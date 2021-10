Wielkie porównanie mikrofonów pojemnościowych USB – nie tylko dla graczy

W kwietniu 2019 roku na łamach Tabletowo opublikowaliśmy nasze wielkie porównanie pojemnościowych mikrofonów dla graczy – od tamtego czasu, na rynku pojawiło się sporo nowych propozycji. Przyszedł więc czas na rundę drugą. Sprawdźcie, jakie mikrofony wzięliśmy na tapet w 2021 roku i które z nich warto kupić.

Podobnie jak ostatnio, częścią główną tego porównania będzie wideo. Część narracyjna do każdego omawianego mikrofonu została nagrana właśnie na nim – a za warstwę głosową ponownie odpowiadał Jakub Malec. W materiale będzie okazja nie tylko konkretnych mikrofonów posłuchać, ale również na nie popatrzeć.

Reklama

Jeszcze zanim zasiądziecie do materiału na YouTube – pozwólcie, że wytłumaczę, po co jest ten wpis. Znajdziecie w nim ściągawkę merytoryczną do każdego z omawianych mikrofonów – w filmie możecie więc zapoznać się z każdym urządzeniem od strony praktycznej, a tutaj omówimy teorię. Razem będzie więc komplet informacji o każdym z mikrofonów.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy, okoliczności nieco się zmieniły – istnieje więc spora szansa, że mikrofonu nieco lepszego niż „byle jaki” lub ten słuchawkowy poszukują również osoby, które niekoniecznie określają się mianem graczy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie ;).

Co ważne – mikrofony są ułożone w kolejności od najtańszego do najdroższego. Z jednym drobnym wyjątkiem, który wydarzył się nie bez powodu – ale o tym później. Jeżeli jesteście zainteresowani konkretnym modelem, to kliknięcie w jego nazwę przeniesie Was do filmu w odpowiednim punkcie czasowym.

Formalności mamy już za sobą – w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć. Przed Wami Wielkie porównanie pojemnościowych mikrofonów – nie tylko dla graczy – można powiedzieć, że to taka „część druga” ;).

Zestawienie otwiera naprawdę ekonomiczna propozycja – MAONO MKIT USB został wyceniony na 169 złotych, a w skład zestawu sprzedażowego wchodzi wszystko to, czego możecie potrzebować.

Znalazło się miejsce na regulowane ramię montowane do blatu, koszyk antystrząsowy oraz popfiltr i gąbkę. Wystarczy więc na zakup przygotować jeden banknot z Zygmuntem I Starym i nie trzeba będzie się martwić o nic więcej.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy kardioidalny ,

, pasmo przenoszenia: 30 – 16000 Hz ,

, próbkowanie: 192 kHz / 24 bit ,

, czułość: -38 dB ,

, inne: zestaw obejmuje popfiltr, gąbkę mikrofonową, koszyk antywstrząsowy oraz ramię mikrofonowe.

MAONO MKIT-USB w Media Expert (199,99 złotych)

Jeśli Wasz nieprzekraczalny budżet na zestaw mikrofonowy wynosi 200 złotych, to mamy dla Was jeszcze jedną propozycję na liście. Fifine T669 kosztuje niemal dokładnie tyle, bo 199 złotych, a cena obejmuje zestaw jeszcze bogatszy niż dla omawianego przed chwilą modelu.

W tym przypadku dodatkowym gadżetem jest niewielki trójnóg na biurko, który nie skazuje nas na wykorzystywanie regulowanego ramienia. A jak z jakością dźwięku? To możecie ocenić sami na podstawie nagrania ;).

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy kardioidalny ,

, pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz ,

, próbkowanie: 48 kHz / 16 bit ,

, czułość: -34 dB ,

, inne: zestaw obejmuje popfiltr, gąbkę mikrofonową, niewielki trójnóg, koszyk antywstrząsowy oraz ramię mikrofonowe.

Kolejna propozycja na liście jest niewiele droższa, choć może pochwalić się logo znanej firmy Blue – w zamian trzeba przygotować się na ubożej wyposażony zestaw. Mikrofon BLUE Snowball iCE kosztuje 219 złotych, a jego kształt być może jest Wam znajomy – bo ten niewątpliwie zwraca uwagę.

Miejcie jednak z tyłu głowy, że to inny model niż BLUE Snowball bez dopisku „iCE” – to nieco tańsza wariacja na temat mikrofonu w kształcie śnieżnej kulki. Stylistyka jest dosyć nietypowa, więc sami musicie ocenić, czy Wam odpowiada – dodam tylko, że ten model jest dostępny również w czarnym wariancie kolorystycznym.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy kardioidalny ,

, pasmo przenoszenia: 50 – 18000 Hz ,

, próbkowanie: 44.1 kHz/16 bit ,

, inne: charakterystyczny trójnóg w zestawie; tańsza wariacja na temat BLUE Snowball.

