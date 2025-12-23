Xiaomi mi zaimponowało. Nikt się tego nie spodziewał

Producenci starają się dbać o klientów, kupujących ich produkty, ale często ta troska ma termin ważności. W tym przypadku Xiaomi go nie dotrzymało. I to jest dobra wiadomość.

Xiaomi miało zapomnieć o tym smartfonie. Nie zrobiło tego

Chiński producent oficjalnie informuje, do kiedy zamierza wspierać swoje urządzenia – można to sprawdzić na tej stronie internetowej (pomocna może okazać się wyszukiwarka, dostępna na górze witryny). Według niej smartfon Xiaomi Mi 11, który zadebiutował w grudniu 2020 roku, miał być wspierany do 1 grudnia 2024 roku.

Xiaomi podaje, że wsparcie dla smartfona Xiaomi Mi 11 zakończyło się 1 grudnia 2024 roku (źródło: Xiaomi)

Oznacza to, że jego właściciele od roku nie dostają żadnych aktualizacji, co przynajmniej niektórych mogło zachęcić do zmiany posiadanego telefonu na nowszy. Tym, którzy wciąż używają Xiaomi Mi 11, producent zrobił jednak nie lada niespodziankę.

Posiadacze tego modelu otrzymali bowiem niespodziewaną aktualizację o oznaczeniu OS2.0.6.0.UKBCNXM. W jej opisie chiński gigant informuje, że skupia się ona na eliminacji błędów, które występowały w niektórych schematach użytkowania. Nowe oprogramowanie ma znacznie poprawić stabilność systemu.

Xiaomi Mi 11 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Aktualizacja została udostępniona w Chinach i na tę chwilę nie wiadomo, czy otrzymają ją też właściciele Xiaomi Mi 11, posiadający egzemplarze z dystrybucji innej niż chińska.

Xiaomi nie jest wyjątkiem

Udostępnienie aktualizacji systemu ponad rok od zakończenia wsparcia dla tego smartfona zdecydowanie jest decyzją, która może przysporzyć sympatii marce. O ile nie wywoła ona takich konsekwencji jak aktualizacja do HyperOS 3, która powoduje problemy z działaniem jednej z funkcji na niektórych urządzeniach Xiaomi.

Wypada przypomnieć, że Xiaomi Mi 11 otrzymał aktualizację do HyperOS 2, bazującą na Androidzie 14. Nie znajduje się na liście urządzeń Xiaomi, które dostaną aktualizację do HyperOS 3, co jest naturalne, skoro dołączył do sprzętów chińskiej marki, jakie osiągnęły już status EOL (end of life).

Trzeba też zauważyć, że udostępnienie aktualizacji modelowi, dla którego wsparcie oficjalnie już się zakończyło, nie jest wyjątkowe, ponieważ mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami – na przykład Samsung nieraz wydał update dla smartfonów, które teoretycznie miały być już niewspierane.