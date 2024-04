Technologiczny prezent na Komunię. Co wybrać, by sprawić dziecku radość?

Prezent na Komunię to zawsze skomplikowana sprawa. Za trendami rządzącymi wśród dzieci trudno nadążyć, a chodzi przecież o to, by sprawić im jak największą radość. W tym poradniku umieściłem sprawdzone pomysły na prezenty i mam nadzieję, że uda Ci się coś wybrać, niezależnie od tego, jakim dysponujesz budżetem.

Wybieramy najlepszy prezent na Komunię w 2024 roku

Maj to tradycyjnie już czas Komunii. Choć ma ona przede wszystkim duchowy wymiar, to jednak nie ma się co oszukiwać – dzieci liczą tego dnia na prezenty. Istnieją różne szkoły, jeśli chodzi o to, w jaki sposób wybierać optymalny prezent. Ja jestem strażnikiem opinii, że najlepiej jest postawić na coś, co równocześnie jest praktyczne i sprawiające radość. Coś, co nie zostanie rzucone w kąt kilka dni po tym Wielkim Dniu.

Od razu jedna uwaga: w tym poradniku przedstawiam konkretnie elektroniczne gadżety. W związku z tym jednak pamiętaj, by najpierw spytać rodziców dziecka, czy życzą sobie, aby otrzymało ono taki właśnie prezent. Nie brakuje bowiem osób, które taką swoistą „cyfrową inicjację” chcą maksymalnie opóźnić i należy to oczywiście uszanować.

Jeśli rodzice nie mają nic przeciwko, a Ty też jesteś za, to zapraszam Cię na szybki przegląd najlepszych, moim zdaniem, prezentów na Komunię w siedmiu kategoriach cenowych. Dla każdego progu wybrałem po dwa urządzenia: żeby był wybór, ale też by nie był on zbyt duży (to zestawienie ma bowiem ułatwić, a nie utrudnić zadanie).

Poszczególne progi budżetowe zostały uszeregowane w kolejności od najniższego do najwyższego. Kolejno znajdziesz tu więc pomysły na prezenty komunijne:

do 100 złotych,

do 250 złotych,

do 500 złotych,

do 750 złotych,

do 1000 złotych,

do 1500 złotych

i do 2000 złotych.

Zaczynajmy!

Jaki prezent na Komunię do 100 złotych?

Kiedyś doskonałym prezentem na Komunię był zegarek. Dzisiaj taki gadżet nie robi już dużego wrażenia, a nie brakuje też dzieci, które nawet nie potrafią odczytać godziny z klasycznej tarczy. Jego rolę przejęły dziś elektroniczne czasomierze, takie jak smartwatche (które jeszcze się tu pojawią) oraz opaski, których podstawową funkcjonalnością jest monitorowanie zdrowia i aktywności.

Jeśli chcesz przeznaczyć na prezent maksymalnie 100 złotych, dobrą opcją może okazać się opaska sportowa Xiaomi Band 8 Active. To gadżet wyposażony w stosunkowo niewielki, bo 1,47-calowy wyświetlacz. Poza aktualną godziną mogą na nim pojawiać się rozmaite informacje, takie jak puls czy wyniki pomiarów aktywności – urządzenie obsługuje przeszło 50 trybów sportowych.

Opaska jest też wygodna, działa nawet kilkanaście dni między jednym ładowaniem a drugim, no i jej konstrukcja jest wodoszczelna, dzięki czemu nawet zabawa na dworze w deszczowy dzień nie stanowi dla niej wyzwania. To ciekawa opcja na prezent dla chłopca lub dziewczynki – nie tylko fajnie wygląda na nadgarstku, ale też pomaga w budowaniu pozytywnych nawyków.

Xiaomi Band 8 Active (źródło: Xiaomi)

Alternatywą dla opaski mogą być całkowicie bezprzewodowe słuchawki. To pomysł na praktyczny prezent, który na pewno się przyda. W omawianej kategorii cenowej pozytywnie wyróżnia się model Oppo Enco Buds 2, oferujący dobre brzmienie, wygodną konstrukcję oraz długi czas działania – do 28 godzin między ładowaniami.

