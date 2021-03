Zadebiutowała Motorola Moto G100 z Ready For – mocna konkurencja dla Samsunga?

Motorola jakiś czas temu pochwaliła się swoją usługą zdalnego pulpitu pod nazwą Ready For. Właśnie oficjalnie zadebiutowała Motorola Moto G100 – pierwszy smartfon w Europie, który wspiera pracę na dużym ekranie.

Przyznam szczerze, że z dużym zainteresowaniem śledzę tę premierę – ostatnimi czasy mocno zwracam uwagę na usługę zdalnego pulpitu i to właśnie Samsung DeX ostatecznie zaważył o mojej decyzji. Nie da się więc ukryć, że mocna konkurencja w tym zakresie jest mile widziana.

Are we „Ready For” Motorola Moto G100?

Warto nadmienić, że z trybu Ready For będzie można korzystać zarówno przy pomocy stacji dokującej, jak i samego przewodu – na ten moment nic nie wiadomo o ewentualnym trybie bezprzewodowym, który wspiera Samsung DeX. Niemniej, z usługą Ready For wiążę dosyć duże nadzieje – choć dopiero czas pokaże, na ile jest ona użyteczna.

Kończąc już sferę rozważań prywatnych dodam, że smartfony Motoroli robią na mnie bardzo dobre wrażenie. Jakiś przykład? Za kilka dni na łamach Tabletowo pojawi się recenzja modelu Motorola Moto G9 Power, którą – mimo niskiej ceny – odbieram bardzo pozytywnie.

Ale chwila, chwila… za parę dni debiutuje Moto G100, a u nas dopiero Moto G9? Cóż, Motorola zrewolucjonizowała ostatnio trochę nazewnictwo swoich modeli – właśnie debiutuje Moto G100, ja recenzuję Moto G9 Power, a równolegle Kasia testuje Moto G30. Ich premiera może nie wydarzyła się równolegle, ale dziewiątka w wariancie ze sporą baterią, trzydziestka i setka będą na rynku w zasadzie równolegle.

Motorola Moto G100 – specyfikacja techniczna

Motorola Moto G100 została zaprezentowana z Androidem 11 i nakładką My UX na pokładzie, co w tym przypadku nierozłącznie wiąże się ze wsparciem dla funkcji Ready For. Trzeba przyznać, że specyfikacja smartfona zapowiada się przy tym dosyć interesująco:

procesor: Qualcomm Snapdragon 870 z układem graficznym Adreno 650,

z układem graficznym Adreno 650, pamięć RAM: 8 GB ,

, pamięć wewnętrzna: 128 GB UFS 3.1 + slot na karty microSD do 1 TB ,

, wymiary: 168,38 x 73,97 x 9,69 mm ,

, waga: 207 gramów.

Po sporych wymiarach zapewne zorientowaliście się, że Motorola Moto G100 nie będzie należała do smartfonów najmniejszych. Wskazuje na to również 6,7-calowy wyświetlacz CinemaVision o częstotliwości odświeżania 90 Hz, rozdzielczości FHD+ i proporcjach 21:9 (i wsparciu dla HDR10!) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Niestety, nie uświadczymy tutaj żadnego certyfikatu wodoodporności, choć producent deklaruje odporność na zachlapania.

Jeżeli chodzi o łączność, to na szczególną uwagę zasługuje wsparcie dla 5G oraz hybrydowy slot dual SIM – Bluetooth 5.1 czy Wi-Fi 6 nie powinny już nikogo dziwić. Na szczęście Motorola Moto G100 została wyposażona w moduł NFC – producentowi zdarzało się go „pomijać”. Nie zabrakło też miejsca na 3,5-milimetrowe gniazdo jack czy USB typu C kompatybilne z USB 3.1 i DisplayPort.

Motorola Moto G100 została wyposażona w trzy aparaty z tyłu oraz dwa aparaty z przodu. Ich specyfikacje prezentują się następująco:

aparat tylny: główny: 64 Mpix, f/1.7, rozmiar pikseli 0.7μm, ultraszerokokątny: 16 Mpix, f/2.2, rozmiar pikseli 1.0μm, kąt widzenia 117 stopni + tryb makro z oświetleniem pierścieniowym, czujnik głębi: 2 Mpix, f/2.4, rozmiar pikseli 1.75μm.

aparat przedni: główny: 16 Mpix, f/2.2, rozmiar pikseli 1.0μm, ultraszerokokątny: 8 Mpix, f/2.4, rozmiar pikseli 1.12μm, kąt widzenia 118 stopni.



Smartfon będzie dostępny w Europie w trzech wersjach kolorystycznych, które możecie zobaczyć w galerii poniżej. Są to kolejno: Iridescent Sky, Slate Grey i Iridescent Ocean. Niestety, na ten moment w Polsce pojawi się wyłącznie ten ostatni, choć trzeba przyznać, że… jest najładniejszy ;).





Motorola Moto G100 w trzech wariantach kolorystycznych

Motorola Moto G100 – cena i dostępność

Jakiś czas temu plotkowaliśmy o cenie Motoroli Moto G100 – mówiło się wtedy o kwotach rzędu 480 euro. Jak myślicie, przecieki się sprawdziły?

Motorola Moto G100 już dzisiaj trafia do sprzedaży w cenie 2499 złotych. Nową Motkę w kolorze Iridescent Ocean znajdzienie na stronie producenta lub u operatorów komórkowych Plus i Play.

To nie wszystkie nowości – jeszcze Motorola Moto G50

Na wypadek, gdyby zamieszania z nazewnictwem było zbyt mało, producent zdecydował się na jeszcze jedną nowość – średniopółkowy model Motorola Moto G50. Ten smartfon został wyceniony na 899 złotych i już wkrótce pojawi się na stronie Motoroli oraz u trzech operatorów komórkowych – dla odmiany będzie to T-Mobile, Orange i Plus. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych – Steel Grey oraz Aqua Green.

Motorola Moto G50 została wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 480 5G, dzięki czemu może pochwalić się obsługą sieci komórkowej najnowszej generacji. Niestety, producent nie podał w komunikacie prasowym informacji dotyczącej pamięci operacyjnej – na podstawie plotek spodziewamy się, że będą to 4GB RAM.

Warto jednak zaznaczyć, że Motorola Moto G50 została wyposażona w pamięć wewnętrzną o pojemności 64 GB – a nie 128 GB, jak wskazywały na to wspomniane wcześniej przecieki. Wszystkie podzespoły zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh.

Za wyświetlanie multimediów przez Moto G50 odpowiedzialny jest wyświetlacz Max Vision HD+ o przekątnej 6,5″ i proporcjach 20:9. Producent chwali się również, że budżetowy model został wyposażony w aparat fotograficzny cykający fotki w 48 Mpix, czujnik głębki dobry tryb nocny oraz Macro Vision.

Niestety, to wszystko, co na ten moment wiemy o Motoroli Moto G50 – zapewne dowiemy się nieco więcej, kiedy smartfon trafi do sprzedaży.