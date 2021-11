Huawei Watch GT 3 i FreeBuds Lipstick już możesz kupić w Polsce. Poznajcie ceny i ofertę przedsprzedażową

W październiku Huawei zaanonsował swój najnowszy smartfon – Huawei Nova 9. Tego samego dnia poznaliśmy dwie inne nowości tego producenta – najnowszy smartwatch Huawei Watch GT 3 oraz słuchawki w etui przypominającym szminkę – Huawei FreeBuds Lipstick. Dotychczas znaliśmy wyłącznie ich europejskie ceny – czas poznać polskie!

Cena Huawei FreeBuds Lipstick w Polsce zaskakuje

Huawei FreeBuds Lipstick to najbardziej intrygujące słuchawki, z jakimi przyszło mi mieć do czynienia. Słuchawki douszne o czerwonej barwie zostały zamknięte w etui, które do złudzenia przypomina szminkę – celowy zabieg Huawei, mający na celu zwrócenie na nie uwagi płci pięknej. Ale nie tylko – kto wie, być może Huawei Lipstick będą chętnie kupowane przez mężów / chłopaków, bo okażą się świetnym pomysłem na prezent pod choinkę?

A niewątpliwie może tak być, biorąc pod uwagę, że Huawei w miarę rozsądnie podszedł do wyceny tego modelu. W Europie przyjdzie nam za niego zapłacić 249 euro (~1145 złotych w prostym przeliczeniu), tymczasem Huawei FreeBuds Lipstick w Polsce kosztują 999 złoftych. Różnica widoczna jest gołym okiem.

Przedsprzedaż Huawei FreeBuds Lipstick rusza dziś, tj. 3.11.2021 i potrwa do 21.11.2021. Kupując słuchawki w tym czasie, w gratisie otrzymamy kartę podarunkową o wartości 200 złotych do wykorzystania w perfumeriach Douglas.

Huawei Watch GT 3 też ma dziś premierę w Polsce

Drugą nowością, która debiutuje dziś w Polsce spod znaku Huawei, jest smartwatch Huawei Watch GT 3. Co warto o nim wiedzieć? Przede wszystkim to, że dzięki zastosowaniu ośmiu różnych sensorów pozwala bardziej dokładnie (jak twierdzi producent) mierzyć puls, natlenienie krwi (SpO2), stres czy jakość snu.

Do tego mamy dostępnych 100 trybów sportowych (co ważne, dane można eksportować do zewnętrznych programów, nie tylko Huawei Zdrowie) oraz akumulator, który ma działać do nawet dwóch tygodni w wersji 46 mm oraz do 7 dni w wersji 42 mm.

W Europie cena zegarka wynosi 329 euro w przypadku mniejszego modelu 42 mm oraz 349 euro, gdy mówimy o modelu większym, tj. 46 mm, A jak te ceny kształtują się w naszym kraju?

Ceny Huawei Watch GT 3 w Polsce przedstawiają się następująco:

Huawei Watch GT 3 42 mm Active: 1149 złotych,

Huawei Watch GT 3 42 mm Elegant: 1399 złotych,

Huawei Watch GT 3 46 mm Active: 1099 złotych,

Huawei Watch GT 3 46 mm Classic: 1199 złotych,

Huawei Watch GT 3 46 mm Elite: 1399 złotych.

Przedsprzedaż Huawei Watch GT 3 również już się rozpoczęła – potwa do 21 listopada. W gratisie, niezależnie od wybranego wariantu zegarka, otrzymamy słuchawki Huawei FreeBuds 4i.

Jako ciekawostkę dodam, że w kampanii marketingowej pojawią się influencerzy: Lara Gessler, Maciej Musiał i Mikołaj Roznerski.