Blue Snowball iCE w Media Expert (219 złotych)

Kolejna propozycja na naszej liście to prawdziwy klasyk klasyków, jedna z częstszych pozycji na liście polecanych niedrogich mikrofonów pojemnościowych. Wyceniony na mniej więcej 239 złotych Novox NC-1 w wersji Black cechuje się dosyć standardową konstrukcją (dogada się więc ze zdecydowaną większością dostępnych na rynku akcesoriów), wiele osób przekonuje jednak, że oferuje bezkonkurencyjną jakość dźwięku.

Warto dopłacić do niego względem poprzedników, a może warto dorzucić do czegoś jeszcze lepszego? Posłuchajcie sami. Miejcie tylko z tyłu głowy, że producent nie dorzuca żadnego stojaka, ani ramienia mikrofonowego – jeśli nie chcecie trzymać mikrofonu w ręce, to trzeba będzie dorzucić np. stówkę do ekonomicznego ramienia mikrofonowego Mozos.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy kardioidalny ,

, pasmo przenoszenia: 30 – 18000 Hz ,

, próbkowanie: 48 kHz / 16 bit ,

, czułość: -38 dB ,

, inne: stojak lub ramię mikrofonowe trzeba dokupić na własną rękę (odpowiednia przejściówka w zestawie).

Novox NC-1 w Media Expert (245 złotych)

I w tej edycji naszego „wielkiego porównania pojemnościowych mikrofonów” znajdzie się na model zasługujący na określenie pękaty (wtedy był to AVerMedia AM310). Thronmax MDrill One PRO wyróżnia się jednak nie tylko charakterystycznym wzornictwem.

W cenie 259 złotych oddaje nam do dyspozycji aż cztery charakterystyki kierunkowe (między którymi możemy się, oczywiście, przełączać) oraz elegancki, zintegrowany stojak biurkowy. Warto jednak nadmienić, że możemy korzystać z innych akcesoriów za sprawą gwintu 5/8″. Na uwagę zasługuje również fakt, że do komunikacji z komputerem używa przewodu w standardzie USB typu C.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy (do wyboru charakterystyki: dwukierunkowa, kardioidalna, dookólna, stereo) ,

, pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz ,

, próbkowanie: 96 kHz / 24 bit ,

, inne: odsłuch za pośrednictwem 3,5-milimetrowego gniazda jack.

Poprzednie zestawienie otworzył SPC Gear SM900, który mimo swojej względnie przystępnej ceny (najtańsza propozycja tamtej odsłony – wtedy 319 złotych, teraz nieco więcej), wypadł bardzo korzystnie. Trudno byłoby więc pominąć tę konstrukcję – zestaw SPC Gear SM950 ma bardzo podobne założenia, jednak ze względu na inny mikrofon kosztuje nieco więcej, bo 379 złotych.

Tym razem, producent zaproponował nam biały wariant kolorystyczny swojego sprzętu, ale nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, żebyście Wy sięgnęli po czarny (z niewielkim, czerwonym wykończeniem).

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy kardioidalny ,

, pasmo przenoszenia: 18 – 21000 Hz ,

, próbkowanie: 48 kHz / 16 bit ,

, SPL: 135 dB ,

, inne: zestaw obejmuje popfiltr, koszyk antywstrząsowy oraz ramię mikrofonowe; fizyczny przycisk do wyciszania mikrofonu.

SPC Gear SM950 w Media Expert (389,99 złotych)

Mikrofon Roccat Torch to jedyna propozycja w naszym zestawieniu, którą będzie trudno dorwać w popularnych elektromarketach. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by za około 460 złotych (99,99 euro) zamówić go bezpośrednio ze strony producenta.

Uwagę przykuwa tutaj fakt, że „panel sterowania” umieszczono na opierającej się na blacie podstawce – to z jej poziomu wybierzemy charakterystykę „zbierania” dźwięku, ustawimy głośność odsłuchu, a także zmienimy gain. Więcej przycisków jest z tyłu, a tam dosyć ciekawa jest też „polityka przewodów” – zresztą, zerknijcie sami.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy (do wyboru charakterystyki: kardioidalna, stereo, Whisper (szept)) ,

, pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz ,

, próbkowanie: 44.1 kHz / 24 bit ,

, SPL: 110 dB ,

, inne: interesujący panel sterowania, odsłuch za pośrednictwem 3,5-milimetrowego gniazda jack, fizyczny przycisk do wyciszania mikrofonu.

Kolejny klasyk zawędrował do naszego zestawienia. Mikrofonu Blue Yeti, który aktualnie kosztuje 619 złotych, chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Model jest od wielu lat dostępny na rynku, a dobrych kilka lat temu był Świętym Graalem YouTuberów i innych internetowych twórców – zresztą, nadal utrzymuje pozycję jednego z najlepiej sprzedających się mikrofonów USB na świecie.

