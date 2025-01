Na mini PC Asus NUC 14 Pro AI+ patrzyłbym częściej niż na monitor

Od niektórych sprzętów często oczekuje się wysokiej funkcjonalności, niekoniecznie dostarczania wrażeń estetycznych. Na tle innych mini PC, Asus NUC 14 Pro AI+ zwraca na siebie uwagę nie tylko specyfikacją, ale też wyglądem.

Specyfikacja Asus NUC 14 Pro AI+

Podobnie jak zaprezentowany wcześniej model NUC 14 Pro AI, wariant z plusem wyposażono w najnowsze procesory Intel Core Ultra 200V, współpracujące z kośćmi RAM LPDDR5X o prędkości 8533 MT/s. Każdy model jest również wyposażony w moduły Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4, interfejs Thunderbolt 4 i dodatkowe gniazdo na dysk M.2 2280.

Akronim „AI” w nazwie modelu zobowiązuje też do implementacji funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. NPU oferuje moc rzędu 48 TOPS, natomiast łączna moc całego systemu to 120 TOPS. Na obudowę trafił również dedykowany przycisk Copilot, a wbudowany mikrofon z głośnikiem umożliwiają wypowiadanie komend do sztucznej inteligencji. Tym, co odróżnia NUC 14 Pro AI+ od bazowego modelu, jest jednak wygląd.

Asus NUC 14 Pro AI+ (Źródło: Asus)

Nie dość, że przezroczysty, to jeszcze z ekranem

Zamiast zdecydować się na klasyczną czerń, obudowa mini PC Asusa jest półprzezroczysta. Jedynym wyjątkiem jest spód urządzenia, gdzie raczej przyznacie, że byłby to już lekki przerost formy nad treścią. Nie jest to jednak jedyny zabieg przyciągający wzrok do NUC 14 Pro AI+.

Na górnej części obudowy Asus postanowił umieścić kolorowy wyświetlacz E-ink. Jego zadaniem nie jest oczywiście wyświetlanie e-booków – zamiast tego sztuczna inteligencja może podrzucać spersonalizowane grafiki do wyświetlenia na panelu.

Dlaczego producent nie zdecydował się na coś mniej wymyślnego pokroju ekranu LCD? Na oficjalnej stronie produktu firma zachwala wyświetlacz w dwóch kwestiach. Pierwsza to brak emisji światła niebieskiego, które ma w zwyczaju męczyć oczy. Druga to pobór mocy. Animacje i płynne przejścia nie są mocną stroną wyświetlaczy spotykanych w czytnikach e-booków, ale raz ustawiony obraz nie zużywa prądu – dopiero jego podmiana zmusza system do zużycia bardzo małej ilości energii.

Niestety, Asus póki co nie podał, kiedy NUC 14 Pro AI+ zadebiutuje na rynku, ani ile będzie kosztował. Patrząc jednak na ceny czytników e-booków z kolorowymi wyświetlaczami, spodziewałbym się znacznej różnicy w cenie względem bazowego modelu.