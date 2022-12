Nowy tablet Xiaomi to „pipa”. Wiemy, co zaoferuje

Wbrew pozorom Xiaomi nie chodzi o skojarzenia z pewnym polskim słowem. W Chinach „pipa” oznacza coś zupełnie innego. Co ma wspólnego z nowym tabletem chińskiego giganta?

Xiaomi „pipa”

Otwieram kącik językoznawczy. W języku chińskim, w zależności od pisowni i wymowy, „pipa” oznacza dwie rzeczy. Może to być onomatopeja związana z trzaskiem, brzękiem, lub tradycyjny chiński instrument strunowy, przypominający lutnię, z gruszkowatym pudłem rezonansowym. Jako że nie chciałbym, aby moje urządzenie kojarzyło się z trzaskami i brzękaniem, podejrzewam, że Chińczykom chodziło bardziej o to drugie znaczenie. (Zamykam kącik językoznawczy.)

Xiaomi Pad 5 (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Co jednak dokładnie skrywa się pod rzeczoną „pipą”? Taką nazwę kodową nosi model „M82”, czyli Xiaomi Pad 6. Z Xiaomi Code Base wypłynęła dwa dni temu specyfikacja dotycząca tego urządzenia oraz wariantu Pro (nazwa kodowa „liuqin”, model „M81”). Skupmy się najpierw na garstce informacji dot. podstawowej opcji.

Według wspomnianego przecieku, Pad 6 zaliczy drobny skok wydajnościowy dzięki zastosowaniu nowszego (względem Pad 5 i jego Snapdragona 860) układu mobilnego – Snapdragona 870. Jako że jest to procesor, który lepiej radzi sobie zarządzeniem energią, możemy się również spodziewać, że szósta generacja tabletu Xiaomi zaliczy poprawę czasu pracy na akumulatorze.

8.5 Ocena

Xiaomi Pad 6 Pro

Ciekawie prezentuje się natomiast „liuqin” (na marginesie dodam, że za nazwą kryje się instrument podobny do pipy, jednak jest on mniejszy i ma wyższy zakres dźwiękowy), czyli Xiaomi Pad 6 Pro. Tutaj skok wydajnościowy przeniesie nas do drugiej połowy 2022 roku. Chińczycy planują bowiem umieścić w tablecie flagowy procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Firma porzuci również wyświetlacz LCD na rzecz panelu OLED o rozdzielczości 1880 na 2880 pikseli oraz częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz.

O dwóch aparatach z tyłu (obiektyw główny plus czujnik głębi) oraz jednego z przodu wiemy tylko tyle, że będą – brak informacji o matrycach i ich rozdzielczości. Wiemy za to, że wariant Pro otrzyma zestaw czterech głośników (patrząc na tańszy i obecny na polskim rynku Redmi Pad, zakładam, że wraz z obsługą Dolby Atmos) oraz moduł NFC.

Wstępne informacje każą się jednak wstrzymać z zachwytami, ponieważ dostępność Xiaomi Pad 6 Pro może być ograniczona wyłącznie do chińskiego rynku. Nie wiemy też, kiedy należy spodziewać się ewentualnej premiery obu urządzeń. Pad 5 oraz wariant Pad 5 Pro pojawiły się na rynku pod koniec 2021 roku, ale nic nie wskazuje na rychłą prezentację nowych tabletów – należy się jej spodziewać raczej dopiero w 2023 roku.