W zestawie ze słuchawkami znajdują się także cztery komplety silikonowych wkładek dousznych. Dzięki temu młody użytkownik może dopasować gumki idealnie do swojego ucha – tak, by pewnie leżały, a równocześnie nie powodowały zbędnego ucisku. Wszak to bardzo ważne, by gadżet nie wpływał negatywnie na zdrowie czy komfort dziecka.

Oppo Enco Buds 2 (źródło: Oppo)

Jaki prezent na Komunię do 250 złotych

Dysponując nieco większym budżetem możesz postawić na konkretne słuchawki gamingowe – świetna opcja, jeśli prezent ma trafić do kogoś, kogo od najmłodszych lat pasjonują gry wideo. Jednym z godnych polecenia urządzeń w tej kategorii cenowej jest model SteelSeries Arctis Nova 1 z lekką konstrukcją, którą można wygodnie dopasować do kształtu głowy, realistycznym dźwiękiem przestrzennym i dobrze działającym mikrofonem.

I jeszcze jedno: jeśli nie masz pewności, czy dziecko, dla którego szukasz prezentu, woli grać na smartfonie, komputerze czy tej lub innej konsoli, to Arctisy możesz brać w ciemno – słuchawki są kompatybilne z wszystkimi popularnymi platformami.

SteelSeries Arctis Nova 1 (źródło: SteelSeries)

Za alternatywę ponownie niech posłuży opaska, tym razem jeszcze lepiej wyposażona. Mam tu na myśli model Samsung Galaxy Fit 3, który jest w stanie monitorować aktywność w ponad 100 ćwiczeniach. Jest przy tym lekki, smukły i ma świetny ekran, na którym mieści się sporo informacji. Równocześnie jest wytrzymały, a przez to gotowy na dziecięce przygody każdego rodzaju.

Poza wieloma różnymi aplikacjami opaska zapewnia także bardzo szerokie opcje personalizacji. Dzięki temu każde dziecko może dopasować wygląd tarczy do własnych preferencji, a nawet nastroju danego dnia. Urządzenie zachęca też do aktywności na świeżym powietrzu, a trudno o lepszy nawyk.

Samsung Galaxy Fit 3 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jaki prezent na Komunię do 500 złotych

Tak jak już wcześniej wspominałem, oprócz opasek (czyli tzw. smartbandów) istnieją jeszcze smartwatche, będące bezpośrednimi następcami klasycznych zegarków. I tak…

Pół tysiąca złotych to już kwota, przy której można pomyśleć o rasowym smartwatchu. Mój wybór padłby na model Huawei Watch Fit 2, cechujący się bardzo szeroką funkcjonalnością. W naszej recenzji tego gadżetu możesz przeczytać, że to „wyśmienity sprzęt, który został rewelacyjnie wyceniony, jak na swoje możliwości”.

Smartwatch wyświetla aktualną godzinę i prognozę pogody, monitoruje aktywność i zdrowie, a po sparowaniu ze smartfonem pozwala także prowadzić rozmowy głosowe, sterować odtwarzaczem muzycznym i zdalnie wciskać spust migawki aparatu. Przy tym wszystkim jest w stanie działać spokojnie przez 10 dni na jednym ładowaniu.

Huawei Watch Fit 2 (fot. Tabletowo.pl)

A może szukasz prezentu dla mola książkowego? W takim razie możesz kupić mu kolekcję interesujących pozycji albo też zapewnić urządzenie, dzięki któremu zawsze będzie mógł mieć przy sobie dziesiątki książek bez konieczności dźwigania na plecach kilogramów papieru. Krótko mówiąc: spraw mu czytnik e-booków.

Za około 500 złotych możesz kupić dziś czytnik Amazon Kindle (11. generacji). To sprawdzone w boju urządzenie z 6-calowym wyświetlaczem E Ink – zdrowszym i przyjemniejszym dla oczu niż LCD. Ekran jest w dodatku doświetlany diodami, co pozwala oddawać się lekturze także w pełnym słońcu i po zmroku. Wbudowany dysk o pojemności 16 GB pomieści sporo książek, a akumulator naładowany do pełna wystarczy na jakieś 6 tygodni czytania.

Amazon Kindle (fot. Amazon)

Jaki prezent na Komunię do 750 złotych?

