Motorola zaskoczyła premierą Moto E6s. Wszystko się zgadza

Podczas gdy czekamy na premierę średniopółkowej Motoroli Edge i flagowej Motoroli Edge+, producent bez żadnej zapowiedzi zaanonsował budżetowy smartfon z serii Moto E6. Model Moto E6s zwraca na siebie uwagę swoim wyglądem, który może się podobać. Cena też jest bardzo przystępna. A jak ze specyfikacją? Nie ma tragedii.

Motorola Moto E6s – specyfikacja

Mimo że jest to budżetowa konstrukcja, to producent (brzydko mówiąc) nie skąpił. Smartfon wyposażono w wyświetlacz IPS TFT LCD o przekątnej 6,1 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „U” w górnej części. Według deklaracji Motoroli, współczynnik screen-to-body ratio wynosi 87,5%. Pod ekranem „Max Vision” widać dość szeroką ramkę, ale w tego typu urządzeniach można to wybaczyć.

Sercem Motoroli Moto E6s jest ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 12 nm FinFET) procesor MediaTek Helio P22 2,0 GHz z układem graficznym IMG PowerVR GE8320. Do kompletu są 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 256 GB.

Motorola Moto E6s oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną f/2.2, możliwością uzyskania efektu bokeh i algorytmami upiększającymi na panelu przednim. Na tylnym znajduje się zaś podwójny 13 Mpix (f/2.2) z PDAF + 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi. Smartfon ma na pokładzie także radio FM, port microUSB i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie i jest zasilane przez akumulator o pojemności 3000 mAh (ładowanie 5 V/1 A; 5 W). Całość ma wymiary 155,6x73x8,5 mm i waży ~160 gramów.

Motorola Moto E6s będzie dostępna zarówno w wersjach na jedną kartę SIM, jak i Dual SIM. Smartfon ma też hydrofobową powłokę, która chroni go przed skutkami przypadkowego zachlapania czy zalania (nie jest to jednak pełna wodoszczelność, więc nie można urządzenia zanurzyć w wodzie).

Motorola Moto E6s – cena, dostępność

Jak informuje producent, Motorola Moto E6s w najbliższych tygodniach trafi do sprzedaży w wybranych krajach Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. W Polsce smartfon pojawi się w ciągu najbliższych tygodni i będzie dostępny w sieci RTV Euro AGD w tylko jednej wersji kolorystycznej (tej, którą widać na załączonych nieco wyżej grafikach, tj. niebieskiej).

Sugerowaną cenę Motoroli Moto E6s ustalono w naszym kraju na 449 złotych.

Źródło: informacja prasowa