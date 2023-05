Huawei Watch 4 jest najbardziej zaawansowanym zegarkiem marki. Znamy ceny!

Huawei zrobiło w tym roku coś wyjątkowego: europejskie premiery najważniejszych mobilnych sprzętów firmy „rozjechały się” z chińskimi, na korzyść Starego Kontynentu. Dzięki temu mogliśmy poznać najnowsze modele zegarków Watch 4 oraz Watch 4 Pro.

Tytan klasy lotniczej w Huawei Watch 4

Wydarzenie, jakie Huawei zaplanowało w Monachium, zapisze się złotymi zgłoskami w historii firmy. Producent zaprezentował tam kilka znakomitych urządzeń, ze smartfonami P60 Pro oraz składanym Mate X3 na czele. Oprócz nich doczekaliśmy się ujawnienia najnowszych wearables marki.

Chodzi o dwa modele zegarków: Huawei Watch 4 oraz Watch 4 Pro. Oba zyskały całkiem nowy, „wygładzony” wygląd, który bez pudła umieszcza je w segmencie urządzeń premium. Producent nie ukrywa, że tym razem mocno skupił się na funkcjach zdrowotnych, po części przeniesionych z Watch Ultimate.

Ekran to jeden z wyróżników nowej serii smartwatchy. W obu modelach zamontowano panel AMOLED o średnicy 1,5 cala, który oferuje zmienną częstotliwość odświeżania, dzięki czemu zegarek będzie oszczędzał energię. Oczywiście oba modele obsługują Always on Display.

Tarcza chroniona jest przez sferyczne szafirowe szkło, a kopertę wykonano z tytanu. Po prawej stronie obudowy widać koronkę do obsługi systemu Harmony OS 3. W zależności od wybranego modelu, otrzymamy silikonowy lub skórzany pasek, albo tytanową bransoletę. Huawei Watch 4 ma średnicę 46 mm, zaś wersja Pro jest nieco większa – ma 48 mm.

Obudowa wytrzymuje towarzyszenie nurkowi na głębokości 50 m (5 ATM) i jest zgodna ze standardem IP68. Zestaw czujników obejmuje żyroskop, sensor geomagnetyczny (do wspierania GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO), barometr oraz sensor światła. Całość waży 48 gramów i ma grubość 10,9 mm. Smartwatche wyposażono w obsługę NFC oraz eSIM.

Huawei Watch 4 (fot. Tabletowo.pl)

Funkcje zdrowotne w smartwatchach Huawei

Nowa para zegarków otrzymała całkowicie odnowiony system monitorowania aktywności. Może on przysłużyć się osobom aktywnym fizycznie, podając bardziej precyzyjne dane dotyczące treningów. Trybów sportowych jest ponad 100.

Poza klasycznymi funkcjami monitorowania zdrowia, mamy szeroki dostęp do sensorów sprawdzających częstotliwość oddychania, czy przeprowadzających analizę EKG.

Huawei Watch 4 (fot. Tabletowo.pl)

Bateria w Huawei Watch 4 ma wystarczyć do 3 dni zwykłego użytkowania, zaś w edycji Watch 4 Pro jej wytrzymałość sięgnie 4 dni. Oba modele mają tryb ekstremalnego oszczędzania energii, który obiecuje odpowiednio 14 lub 21 dni działania z dala od ładowarki. Istnieje opcja bezprzewodowego ładowania.

8 Ocena 8.5 Ocena

Podczas prezentacji podano ceny nowych urządzeń:

449 euro w wypadku Huawei Watch 4 z czarnym, fluorescencyjnym paskiem,

w wypadku Huawei Watch 4 z czarnym, fluorescencyjnym paskiem, 549 euro (z paskiem skórzanym) lub 699 euro (z tytanową bransoletą) w wypadku Huawei Watch 4 Pro.

Przedsprzedaż zostanie uruchomiona 8 czerwca, zaś regularna sprzedaż ruszy 22 czerwca. O cenach wyrażonych w złotówkach dowiemy się zapewne w późniejszym terminie.