Jeśli celujesz jednak w bardziej uniwersalne urządzenie, to strzałem w dziesiątkę może okazać się tablet. Jaki model wybrać? Ciekawie prezentuje się na przykład Lenovo Tab M10. Duży, 10-calowy ekran sprawia, że wygodnie robi się na nim… cokolwiek tylko się na nim robi. Równocześnie urządzenie oferuje wystarczająco wysoką wydajność, by komfortowo uczyć się, oglądać filmy na YouTube czy nawet grać w jakieś mniej wymagające gry.

Tablet jest wyposażony w moduły Wi-Fi i LTE, dzięki czemu połączenie z internetem można uzyskać zarówno w domu, jak i na dworze. Ma też głośniki stereo, dzięki którym dźwięk dorównuje jakości obrazowi, a także akumulator zapewniający do 10 godzin oglądania wideo, co w tej klasie jest naprawdę dobrym wynikiem.

Lenovo Tab M10 (fot. Lenovo)

Najszersze możliwości zaoferuje oczywiście smartfon (przy czym chcąc kupić taki właśnie sprzęt, koniecznie (!) porozmawiaj najpierw z rodzicami dziecka). Budżet na poziomie 700-750 złotych pozwala postawić na naprawdę przyzwoicie działające i dobrze wykonane urządzenie, takie jak Tecno Spark 20. To model, który nie przez przypadek znalazł się w moim rankingu najlepszych smartfonów do 1000 złotych.

Ten niedrogi telefon ma całkiem niezły procesor, a do tego 8 GB pamięci RAM i 256 GB na pliki. Jeśli te liczby nic Ci nie mówią, to wiedz po prostu, że zapewnia on przyzwoitą wydajność w podstawowych zastosowaniach. Działa też 2 dni między ładowaniami, a także ma głośniki stereo i niezły wyświetlacz. Słowem – dziecko na pewno będzie zadowolone.

Tecno Spark 20 (źródło: Tecno)

W tej cenie możesz też wybrać smartwatch Huawei Watch GT 3 z okrągłym wyświetlaczem, który świetnie prezentuje się na nadgarstkach, także tych młodszych użytkowników. Atrakcyjny wygląd nie jest, rzecz jasna, jedynym atutem tego zegarka. Może także pochwalić się długim czasem działania (do dwóch tygodni między jednym ładowaniem a drugim) oraz szeroką funkcjonalnością.

Huawei Watch GT 3 oferuje komplet podstawowych funkcji, jeśli chodzi o monitorowanie zdrowia i aktywności, może zastąpić telefon podczas rozmów telefonicznych, wyświetla powiadomienia z komunikatorów (takich jak WhatsApp czy Messenger) i wiele, wiele więcej.

Huawei Watch GT 3 (fot. Huawei)

Jaki prezent na Komunię do 1000 złotych?

Tysiąc złotych to już duży budżet jak na komunijny prezent. Pozwala też nieco zaszaleć. A skoro o szaleństwie mowa…

Jedną z opcji jest na przykład hulajnoga elektryczna, taka jak Segway Ninebot Zing C10. To model stworzony z myślą o dzieciach, zapewniający im dużo frajdy, a równocześnie właściwy poziom bezpieczeństwa. Plusem jest też stosunkowo niewielka waga (poniżej 10 kilogramów).

Hulajnoga oferuje zasięg do 10 km na jednym ładowaniu i umożliwia poruszanie się z prędkością dochodzącą do 16 km/h. Pełne opony z gumy dobrze radzą sobie z nierównościami i są całkowicie bezobsługowe (nie trzeba ich pompować). No i, jak mało co, taki sprzęt skutecznie motywuje do spędzania czasu na podwórku.

Segway Ninebot Zing C10 (fot. Segway Ninebot)

Moim alternatywnym pomysłem na prezent do 1000 złotych jest smartfon Samsung Galaxy M34 5G. To urządzenie, które ma wiele zalet – w tym takich, które doceni młody użytkownik. Przede wszystkim ma nie za duży i nie za mały ekran zapewniający dobrą widoczność także w pełnym słońcu.

