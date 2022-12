Wiemy, jakie serwisy najchętniej odwiedzają Wasze dzieci

Badanie, jakie przeprowadził Dom Sprzedaży Mediów Interaktywnych MediaFarm wraz z firmą badawczą Zymetria, to garść ciekawych informacji o tym, jak zmieniają się internetowe trendy wśród najmłodszych użytkowników.

7. edycja badania Dzieci w Sieci Multiscreen

Badanie przeprowadzone w październiku tego roku pokazuje, że od lat król może być tylko jeden. Wśród młodych użytkowników internetu YouTube pozostaje bowiem najpopularniejszym serwisem do oglądania materiałów wideo. 89% badanych zadeklarowało, że odwiedza platformę należącą do Google od czasu do czasu. Jest to spadek o jeden punkt procentowy względem poprzedniego roku. O wiele częściej na YouTube zaglądają chłopcy – popularność serwisu wśród nich wynosi 91%, podczas gdy u dziewczynek wskaźnik zatrzymał się na 87%.

Drugie miejsce należy do Netflixa, który również zaliczył ogólny spadek o 1 punkt proc. Gigant VOD ponownie cieszy się wyższą popularnością wśród chłopców (56% badanych) i jest to największa dysproporcja w całym badaniu. Wśród badanych dziewczynek po usługi „czerwonego N” sięgało 49% badanych – różnica wynosi zatem aż 7 punktów proc.

Podium zamyka natomiast TikTok z najwyższym spadkiem (minus 5 punktów proc.) w całym badaniu. Wynika to z „dorastania” chińskiej platformy i poprawy algorytmów, przez co treści potencjalnie atrakcyjne dla dzieci pojawiają się o wiele rzadziej. Z pewnością nie pomogły też „challenge”, które stanowiły czasami zagrożenie dla zdrowia dzieci, przez co rodzice stali się bardziej uczuleni na tę aplikację.

Debiutancki serwis na 4. miejscu

Zaskoczeniem dla niektórych może okazać się natomiast wynik zaraz poza podium. Znalazł się na nim bowiem Disney+, tj. serwis, który zadebiutował w połowie 2022 roku. Tyle wystarczyło, aby zyskał popularność wśród 28% dzieci (27% dziewczynek oraz 29% chłopców).

Zatem które serwisy w internecie dziewczynki chętniej przeglądają od chłopców? Okazuje się, że trzy miejsca, które są chętniej odwiedzane przez dzieci płci żeńskiej, to Instagram (16% względem 11%), Polsat Box Go (14% wśród dziewczynek i 7% wśród chłopców) oraz Player (8% i dziewczynek i 1 punkt proc. mniej u chłopców).

Badanie ilościowe przeprowadzono techniką wywiadów internetowych i wzięło w nim udział ~500 osób.