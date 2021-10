Jaki smartfon wybrać, jeśli założony budżet to 2200 złotych? Najciekawszy wskazała… promocja

Rankingi smartfonów do danej kwoty mają tą jedną, charakterystyczną cechę – zmieniają się bardzo dynamicznie, w zależności od tego, jakie ceny na konkretne urządzenia obowiązują w danym momencie. Niniejszy ranking zdominowały smartfony z ofert promocyjnych, które na co dzień kosztują nieco więcej. Oznacza to, że jeśli podejmiecie decyzję zakupową odpowiednio wcześnie, zyskacie możliwość zakupu bardzo fajnego smartfona w atrakcyjnej cenie.

Reklama

Wybór smartfona z przedziału od 2000 do 3000 złotych, gdyby nie oferty promocyjne, byłby mocno utrudniony. Producenci, co do zasady, skupiają się na dostarczeniu na rynek urządzeń, które kosztują nieco mniej, w granicach 1500-1700 złotych, albo w okolicach 3000 złotych. O urządzenia pośrednie bywa trudno, czemu skądinąd trudno się dziwić.

Współczesne smartfony, które cenowo dobijają do pułapu 2000 złotych, oferują większość funkcji, które niegdyś zarezerwowane były wyłącznie dla flagowców, na czele ze świetnymi aparatami, pięknymi wyświetlaczami czy łącznością 5G. Z tego powodu, jestem przekonany, że takie urządzenie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu zdecydowanej większości klientów.

Reklama

Wciąż pozostaje jednak spora przestrzeń, gdzie to i owo można zrobić nieco lepiej, a czasem nawet dużo lepiej. Tyle tylko, że za taki luksus trzeba słono dopłacić. Zdarza się, że nawet drugie tyle.

Partnerem materiału jest Media Expert

Smartfony, które przedstawię w niniejszym zestawieniu, to albo niegdysiejsze urządzenia flagowe, albo urządzenia z segmentu o jedną półkę niżej od flagowców. Jest w czym wybierać, a poniższe propozycje utwierdzą Was w przekonaniu, że dysponując kwotą 2200 złotych można kupić bardzo fajne urządzenie, które świetnie sprawdzi się w codziennej eksploatacji nie tylko w 2021 roku, ale też przez najbliższe 2-3 lata.

Który smartfon okazał się tym najlepszym? Moim zdaniem ten, który na dzień publikacji niniejszego materiału (10.10.2021), jest najlepiej wyceniony w stosunku do oferowanych możliwości. Tak, to znowu on.

(Nie)spodziewany faworyt

Nie jest żadną niespodzianką, że gdy tylko Samsung decyduje się objąć ofertą promocyjną swój najkorzystniejszy pod względem stosunku ceny do oferowanych możliwości smartfon – Samsung Galaxy S20 FE, ten, bez najmniejszego problemu, staje się faworytem wszystkich, takich jak to, zestawień. Mogło być inaczej? Za cenę 2199 złotych, czyli tyle, ile obecnie trzeba za niego zapłacić, przy obecnej sytuacji rynkowej, nie mogło.

8.7 Ocena

Owszem, wiem że zdarza się, że Galaxy S20 FE czasami można kupić jeszcze taniej, a jego cena spadała już do poziomu 1899 złotych. Tyle tylko, że w cenie 2199 złotych to wciąż najbardziej wszechstronny smartfon, jaki można kupić.

Układ SoC Qualcomm Snapdragon 865, 6 GB RAM, 128 GB pamięci na dane, potrójny aparat główny i bateria 4500 mAh z ładowaniem bezprzewodowym to wszystko, czego oczekiwać można od smartfona w tej cenie. Bezdyskusyjny, zdecydowany faworyt.

Samsung Galaxy S20 FE w Media Expert

A jeśli nie ma promocji?

Co w sytuacji, gdy Galaxy S20 FE wróci do swojej standardowej ceny, a budżet przeznaczony na zakup smartfona nie pozwoli, by nabyć go drożej? Można przyjrzeć się innemu modelowi Samsunga, także bardzo ciekawemu, mimo sporo niższej ceny. Mam na myśli model Samsung Galaxy A52s 5G, którego cena to obecnie 1999 złotych, jednak zdarza się, że w promocji można kupić go 200-300 złotych taniej.

