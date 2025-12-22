To będzie ciekawy smartfon. iPhone 17 Pro może się bać

Na horyzoncie pojawił się smartfon, który z pewnością zainteresuje osoby, preferujące bardziej kompaktowe telefony i jednocześnie mające wysokie wymagania wobec specyfikacji.

Smartfon Oppo Reno 15 Pro Mini zapowiada się na konkurenta dla iPhone’a 17 Pro

Najczęściej najlepiej wyposażone smartfony mają duże gabaryty. iPhone 17 Pro jest jednym z wyjątków, dlatego jest interesujący dla osób, które oczekują wysokopółkowej specyfikacji w kompaktowej formie. Nadchodzący Oppo Reno 15 Pro Mini także może takim być.

Wskazują na to przedpremierowe informacje na jego temat. Według nich smartfon Oppo Reno 15 Pro Mini nie pójdzie na żadne kompromisy w przypadku aparatów, gdyż na jego przodzie znajdzie się 50 Mpix „oczko”, a na tyle 200 Mpix aparat główny, 50 Mpix teleobiektyw z 3,5x zoomem optycznym i 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Oppo Reno 15 Pro (źródło: Oppo)

Kompaktowość smartfon Oppo Reno 15 Pro Mini ma natomiast zawdzięczać 6,32-calowemu wyświetlaczowi OLED, który będzie cechował się rozdzielczością 1,5K i do tego odświeży obraz z częstotliwością 120 Hz. Można się spodziewać, że przedni aparat zostanie umieszczony w okrągłym wycięciu w ekranie.

Za wydajność na wysokim, aczkolwiek nie flagowym poziomie zadba zaś procesor MediaTek Dimensity 8450. Na tę chwilę nie ma informacji na temat ilości RAM i pamięci wbudowanej, tak samo jak o pojemności akumulatora, natomiast wiadomo, że ten ostatni będzie można ładować przewodowo z mocą 80 W, a także indukcyjnie.

Ponadto jest mowa, że smartfon Oppo Reno 15 Pro Mini otrzyma pyło- i wodoszczelną obudowę, spełniającą kryteria klasy IP69.

Kiedy zadebiutuje smartfon Oppo Reno 15 Pro Mini?

Producent (jeszcze) nie zapowiedział oficjalnie tego modelu, jednak według jednego z branżowych informatorów smartfon Oppo Reno 15 Pro Mini zadebiutuje w Indiach pod koniec grudnia 2025 roku lub w styczniu 2026 roku.

Na tę chwilę nie ma pewności, czy zostanie wprowadzony do Polski, ale jeśli tak się stanie, będzie stanowił atrakcyjną propozycję dla klientów, poszukujących dobrze wyposażonego smartfona w kompaktowej obudowie.

Przy okazji warto przypomnieć, że na rynku ma zadebiutować też smartfon Oppo Reno 15 Pro Max, aczkolwiek on najprawdopodobniej nie będzie dostępny w Polsce.