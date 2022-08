Genialne, czy tylko dziwne? Nowe słuchawki JBL z wyświetlaczem w etui

Najnowsza propozycja słuchawek JBL wprowadza pewien powiew świeżości w branży. Otóż etui w modelu Tour Pro 2 jest wyposażone w… dotykowy wyświetlacz. Co to daje?

Etui słuchawek JBL z wyświetlaczem

Rzadko się zdarza, żeby w tak hermetycznej sekcji sprzętowej jak mobilne akcesoria audio jakikolwiek producent zrobił coś odkrywczego. Wszelakim firmom wręcz zarzuca się lenistwo i kopiowanie designu prosto od Apple. JBL potrafi jednak pokazać naprawdę świeże rozwiązanie. W zestawie nowych słuchawek Tour Pro 2 znajdujemy nietypowy element: etui, które ma zamontowany dotykowy wyświetlacz.

JBL Tour Pro 2

Ekran tego inteligentnego etui do ładowania ma przekątną 1,45 cala. Pokazuje on informacje o stanie naładowania słuchawek, a oprócz tego umożliwia wykonywanie niektórych czynności bez wyjmowania telefonu z kieszeni. Na przykład jego możliwości obejmują:

zmienianie ustawień słuchawek,

odbieranie połączeń,

odbieranie wiadomości,

odbieranie powiadomień z sieci społecznościowych.

W gruncie rzeczy przypomina to posiadanie prostego smartwatcha, ale nie na nadgarstku. Trudno stwierdzić, na ile jest to praktyczne – wszak ogólnie rzecz biorąc w większości wypadków najpewniej prostsze będzie wyciągnięcie smartfona. Całość wygląda jednak naprawdę odkrywczo i – cóż ukrywać – bajerancko.

Słuchawki Tour Pro 2 oczywiście mają też sporo do zaoferowania pod względem muzycznym. Łączą się ze smartfonem przez Bluetooth 5.3 LE i oferują do 10 godzin pracy na baterii. Etui ładujące wydłuża totalny czas używania do 40 godzin.

Inne funkcje obejmują dynamiczne przetworniki 10 mm, obsługę JBL Spatial Sound i 6 mikrofonów, które pomagają w aktywnej redukcji szumów. Cena? Słuchawki JBL Tour Pro 2 mają być dostępne w Europie na początku 2023 roku, za 249 euro.

Oprócz tego – JBL Tour One M2

JBL ma też inny model do wprowadzenia do sklepów w przyszłym roku. Chodzi o nauszne Tour One M2. Ich cechą charakterystyczne jest zastosowanie technologii JBL True Adaptive ANC w połączeniu z przetwornikami JBL Pro. W ten sposób słuchawki mają zapewnić użytkownikom najlepszą aktywną redukcję szumów, na jaką stać producenta. Potrafi się też ona automatycznie dostosowywać do otoczenia, rozpoznając poziom wygłuszenia, jaki ma wykorzystać.

JBL Tour One M2

Nowe nauszniki oferują oprócz tego reagowanie na głos i możliwość działania nawet do 50 godzin (do 30 godzin z ANC). Zamontowany akumulator oferuje szybkie ładowanie – po 10 minutach z ładowarką, będzie można korzystać ze słuchawek przez kolejne 5 godzin.

Zapowiedziana cena JBL Tour One M2 to 299 euro.