Tu również znajdziemy 6GB RAM, 128 GB na dane, jednak układ SoC jest nieco słabszy – to Qualcomm Snapdragon 778G, ze wsparciem łączności 5G. Mamy tu poczwórny aparat, w którym główny obiektyw wyposażono w optyczną stabilizację obrazu. Bateria ma pojemność 4500 mAh i ładuje się z mocą 25 W. Szkoda tylko, że nie bezprzewodowo.

Ekran, podobnie jak w Galaxy S20 FE, ma przekątną 6,5 cala i odświeżany jest z częstotliwością 120 Hz. Wykonano go, jak to u Samsunga, w technologii Super AMOLED.

Samsung Galaxy A52s 5G w Media Expert

Samsung Galaxy A52s 5G (źródło: Samsung)

Coś z oferty Apple?

2200 złotych to wystarczająco dużo, by stać się posiadaczem smartfona wyprodukowanego przez Apple. W tej cenie, a nawet 250 złotych taniej, znajdziemy najtańszy z oferowanych przez tego producenta smartfonów, jaki obecnie warto kupić – iPhone SE 2020.

Jego kompaktowe wymiary, z całą pewnością, przypadną do gustu wszystkim tym, którzy szukają nieco mniejszego urządzenia, a układ SoC Apple A13 Bionic, zapewni bardzo wysoką wydajność jeszcze przez kilka długich lat.

8 Ocena

Aparat główny, choć tylko pojedynczy, oferuje jakość zdjęć, która w większości warunków oświetleniowych okazuje się w zupełności wystarczająca, zwłaszcza, gdy fotografie planujemy publikować w serwisach społecznościowych i przesyłać znajomym do oglądania na smartfonach i tabletach.

iPhone SE 2020 ma możliwość ładowania bezprzewodowego, co może okazać się sporym ułatwieniem – Apple, z uporem maniaka, wciąż stosuje autorskie złącze Lightning zamiast obowiązującego standardu – USB-C.

iPhone SE 2020 w Media Expert

Chińska odsiecz #1

Zestawienie smartfonów bez propozycji rodem z Chin? Wykluczone. Smartfonom Samsunga i Apple przeciwstawi się czwórka urządzeń rodem z Państwa Środka, a pierwszym z nim będzie urządzenie wyposażone w mocarny układ SoC – Qualcomm Snapdragon 888 z łącznością 5G.

8.5 Ocena

O którym smartfonie mowa? Natrualnie o realme GT w wersji z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Na moment publikacji niniejszego materiału, można znaleźć go na wolnym rynku w cenie poniżej 2000 złotych. Co dostaniemy w zamian, poza niezrównaną wydajnością?

Poczwórny aparat główny, baterię o pojemności 4500 mAh z bardzo szybkim ładowaniem przewodowym (65 W) i wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. To bardzo fajny smartfon nie tylko dla graczy.

realme GT w Media Expert

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Chińska odsiecz #2

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to smartfon, który jest mi doskonale znany. Spędziłem w jego towarzystwie kilka tygodni, a o wrażeniach z użytkowania możecie przeczytać tutaj. To urządzenie można docenić, przede wszystkim, za ładny, duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala i odświeżaniu 90 Hz, szybki układ SoC Qualcomm Snapdragon 780G, niezły, potrójny aparat i smukłą, atrakcyjną wizualnie obudowę.

7.4 Ocena

W cenie znacznie poniżej założonego minimum – 1799 złotych, można kupić kawał fajnego smartfona, o ile tylko nie przeszkadza nam nakładka MIUI. Należy się jednak pospieszyć – urządzenie zapewne już wkrótce zniknie z półek cenowych, zastąpione przez znacznie mniej atrakcyjnie wyceniony model – Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G w Media Expert

Xiaomi Mi 11 Lite 5G fot. Tabletowo.pl

Chińska odsiecz #3

Mimo że w dalszym ciągu udaje nam się utrzymać cenę na poziomie niższym niż 2000 złotych (ten smartfon kosztuje obecnie, na wolnym rynku, 1899 złotych), ciekawych propozycji wciąż nie brakuje. Ten ranking nie byłby kompletny, gdyby zabrakło w nim smartfona OnePlus 8, w wariancie z 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane i układem SoC Qualcomm Snapdragon 865, który, w przeciwieństwie do Galaxy S20 FE, wspiera łączność 5G.

Co poza tym? Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,55 cala i częstotliwości odświeżania 90 Hz, potrójny aparat główny i bateria 4300 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 30 W. Ciekawa propozycja? Moim zdaniem – jak najbardziej.

