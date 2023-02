JBL Tour Pro 2 – słuchawki z ekranem w etui dostępne w Polsce

Czy widzieliście kiedykolwiek słuchawki true wireless z dotykowym wyświetlaczem w etui ładującym? Ja też nie, bowiem JBL Tour Pro 2, które właśnie debiutują w Polsce to pierwszy tego typu produkt na całym rynku. Zaskakują funkcjonalnościami i – jak nietrudno się domyślić – także ceną.

Słuchawki z ekranem dotykowym – hit czy kit?

Firma JBL po raz pierwszy zaprezentowała słuchawki Tour Pro 2 podczas targów IFA 2022, a więc niemal pół roku temu. To bez wątpienia produkt unikatowy na tym z lekka nudnawym rynku słuchawek prawdziwie bezprzewodowych. Głównym wyróżnikiem tego modelu jest pełnoprawny, dotykowy wyświetlacz zintegrowany z frontem futerału ładującego.

Ekran o przekątnej 1,45 cala ma pozwalać w pełni zarządzać podstawowymi ustawieniami słuchawek. Z jego poziomu będzie można na przykład włączyć aktywną redukcję hałasów lub tryb przekazywania dźwięków otoczenia, zmienić ustawienia korektora dźwięku, podejrzeć dokładne poziomy naładowania słuchawek i futerału oraz wiele innych. Na ile to rozwiązanie będzie realnie przydatne? To okaże się w testach, które mam nadzieję rozpocząć najszybciej jak to możliwe – recenzję przeczytacie oczywiście tutaj, na Tabletowo ;)

JBL Tour Pro 2 (fot. JBL)

Co jeszcze poza tym bajerem w postaci ekranu oferują JBL Tour Pro 2? Całkiem sporo. Oczywiście nie mogło zabraknąć ANC, określonego tutaj jako adaptacyjna redukcja hałasów (True Adaptive Noise Cancelling). Technologia ta wykorzystuje cztery mikrofony wykrywające szumy, które mają za zadanie eliminować niepożądane dźwięki z otoczenia. Jest też naturalnie funkcja Smart Ambient, czyli nic innego jak przekazywanie przez mikrofony dźwięków z otoczenia do naszych uszu bez konieczności wyjmowania słuchawek.

Za wrażenia dźwiękowe odpowiadać będzie przetwornik dynamiczny o średnicy 10 milimetrów, a o jakość rozmów zadba dedykowane 6 mikrofonów. Słuchawki obsługują aplikację JBL Headphones, szybkie parowanie Google i Microsoft. Został tu zintegrowany także Asystent Google i Amazon Alexa. Akumulatory w JBL Tour Pro 2 mają pozwolić na nawet 10 godzin słuchania, a z doładowaniami w etui aż do 40 godzin.

Cena i dostępność

Oficjalna premiera słuchawek na naszym rynku ma miejsce właśnie dzisiaj, choć w momencie, gdy piszę ten artykuł, JBL Tour Pro 2 nie można jeszcze nigdzie kupić. W oficjalnym sklepie producenta przy karcie produktu widnieje informacja, że produkt aktualnie nie jest dostępny.

A teraz to co najmniej przyjemne – ile kosztują te słuchawki? Cóż, tanio nie jest, ponieważ Tour Pro 2 zostały wycenione na 1299 złotych. W tym segmencie będą zatem walczyć z największymi konkurentami, takimi jak AirPods Pro 2, Samsung Galaxy Buds 2 Pro i wieloma innymi. Jednak mimo wszystko, wciąż są na ich tle produktem bardziej wyjątkowym.