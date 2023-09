Asus ROG Ally w nowej wersji. Jest sporo tańszy

Rynek przenośnych konsoli opartych na Windowsie/Linuxie powoli wypełnia się kolejnymi urządzeniami. ASUS wraz z modelem ROG Ally postanowił rozepchnąć się trochę łokciami i zaprezentował nową, tańszą wersję urządzenia.

Słabszy brat bliźniak

Jeszcze chwilę temu chętni na przenośne granie w tytuły zakupione na platformę PC mogli postawić na tylko jedno urządzenie (z pominięciem wynalazków od GPD niedostępnych w szerszej i sklepowej dystrybucji) – Steam Deck opracowany przez Valve. Zbliżamy się do końca 2023 roku i na rynek wkroczył m.in. ASUS ROG Ally czy Lenovo Legion Go. Ten pierwszy producent uznał jednak, że jedna przenośna konsolka w ofercie to za mało.

Źródło: ASUS

ASUS opracował zatem ROG Ally AMD Ryzen Z1. Jeżeli jesteście w stanie przypomnieć sobie specyfikację pionierskiego urządzenia, to zapewne domyślacie się już, na czym polega różnica pomiędzy obydwoma sprzętami. Nowa konsolka Tajwańczyków oferuje procesor AMD Ryzen Z1, chipset słabszy od modelu Ryzen Z1 Extreme.

Jak prezentują się różnice pomiędzy tymi konstrukcjami? Z pomocą przychodzi oficjalna grafika AMD:

Źródło: AMD

Oczywiście różnice w specyfikacji musiały przełożyć się na wyniki w grach. Tu również wątpliwości rozwiewa kilka oficjalnych słupków od producenta chipsetu:

Źródło: AMD

Patrząc na wyniki z Company of Heroes 3 czy Red Dead Redemption 2, można zatem odnieść wrażenie, że jeżeli kompromisem jest dla Was rozgrywka w 30 kl./s. w wymagające graficznie tytuły, to nowa konsolka ASUSA może być rozsądnym wyborem, ale nie uprzedzajmy faktów.

Patrząc na powyższe zdjęcia urządzenia odczuliście déjà vu? To nie przypadek. ROG Ally z oszczędniejszym procesorem nie różni się NICZYM innym od starszego brata. Na pokładzie znajduje się więc 16 GB RAM LPDDR5, 512 GB miejsca na dane w standardzie PCIe Gen 4 z opcją rozszerzenia przez gniazdo microSD UHS-II czy Wi-Fi 6E. Zastosowanie słabszego chipsetu bez zmiany pojemności baterii powinno natomiast wpłynąć pozytywnie na długość czasu pracy.

ASUS ROG Ally (źródło: ASUS)

Z jednej strony oznacza to, że producent oferuje kompatybilną obudowę, a ekran (7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD i maksymalną częstotliwością odświeżania 120 Hz) czy system chłodzenia (dwuwentylatorowy system termiczny Zero Gravity) w przypadku awarii będzie można „pożyczyć” od wersji z procesorem Ryzen Z1 Extreme, przy okazji obniżając koszty produkcji.

Z drugiej strony na rynku wtórnym trzeba będzie mieć się na baczności i upewnić się w stu procentach, że chodzi nam o mocniejszy lub słabszy wariant podczas zakupów.

7.5 Ocena

ASUS ROG Ally AMD Ryzen Z1 – cena

Na nową konsolkę od ASUSA nie musicie wcale czekać. Urządzenie powinno być już dostępne w sklepach. Sugerowana cena za ROG Ally z chipsetem AMD Ryzen Z1 wynosi 2999 złotych – wersja z APU w wersji „Extreme” kosztuje 3799 złotych, choć kupujący w przedsprzedaży mogli liczyć na możliwość otrzymania słuchawek bezprzewodowych ROG Cetra Wireless (sugerowana cena detaliczna – 459 złotych) w prezencie po wypełnieniu ankiety. Na szczęście w gratisie do każdego sprzętu nadal otrzymujemy trzy miesiące usługi Xbox Game Pass.

Do 21 września najmocniejsza wersja Steam Decka pozostaje przeceniona do 2479 złotych, po czym wróci do ceny 3099 złotych. ASUS ROG Ally z chipsetem AMD Ryzen Z1 może zatem stać się bezpośrednim rywalem tej edycji konsoli Valve. Czas pokaże, na jaką konsolę w dłuższej perspektywie postawią gracze.