Jego akumulator o pojemności 6000 mAh sprawia, że telefonu nie trzeba zbyt często ładować. Zastosowany procesor zapewnia natomiast wystarczająco dużo mocy, by dziecko mogło cieszyć się różnorakimi grami. Dopełnieniem całości są dobre aparaty z tyłu i z przodu, pozwalające zatrzymywać najpiękniejsze wspomnienia na dłużej.

Samsung Galaxy M34 5G (źródło: Amazon)

Jaki prezent na Komunię do 1500 złotych?

A gdyby tak połączyć funkcjonalność tabletu z wyświetlaczem przyjaznym dla oczu (niczym w czytniku e-booków)? Mniej więcej to właśnie oferuje Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych pomysłów na komunijny prezent do 1500 złotych. Przy czym trzeba pamiętać, że nie jest to sprzęt z prostym dostępem do usług Google – ale jest wiele alternatyw, dzięki którym pobieranie aplikacji nie stanowi problemu. Jakub niedawno miał okazję go przetestować i po wszystkim napisał tak…

„Za 1399 złotych otrzymujemy tablet cechujący się dobrą wydajnością, czterema całkiem dobrymi głośnikami, świetną baterią i wysoką jakością wykonania. Nie brak mu też obsługi aktywnego rysika, który może sprawić, że tablet stanie się dla nas elektronicznym notesem. […] No i ten matowy ekran – to prawdziwy czarny koń tego urządzenia. Mimo że początkowo kompletnie się tego nie spodziewałem, jest on absolutnie fantastycznym rozwiązaniem”.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Hitem w tej cenie jest również konsola Nintendo Switch OLED, pozwalająca dziecku zabierać swoje ulubione gry ze sobą. Dzięki takiemu urządzeniu młody miłośnik elektronicznej rozrywki nie musi godzinami przesiadywać przed komputerem czy telewizorem, by oddawać się swojej.

Gry tworzone na Nintendo Switch nierzadko też są bardzo przyjazne dzieciom. Zamiast na przemoc stawiają bowiem na czystą frajdę i wspaniałe opowieści. Oczywiście tak, jak w przypadku smartfonów czy tabletów, zakup takiego sprzętu dobrze jest najpierw skonsultować z rodzicami. Dobrze też dogadać się z innymi osobami, które na przykład kupią gry (sama konsola nie zawiera bowiem żadnych)

Nintendo Switch OLED (źródło: Nintendo)

Jaki prezent na Komunię do 2000 złotych?

Pozostańmy w temacie mobilnych konsolek do gier, ale wejdźmy na nieco wyższy poziom, reprezentowany przez urządzenie Asus ROG Ally. Tak właściwie jest to przenośny komputer z systemem Windows 11, zamknięty w takiej właśnie charakterystycznej formie. To sprawia, że lista dostępnych gier nie ma końca.

Poza obszerną biblioteką gier największymi atutami tego urządzenia są: wysoka wydajność, nienaganna kultura pracy, świetny ekran i wygodna konstrukcja. Krótko mówiąc: to sprzęt, który może pokochać każda wielbicielka i każdy wielbiciel tej formy rozrywki. To dlatego jest to jedno z najlepszych urządzeń, jakie można sprezentować dziecku na Komunię.

Asus ROG Ally (źródło: Asus)

Świetnym elektronicznym gadżetem jest również Amazon Kindle Scribe. To urządzenie, które łączy w sobie cechy czytnika e-booków i elektronicznego notesu. Ma duży, ponad 10-calowy wyświetlacz imitujący papier oraz rysik w zestawie, umożliwiający wygodne i precyzyjne tworzenie rozmaitych notatek.

Taki sprzęt przyda się do nauki, ale też zapewni rozrywkę – niezależnie od tego, czy dziecko woli czytać, czy też tworzyć. Szczególnie że działa płynnie i długo między jednym ładowaniem a drugim. Równocześnie nie jest jako tako komputerem, więc nie uzależnia tak jak inne urządzenia. A zatem czy polecam? Jeszcze jak!

Kindle Scribe (źródło: Amazon)

Jaki jest Twój pomysł na doskonały prezent komunijny?

Daj znać w sekcji komentarzy, czy któreś z powyższych urządzeń szczególnie przykuło Twoją uwagę. Zachęcam też do podzielenia się swoimi pomysłami: każdy z nich może okazać się tym strzałem w dziesiątkę dla innej osoby!

