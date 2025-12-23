Jest kolejny odważny. Samsung nie będzie już konkurencją

Jest takie powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem. Ta decyzja raczej nie doprowadzi do upadku tego producenta. Wręcz przeciwnie – może skończyć się spektakularnym sukcesem. Nie jak u Samsunga.

Smartfon Honor Magic 8 Air chce zrobić to, co nie udało się Samsungowi i Apple

Po – delikatnie mówiąc – niezbyt entuzjastycznym przyjęciu iPhone’a Air, zaprezentowanego 9 września 2025 roku, wielu producentów miało zrezygnować z wprowadzenia na rynek podobnie super smukłego smartfona. Nie każdy jednak zdecydował się na taki (rozsądny) krok. Wśród wyjątków znajdować się ma marka Honor, która wciąż planuje dodać do oferty swojego aira.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Smartfon Honor Magic 8 Air, bo tak – co nie jest zaskoczeniem – ma się on nazywać, dołączy do modeli Honor Magic 8 i Magic 8 Pro, zaprezentowanych w Chinach w połowie października 2025 roku. Korzystając z okazji, zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi wrażeniami z użytkowania Honora Magic 8 Pro – nawet jeśli data jego polskiej premiery wciąż nie jest znana.

W przeciwieństwie do ww. dwójki, smartfon Honor Magic 8 Air nie zostanie wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, tylko MediaTek Dimensity 9500. Otrzyma też mniejszy wyświetlacz, bo o przekątnej 6,31 cala, bazujący na technologii LTPS. Jego zasilaniem zajmie się natomiast akumulator o pojemności 5500 mAh.

Ponadto smartfon Honor Magic 8 Air ma oferować aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z sensorem o wielkości 1/1,5″ i 50 Mpix teleobiektyw, a przy tym wszystkim jego grubość ma zamknąć się w przedziale 5-6 mm.

Smartfon Honor Magic 8 Air zapowiada się imponująco. Czy odniesie sukces?

Smartfon z taką specyfikacją – bez kompromisów pomimo tak małej grubości – ma duże szanse na rynkowy sukces. Szczególnie że będzie celował w klientów, poszukujących mocnego i równocześnie kompaktowego modelu (takim ma być też Oppo Reno 15 Pro Mini, choć zapewne grubszym).

Smartfon Honor Magic 8 Air ma zadebiutować już niedługo, bo w drugiej połowie stycznia 2026 roku. Tymczasem Samsung całkowicie przerwał prace nad nowym super smukłym modelem, więc Honor nie będzie musiał się go obawiać.