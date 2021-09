Xiaomi 11 Lite 5G NE już oficjalnie – ładne kolory, a co poza tym?

W marcu na światowym rynku, a w kwietniu na polskim, zadebiutował Xiaomi Mi 11 Lite 5G, którego później skutecznie przemaglował Tomek w swoim teście. Dziś natomiast spieszę donieść, że Xiaomi zaprezentowało kolejnego przedstawiciela tej serii smartfonów – Xiaomi 11 Lite 5G NE (przeczytajcie nazwę na głos – polecam ;)). Co oferuje, poza ładymi i młodzieżowymi kolorami obudowy?

Xiaomi 11 Lite 5G NE – ładne kolorki przede wszystkim

Xiaomi chwali swój nowy model za „flagową wydajność zamkniętą w lekkiej obudowie”. Czas sprawdzić, co to właściwie oznacza.

Zacznijmy może od tego, że obudowa faktycznie jest zarówno lekka – jak na dzisiejsze standardy, bo waży zaledwie 158 g, ale także smukła – grubość modelu wynosi tylko 6,81 mm. Na żywo sprawia wrażenie młodzieżowej i coś mi się wydaje, że właśnie taki był zamiar producenta – by trafić w gust osób młodych, które nie boją się wyrażać samego siebie.

W przypadku smartfonowej nowości Xiaomi, faktycznie będzie można się wyróżnić. 11 Lite 5G NE będzie dostępny w czterech wersjach kolorstycznych. W trzech dobrze znanych: Truffle Black, Bubblegum Blue i Peach Pink oraz jednej zupełnie nowej – Snowflake White (matowa, oszroniona biel).

Obudowa obudową, a co pod maską?

11 Lite 5G NE to właściwie model bliźniaczy z Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Główną i chyba jedyną różnicę pomiędzy nimi (poza oczywiście nową wersją kolorystyczną) stanowi zastosowany procesor – w starszym modelu jest to Snapdragon 780G, natomiast w nowszym – Snapdragon 778G (dokładnie tak, nie pomyliłam się – nie jest na odwrót).

Pozostałe parametry techniczne są identyczne, więc pozwólcie, że przedstawię je w formie wylistowania:

wyświetlacz AMOLED 6,55” o rozdzielczości 2400×1080 pikseli, 90 Hz, Dolby Vision HDR oraz HDR 10+,

Qualcomm Snapdragon 778G 5G,

6 / 8 GB RAM,

Android 11 z MIUI 12.5,

128 / 256 GB pamięci wewnętrznej,

aparat 64 Mpix f/1.79, ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2, makro 5 Mpix f/2.4,

aparat przedni 20 Mpx,

5G,

NFC,

WiFi 6,

GPS,

Bluetooth 5.2,

dual SIM,

głośniki stereo,

akumulator o pojemności 4250 mAh, ładowanie 33 W,

wymiary: 160,53 x 75,73 x 6,81 mm,

waga: 158.

Cena Xiaomi 11 Lite 5G NE w Europie

Xiaomi wyceniło swoją nowość na dokładnie tym samym poziomie, co Mi 11 Lite kilka miesięcy temu. Cena Xiaomi 11 Lite 5G NE będzie się zatem zaczynała od 369 euro za wariant 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. W sprzedaży będą też wersje z 8 GB RAM i 128 GB pamięci oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci, ale ich ceny na razie nie są znane.

Ceny Xiaomi 11 Lite 5G NE w Polsce również nie zostały podane, ale – biorąc pod uwagę, że powinny być takie same, jak wersji bez NE w nazwie, wygląda na to, że w naszym kraju cena powinna się zaczynać od 1899 złotych. Jeśli będzie taniej – będę mile zaskoczona. Co więcej, uważam, że powinno być choć odrobinę taniej.

