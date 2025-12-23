prezent gift surprise
fot. Any Lane | Pexels
Samsung

Samsung sprawił miły prezent klientom na święta

Grzegorz Dąbek·
Podczas gdy większość mieszkańców Polski przygotowuje się do świąt Bożego Narodzenia, w końcu Wigilia już jutro, Samsung nie przestaje pracować w pocie czoła. Producent właśnie sprawił bardzo miły prezent właścicielom jego przełomowego urządzenia.

Aktualizacja do One UI 8.0 Watch dla smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch 4 dostępna w Polsce

Jeden z naszych wiernych Czytelników i równocześnie posiadacz smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46 mm (SM-R890) powiadomił nas, że jego zegarek otrzymał aktualizację do One UI 8.0 Watch. W tym przypadku jest to konkretnie wersja R890XXU1JYK4/R890OXM1JYK4. Aktualizacja waży 1739,45 MB i zawiera poprawki zabezpieczeń z 1 października 2025 roku.

Aktualizacja do One UI 8.0 Watch dla smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 Classic (screen: Błażej Sz.)

Samsung udostępnił aktualizację dla serii Galaxy Watch 4 już kilka dni temu, ale teraz mogą ją pobrać również właściciele smartwatchy z tej serii w Polsce (i nie tylko). Jeśli zatem posiadacie model Samsung Galaxy Watch 4 lub Samsung Galaxy Watch 4 Classic, sprawdźcie, czy Wy także możecie już ją zainstalować.

Przy okazji warto wspomnieć, że w 2021 roku Samsung zadeklarował cztery aktualizacje One UI Watch dla smartwatchy z serii Galaxy Watch 4, w związku z czym update do One UI 8.0 Watch jest najpewniej ostatnią tego typu aktualizacją dla zegarków z tej rodziny.

Co nowego w One UI 8.0 dla Galaxy Watch 4? Pełny changelog

Błażej udostępnił nam też zrzut ekranu z pełnym wykazem zmian i nowości, jakie przynosi aktualizacja do One UI 8.0 Watch na smartwatchach Samsunga. Ich właściciele mogą korzystać z paska „Now bar”, prezentującego „potrzebne informacje” i pozwalającego uruchomić „niezbędne funkcje” z poziomu tarczy zegarka.

Możliwe jest również przewijanie powiadomień, sterowanie muzyką, robienie zdjęć i nie tylko za pomocą dwukrotnego zaciśnięcia kciuka i palca wskazującego, a także wyświetlenie szczegółów powiadomienia poprzez dwukrotne zsunięcie palców na ekranie oraz oznaczanie przypomnień jako ważnych przez dotknięcie ikony gwiazdki.

Producent deklaruje również, że powiadomienia na zegarku są teraz łatwiejsze w obsłudze dzięki ich nowemu, atrakcyjnemu wyglądowi, gdyż powiadomienia z tej samej aplikacji są ułożone pionowo jedno pod drugim. Nowością jest też funkcja Wskazówki dotyczące snu, która analizuje sen i sugeruje najlepszą porę na położenie się spać, a także Świadomość w aplikacji Samsung Health, która pomaga zachować dobre samopoczucie.

Ponadto aktualizacja do One UI 8.0 Watch ułatwia znalezienie poszukiwanej tarczy zegarka dzięki słowom kluczowym i rekomendacjom oraz tworzenie niestandardowych kafelków z informacjami z więcej niż jednej aplikacji.

Aktualizacja do One UI 8.0 Watch dla smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 Classic (screen: Błażej Sz.)

Na koniec warto przypomnieć, że seria Samsung Galaxy Watch była pierwszą generacją smartwatchy Samsunga z systemem Wear OS by Google i okazała się ogromnym hitem – przedsprzedaż Galaxy Watch 4 zakończono bowiem przed czasem.

Dzięki Błażej za info i screeny!

