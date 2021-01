Tanio, taniej, Xiaomi. Oto nowiutki Redmi 9T. Kiedy w Polsce i za ile?

Jakiś czas temu w sieci pojawiła się informacja, jakoby Xiaomi miało już w pierwszych miesiącach bieżącego roku zaprezentować aż dziewięć smartfonów. Biorąc pod uwagę, że dziś premierę miał Redmi Note 9T i jeszcze tańszy Redmi 9T, może im się to udać. Co oferuje świeżutki Redmi 9T i za ile będzie go można kupić w Polsce?

Redmi 9T i moc kolorów

Patrzę na rendery przedstawiające Redmi 9T i pierwsze, co wnioskuję, że model ten skierowany jest głównie do młodych i ogólnie osób, które lubią wyrażać siebie poprzez kolory. Smartfon dostępny będzie bowiem w czterech wersjach, z czego co najmniej dwie są bardzo oryginalne.

Redmi 9T będzie można kupić w następujących wariantach kolorystycznych: szarym (Carbon Gray), niebieskim (Twilight Blue), pomarańczowym (Sunrise Orange) i zielonym (Ocean Green). Mi do gustu najbardziej przypadł pomarańczowy i niebieski, ale nie jestem w stanie jednoznacznie wskazać swojego faworyta ;)

Specyfikacja Redmi 9T zawiera aparat ultraszerokokątny

Przy okazji premiery Redmi Note 9T narzekałam na brak aparatu ultraszerokokątnego. W przypadku Redmi 9T już narzekać nie będę, bo takowy znalazł się na pokładzie (za to nie ma 5G – coś za coś). Obiektyw ultraszerokokątny ma 8 Mpix f/2.2. Główny aparat to 48 Mpix f/1.79, natomiast całość dopełnia makro 2 Mpix f/2.4 i czujnik głębi 2 Mpix f/2.4. Przedni aparat ma 8 Mpix f/2.05.

Jedną z najważniejszych cech Redmi 9T jest akumulator o pojemności aż 6000 mAh, którą ma konkurować między innymi z realme 7i. Co ważne, oferuje też funkcję przewodowego ładowania zwrotnego, dzięki której możemy „uratować” znajomych przed rozładowaniem ich smartfonów w sytuacji kryzysowej. Urządzenie wspiera ładowanie 18-Watowe, ale w zestawie znajdziemy ładowarkę 22,5-Watową.

Za działanie Redmi 9T odpowiada ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 662 z Adreno 610, przy współpracy z 4 GB RAM.

Urządzenie zostało wyposażone w 6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+, pokryty Gorilla Glass 3, dual SIM, slot kart microSD (osobny!), dwuzakresowe WiFi, Bluetooth 5.0, NFC, port podczerwieni, dwa głośniki oraz 3.5 mm jack audio.

Xiaomi Redmi 9T – cena w Polsce

Redmi 9T trafi do sprzedaży w Polsce już 18 stycznia w cenie wynoszącej 749 złotych za wersję z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (USF 2.1) lub 849 złotych za wersję z 128 GB pamięci (RAM tyle samo; UFS 2.2).

W przeciwieństwie do Redmi Note 9T, Xiaomi nie przygotowało żadnej oferty przedsprzedażowe na model Redmi 9T. Pewnie wyszli z założenia, że jednak jest za drogi, by jeszcze obniżać jego cenę jakimś gratisem ;)

Jak Wam się widzi Redmi 9T? Uważacie, że jego cena jest adekwatna do oferowanych parametrów? Dajcie znać w komentarzach!