Znamy datę premiery smartwatchy Huawei Watch GT kolejnej generacji! Jest też konkurs

Huawei wyrósł nam na lidera rynku smartwatchy w Polsce. Zegarki te, nie bez powodu, sprzedają się, nie tylko zresztą w Polsce, wyśmienicie. Nic zatem dziwnego, że producent kuje żelazo póki gorące i już szykuje się do premiery kolejnych modeli – tym razem, zgodnie z planem wydawniczym, nadchodzi czas na Huawei Watch GT kolejnej generacji.

Dość uporządkowane portfolio zegarków

Skoro poprzednio mieliśmy do czynienia z Huawei Watch GT 3 (a jeszcze wcześniej Huawei Watch 2), zaryzykuję stwierdzenie, że niebawem poznamy przedstawicieli serii Huawei Watch GT 4. Nie sądzę, by producent poszedł w inną stronę, bo – jako jeden z nielicznych – trzyma się swojej nomenklatury dość mocno, ułatwiając życie swoim klientom.

Tu warto przypomnieć, że Huawei wydaje w ciągu roku kilka serii smartwatchy: z samą cyferką (w tym roku Huawei Watch 4), z cyferką Pro (Huawei Watch 4 Pro), GT z cyferką (Huawei Watch GT 3, niebawem GT… 4?), GT z cyferką Pro (Huawei Watch GT 3 Pro), a dodatkowo w tym roku doszedł model Huawei Watch Ultimate.

Kiedy premiera Huawei Watch GT… 4?

W listopadzie minie rok od premiery serii Huawei Watch GT 3, czas zatem na następną generację. Dziś dowiedzieliśmy się, że premiera – jak zakładam – Huawei Watch GT 4 – odbędzie się w Barcelonie już naprawdę niedługo, bo 14 września 2023.

Potwierdził to sam producent za pomocą mediów społecznościowych, jak również ogłaszając konkurs, w którym może wziąć udział każdy z Was. O nim jednak za chwilę. Zwróćcie bowiem uwagę na hasło przewodnie zapowiedzianej dziś konferencji: Fashion Forward.

Dotychczasowym zegarkom Huawei, zwłaszcza z tego roku, nie można było odmówić, że wyglądają źle. Odnoszę wręcz wrażenie, że każdy kolejny model, który pojawia się na rynku, prezentuje się jeszcze lepiej, a część z nich jednoznacznie nawiązuje do klasycznych, luksusowych zegarków. Widać zatem wyraźnie, że dla Huawei to aktualnie ważny trend – wpasować się w gusta użytkowników i iść krok w krok z panującymi trendami.

Zresztą, nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, by wydedukować, w jaką stronę pójdzie Huawei przy okazji premiery serii Watch GT kolejnej generacji. Szczątkowe części wizerunków dwóch modeli widoczne są na załączonej grafice:

Wygląda to naprawdę dobrze… Czekam na premierę!

Konkurs z okazji premiery serii GT 3 kolejnej generacji

Zasady są bardzo proste, a do wygrania jest zacna nagroda w postaci smartfona Huawei P60 Pro za złotówkę (w wersji 12 GB RAM / 512 GB pamięci). Co trzeba zrobić, by o niego powalczyć?

Niestety, jedną z części składowych zadania jest zapisanie się na newsletter mejlowy. Druga część jest ciekawsza – należy opisać w maksymalnie pięciu zdaniach „jak w kreatywny sposób zadbać o kondycję, wykorzystując smartwatche HUAWEI?” .

W ramach działań przedpremierowych, Huawei postanowił również porozdawać kupony rabatowe na przedłużenie gwarancji do smartwatcha z debiutującej serii Watch GT (z dwóch do trzech lat). Wystarczy zalogować się na huawei.pl, by odebrać kupon za symboliczną złotówkę, ważny od 14 września do 9 listopada. Standardowo przedłużenie gwarancji kosztuje 219 złotych.

To kto czeka na premierę nowej serii zegarków Huawei?