Czy po tylu latach urządzenie nadal trzyma fason? Na pewno jest czemu się przyjrzeć – do naszej dyspozycji oddane są cztery charakterystyki kierunkowe, fizyczny przycisk wyciszania, regulacja gaina oraz bezpośredni odsłuch… wszystko w kilku wariantach kolorystycznych!

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy (do wyboru charakterystyki: dwukierunkowa, kardioidalna, dookólna, stereo) ,

, pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz ,

, próbkowanie: 48 kHz / 16 bit ,

, SPL: 120 dB ,

, inne: istna legenda ;), odsłuch za pośrednictwem 3,5-milimetrowego gniazda jack, fizyczny przycisk do wyciszania mikrofonu.

Blue Yeti w Media Expert (619 złotych)

Spokojnie, kolejne propozycje na liście nie będą podpisane metką z czterocyfrową ceną. Co prawda Blue Yeticaster Broadcast Bundle jest najdroższą propozycją w naszym zestawieniu – zestaw wyceniono na 999 złotych, jednak pod kątem mikrofonu, mamy do czynienia z dokładnie tą samą konstrukcją, co powyżej.

Cenę podbija to, co wchodzi w skład tego bundle’a – oprócz kosztującego 619 złotych mikrofonu Blue Yeti, kupujący otrzymuje ramię mikrofonowe Blue Compass oraz kosz antywibracyjny Blue Radius III. Zestawiając ceny dodatków, wydanie większej kwoty może się opłacać – jeśli marzy Wam się legendarny Yeti, warto pomyśleć o dorzuceniu do pakietu „full wypas” – wszystko w eleganckim, czarnym wydaniu.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy (do wyboru charakterystyki: dwukierunkowa, kardioidalna, dookólna, stereo) ,

, pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz ,

, próbkowanie: 48 kHz / 16 bit ,

, SPL: 120 dB ,

, inne: w skład zestawu wchodzi ramię mikrofonowe i koszyk antywstrząsowe z wysokiej półki; istna legenda ;), odsłuch za pośrednictwem 3,5-milimetrowego gniazda jack, fizyczny przycisk do wyciszania mikrofonu.

Blue Yeticaster Brodcast Bundle Blackout w Media Expert (999 złotych)

Bazowy wariant tego modelu – HyperX Quadcast – stał się w oczach Kuby faworytem poprzedniego zestawienia. Odświeżony wariant jest jeszcze lepszy czy tylko ładniejszy?

Mikrofon HyperX Quadcast S kosztuje w sklepach mniej więcej 679 złotych. Na uwagę zasługuje wbudowany popfiltr (a w każdym razie tak obiecuje producent ;)) oraz komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB typu C.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy (do wyboru charakterystyki: dwukierunkowa, kardioidalna, dookólna, stereo) ,

, pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz ,

, próbkowanie: 48 kHz / 16 bit ,

, czułość: -36 dB ,

, inne: fizyczny przycisk do wyciszania mikrofonu, odsłuch za pośrednictwem 3,5-milimetrowego gniazda jack, koszyk antywstrząsowy w zestawie, wbudowany pop filtr.

Blue Yeti X World of Warcraft to już ostatnia propozycja tego producenta (który „trochę” przewijał się przez nasze porównanie) w tym zestawieniu i… ostatnia propozycja w ogóle.

Wyceniona na 799 złotych wariacja na temat omawianego już wcześniej Blue Yeti kosztuje więcej nie tylko dlatego, że jest sygnowana logo gry – za „zwykłego” Blue Yeti X Professional trzeba wydać dokładnie tyle samo, a zmiany względem tańszego wariantu widać na pierwszy rzut oka.

Parametry:

typ: mikrofon pojemnościowy (do wyboru charakterystyki: dwukierunkowa, kardioidalna, dookólna, stereo) ,

, pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz ,

, próbkowanie: 48 kHz / 24 bit ,

, SPL: 122 dB ,

, inne: wbudowany modulator głosu, odsłuch za pośrednictwem 3,5-milimetrowego gniazda jack, fizyczny przycisk do wyciszania mikrofonu.

Blue Yeti X World of Warcraft w Media Expert (799 złotych)

„Nasze wielkie porównanie pojemnościowych mikrofonów dla graczy”, czyli 7 dodatkowych propozycji dla niezdecydowanych

Na zakończenie tego wpisu dodam jeszcze, że choć jego pierwsza odsłona ma już ponad dwa lata, to sporo przedstawionych tam modeli jest nadal godnych rozważenia – zwłaszcza, że część z nich da się wyrwać w korzystniejszej cenie. Warto więc poszukiwania idealnego modelu dla siebie, poszerzyć o tamten materiał…

…również w formie wideo: