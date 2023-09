Mnóstwo zmian w aplikacji Santander. Powinieneś to wiedzieć

Jeśli jeszcze nie dostaliśmy aktualizacji aplikacji Santander, to z pewnością nas ona czeka. W ciągu najbliższych dni program zyska sporo nowych funkcji.

Całkiem nowa aplikacja Santandera

W najbliższym terminie klientów banku Santander czeka garść nowości w aplikacji dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS. Ponieważ jest ich całe mnóstwo, bank używa nawet wobec niej terminu „nowa”.

I rzeczywiście, trochę tego jest. Co prawda część z funkcji była dostępna już w poprzednich wersjach apki, ale niektórych nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Pierwszym z brzegu przykładem są możliwości personalizacji. Wybierzemy tapetę na ekran logowania, określimy, jak apka ma się do nas zwracać, a także przeorganizujemy ułożenie widoku pulpitu i skrótów.

Poza tym mamy całą masę funkcji, z których można wyliczyć:

bezpłatne przelewy natychmiastowe, w tym BLIK na telefon,

opłacanie parkingów i przejazdów autostradą, a także kupowanie biletów komunikacji miejskiej, na wydarzenia oraz… zamawianie kwiatów,

cele finansowe i odkładanie końcówki płatności,

korzystanie z poradnika cenowego,

kantor,

sprawdzanie salda i historii kont z innych banków,

tryb dyskretny, ukrywający wydatki i stan konta na pulpicie,

BLIK w bankowości dla firm,

możliwość połączenia loginów indywidualnego i firmowego.

Santander zwiększa też bezpieczeństwo aplikacji, więc przy aktywacji będziemy proszeni o włączenie mobilnej autoryzacji. To oznacza, że nie będziemy już otrzymywać smsKodów do zatwierdzania w bankowości internetowej. Zamiast tego, zlecenia w apce i serwisie internetowym potwierdzimy 4-cyfrowym PIN-em lub biometrią na smartfonie. Oczywiście istnieje opcja przywrócenie SMS-ów autoryzacyjnych, ale trzeba taką opcję samodzielnie włączyć w ustawieniach aplikacji.

W nowej wersji programu możliwe będzie zalogowanie się tylko jednym loginem. Oznacza to, że na jednym urządzeniu mobilnym nie będzie się dało zalogować na inne konto, przy użyciu innego loginu.

6.5 Ocena

Termin i szczegóły aktualizacji

Santander podaje, że udostępnianie nowej aplikacji już się rozpoczęło. Kolejne grupy użytkowników będą „częstowani” aktualizacją w ciągu następnych 6 tygodni.

Co ważne, nowa aplikacja nie będzie udostępniona na telefonach marki Huawei, Xiaomi i innych, które nie mają dostępu do sklepu Google Play. Jeśli więc mamy urządzenie z – dajmy na to – Huawei Mobile Services, apka Santandera nie wyląduje w sklepie App Gallery.