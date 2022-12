Kiedy premiera OnePlus 11? Znamy oficjalną datę. Co wiemy o tym smartfonie?

O najnowszym flagowcu marki OnePlus mówi się już od jakiegoś czasu. Przede wszystkim ze względu na to, że w sieci pojawiły się już informacje dotyczące jego specyfikacji. Teraz jednak poznaliśmy oficjalną datę premiery tego smartfona. Okazuje się, że zadebiutuje on w towarzystwie najnowszych słuchawek OnePlus Buds Pro 2. Co wiemy o nadchodzących urządzeniach?

OnePlus 11 – flagowiec z krwi i kości?

Na początku tego miesiąca do sieci trafiły pierwsze rendery nadchodzącego flagowca, które podzieliły internautów. O gustach się nie dyskutuje, ale trzeba przyznać, że to nie będzie „typowy” smartfon – przynajmniej jeśli chodzi o design. Obiektywy aparatów OnePlus 11 wraz z lampą błyskową zostały umieszczone w okrągłej wyspie, która jest „przyklejona” do lewej krawędzi smartfona. To, czy rozwiązanie się spodoba, zależy od osobistych preferencji potencjalnych klientów.

Co wiemy o specyfikacji nowego flagowca? Na przykład to, że pod maską znajdzie się najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, a o grafikę zadba potężny układ graficzny Adreno 740. Najnowsze doniesienia mówiły też o tym, że o wydajność smartfona zadba również nawet 16 GB RAM. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to OnePlus 11 ma zostać wyposażony w 6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu na poziomie 120 Hz.

Konfiguracja aparatu również zapowiada się „na bogato” – główny aparat to 50 Mpix sensor (prawdopodobnie Sony IMX890). To oczywiście nie jedyny aparat, w jaki zostanie wyposażony ten smartfon, gdyż będzie on miał na pokładzie też 48 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz teleobiektyw z matrycą 32 Mpix. Pojawiały się rozbieżności w doniesieniach dotyczących aparatu do selfie, ale najnowsze mówią o sensorze 16 Mpix.

Całość topowej specyfikacji dopełni akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsłuży szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W.

Render OnePlus 11 (źródło: OnLeaks x GadgetGang)

OnePlus Buds Pro 2 bez tajemnic

W specyfikacji najnowszego smartfona marki pojawia się jeszcze kilka niewiadomych, jednak słuchawki Buds Pro 2 zostały niemal całkowicie odarte z aury tajemniczości jeszcze przed planowaną premierą.

Według pojawiających się w sieci doniesień, nowe słuchawki bezprzewodowe marki będą wyposażone w system dwóch przetworników – 11 mm i 6 mm. Mają oferować również wsparcie dla dźwięku przestrzennego LHDC 4.0 oraz aktywną redukcję hałasu do 45 dB, a ich konstrukcja będzie spełniać normę wodoszczelności IP55.

Pierwsza generacja słuchawek Buds Pro (fot. Tabletowo.pl)

Ponadto słuchawki zaoferują Bluetooth 5.2, opóźnienie dźwięku na poziomie 69 ms i wsparcie dla Google Fast Pair. Na jednym ładowaniu, przy włączonej redukcji hałasu, OnePlus Buds Pro 2 mają działać przez 6 godzin, a dzięki etui ładującemu ich czas pracy będzie można wydłużyć do nawet 22 godzin.

Kiedy premiera?

Przy pojawiających się doniesieniach dotyczących OnePlus 11 mówiło się, że premiera smartfona nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku i ta informacja okazała się prawdziwa. Oficjalnie potwierdzono, że „OnePlus Cloud 11 Launch Event” odbędzie się w New Delhi w Indiach 7 lutego 2023 roku. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany nowy flagowiec OnePlus 11 oraz słuchawki OnePlus Buds 2 Pro.

W tym momencie producent nie podał jeszcze szczegółów dotyczących dostępności smartfona, ale skoro premiera ma odbyć się w Indiach, to wskazuje to od razu na globalną premierę.