OnePlus 8 Interstellar Glow (źródło: @OnePlus)

Chińska odsiecz #4

To smartfon, który w moim sercu ma miejsce szczególne. Piękny, świetnie wykonany, szybki, wykonujący bardzo ładne zdjęcia, a teraz także niedrogi. Co to takiego? Oppo Reno4 Pro 5G, którego, przygotowując się do tego materiału, znalazłem na wolnym rynku za 2199 złotych, czyli w sam raz, by zmieścić się w założonym budżecie.

8.9 Ocena

W zamian za tę kwotę, otrzymamy smartfon w bardzo atrakcyjnej obudowie, we wnętrzu której znalazł się układ SoC Qualcomm Snapdragon 765G z łącznością 5G, wyświetlacz AMOLED 6,5 cala z częstotliwością odświeżania 90 Hz, potrójny aparat główny oraz bateria o pojemności 4000 mAh, z bardzo szybkim ładowaniem przewodowym 65 W.

Obok Samsunga, którego wymieniłem na samym początku zestawienia, to mój drugi faworyt.

Oppo Reno4 Pro 5G w Media Expert

Faworytów znamy, a co z resztą?

Który smartfon, spośród wymienionej siódemki, jest tym najciekawszym? Wydaje się, że pozycji Galaxy S20 FE nie jest w stanie zagrozić żadne z wymienionych urządzeń. Mimo wszystko, rzućmy jednak okiem na tabelkę porównującą podstawowe podzespoły wskazanych smartfonów.

Świadomie pomijam w niej iPhone’a SE 2020. Obecność smartfona z iOS, w mojej opinii, nie jest tu zasadna, zwłaszcza, że ktoś, kto szuka smartfona Apple, raczej nawet na nią nie spojrzy, a zainteresowani urządzeniami z Androidem nie chcą Apple. Tak zwana oczywista oczywistość.

Model Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy A52s 5G realme GT Xiaomi Mi 11 Lite 5G OnePlus 8 Oppo Reno4 Pro 5G Ekran 6,5 cala, Super AMOLED, 120 Hz 6,5 cala, Super AMOLED, 120 Hz 6,43 cala, Super AMOLED, 120 Hz 6,55 cala, AMOLED, 90 Hz 6,55 cala, AMOLED, 90 Hz 6,55 cala, AMOLED, 90 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 780G Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 765G GPU Adreno 650 Adreno 642L Adreno 660 Adreno 642 Adreno 650 Adreno 620 RAM 6 GB 6 GB 8 GB 8 GB 8 GB 12 GB Pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 256 GB System Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 10 Aparat 12 Mpix (OIS) + 8 Mpix + 12 Mpix 64 Mpix (OIS) + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix 48 Mpix (OIS) + 16 Mpix + 2 Mpix 48 Mpix (OIS) + 13 Mpix + 12 Mpix Kamerka 32 Mpix 32 Mpix 16 Mpix 20 Mpix 16 Mpix 32 Mpix Bateria 4500 mAh, ładowanie 25 W + bezprzewodowe 4500 mAh, ładowanie 25 W 4500 mAh, ładowanie 65 W 4250 mAh, ładowanie 33W 4300 mAh, ładowanie 30W 4000 mAh, ładowanie 65 W 5G Nie Tak Tak Tak Tak Tak NFC Tak Tak Tak Tak Tak Tak USB USB-C 3.2 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 3.1 USB-C 3.1 microSD Tak Tak Nie Tak Nie Nie Dual SIM Tak, hybrydowy Tak, hybrydowy Tak Tak, hybrydowy Tak Tak 3,5 mm jack audio Nie Tak Tak Nie Nie Nie Głośniki Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Biometria Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Skaner linii papilarnych (ramka) Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Skaner linii papilarnych (pod ekranem) Wymiary 159,8 x 74,5 x 8,4 mm 159,9 x 75,1 x 8,4 mm 158,5 x 73,3 x 8,4 mm 160,5 x 75,7 x 6,8 mm 160,2 x 72,9 x 8 mm 159,6 x 72,5 x 7,6 mm Waga 190 g 189 g 186 g 159 g 180 g 172 g Norma odporności IP68 IP67 Brak IP53 Brak Brak Cena na wolnym rynku 2199 złotych 1999 złotych 1973 złote 1799 złotych 1899 złotych 2199 złotych Oferta Media Expert Link Link Link Link Brak Link

Moje typy znacie, teraz ja chciałbym poznać Wasze. Sekcja komentarzy czeka.