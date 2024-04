Najlepszy czytnik e-booków. Jaki model warto wybrać w 2024 roku?

Nic nie zastąpi papierowych książek. Czytniki e-booków jednak również mają zalety, obok których trudno przejść obojętnie. Jeśli więc rozglądasz się właśnie za takim urządzeniem, to ten ranking może pomóc Ci odnaleźć idealny model dla Ciebie – niezależnie od tego, jaki masz budżet i czego konkretnie oczekujesz.

Po co mi czytnik e-booków w 2024 roku?

Dobry czytnik e-booków to świetna opcja dla kogoś, kto lubi czytać książki, ale noszenie grubych fizycznych wydań stanowi dla niego kłopot. Zresztą, często jest to problem, gdy trzeba spakować się na jakiś dłuższy wyjazd albo gdy zabiera się ze sobą tylko małą torebkę i brakuje w niej miejsca na 600-stronicowy thriller czy jeszcze dłuższą biografię.

Dzięki możliwości zwiększenia liter czytnik e-booków sprawdzi się też u osób starszych oraz mających problem ze wzrokiem. Doświetlenie ekranu pozwala zaś cieszyć się lekturą także po zmroku – na dworze albo w mieszkaniu (bez konieczności zapalania światła, które mogłoby przeszkadzać innym domownikom). Takie urządzenia umożliwiają też wygodne przeszukiwanie książek (co przydaje się, gdy potrzebujesz szybko odnaleźć jakiś konkretny fragment).

W sklepach możesz znaleźć dziesiątki różnych czytników w-booków. Oczywiście nie każdy z nich jest wart zakupu. W tym rankingu polecam te, którym warto dać szansę – układając go, starałem się zmieścić w nim urządzenia dostosowane do różnych potrzeb i możliwości finansowych – mają czarno-białe lub kolorowe wyświetlacze w rozmiarze od 6 do ponad 10 cali i kosztują od 500 do ponad 3000 złotych.

Oto moje propozycje…

Jaki czytnik e-booków? Ranking 2024:

Co oferują najlepsze czytniki e-booków w 2024 roku?

Nowoczesne czytniki e-booków mają wyświetlacze E Ink o wysokiej rozdzielczości. Panele tego typu są przyjazne dla oczu niczym papier – w przeciwieństwie do ekranów LCD czy OLED. Dlatego właśnie stanowią lepsze rozwiązanie dla miłośników książek niż tradycyjne tablety czy smartfony. Są też zdecydowanie mniej energożerne.

Na rynku dominują modele z czarno-białymi wyświetlaczami, ale coraz popularniejsze są też kolorowe czytniki e-booków. Takimi urządzeniami zainteresować mogą się przede wszystkim miłośnicy mangi i komiksów, ale też osoby, które na czytniku chcą przeglądać podręczniki i poradniki z wykresami i innymi barwnymi elementami.

Standardem są antyrefleksyjne ekrany z doświetleniem. Dzięki temu możliwe jest komfortowe oddawanie się lekturze także w pełnym słońcu lub po ciemku. Doświetlenie coraz częściej jest regulowane (zarówno jeśli chodzi o jasność, jak i temperaturę barwową).

Ekran to najważniejszy element czytnika e-booków, ale nie tylko on świadczy o jakości sprzętu. Dobre urządzenie tego typu w 2024 roku powinno działać płynnie, mieć co najmniej 8 GB pamięci na pliki i trzymać kilka tygodni między ładowaniami. Musi też obsługiwać popularne formaty e-booków, a do tego coraz częściej oferuje także kompatybilność z audiobookami (których można słuchać na wbudowanych głośnikach lub podłączonych do urządzenia słuchawkach).

Funkcjonalność współczesnych czytników e-booków poprawiają jeszcze narzędzia, takie jak zamiana tekstu na mowę, słownik, zakładki czy notatki. Urządzenia łączą się też z internetem, co pozwala korzystać z zasobów cyfrowych bibliotek i księgarń oraz dysków w chmurze.

Choć pozwalają na coraz więcej, czytniki e-booków nie są oczywiście tak funkcjonalne, jak ich bracia z ekranami OLED lub LCD. Jeśli potrzebujesz właśnie bardziej wszechstronnego urządzenia, sprawdź nasz ranking najlepszych tabletów na rynku lub – jeśli szukasz czegoś tańszego – zestawienie, w którym polecam tanie i dobre tablety do 1000 złotych.

Tymczasem zaczynajmy…

Aktualny ranking czytników e-booków

Najtańsze czytniki e-booków na rynku kosztują około 500 złotych. I, wbrew temu, co można by sobie myśleć, jest co najmniej kilka urządzeń z tej półki, które zasługują na to, by dać im szansę. To między innymi trzy dobre 6-calowe modele: PocketBook Basic Lux 4, InkBook Calypso Plus oraz Kobo Nia. Ja jednak postawiłbym tutaj na klasykę w najnowszym wydaniu. Słowem: wybrałbym…

Amazon Kindle – najlepszy czytnik e-booków do 500 złotych

Kindle to dla wielu osób synonim czytnika e-booków. Bez wątpienia to właśnie ta seria zapewniła tym urządzeniom tak dużą rozpoznawalność i popularność. Jednym z powodów jest jakość, jaką cechują się wchodzące w jej skład modele. I dotyczy to nawet podstawowego wariantu, nieobdarzonego żadnym dopiskiem.

Amazon Kindle 11. generacji ma 6-calowy wyświetlacz E Ink o zagęszczeniu pikseli 300 ppi, co w skrócie oznacza tyle, że pojedyncze piksele są niemal niezauważalne dla ludzkiego oka. Ekran jest w dodatku pokryty powłoką antyrefleksyjną i wzbogacony o (regulowane) doświetlenie, dzięki czemu komfortowo można czytać zarówno w pełnym słońcu, jak i po zmroku.

Na e-booki czeka tu 16 GB pamięci wewnętrznej, a nieprzerwaną lekturę zapewnia akumulator trzymający do 6 tygodni między ładowaniami (przy regularnym użytkowaniu). Wraz z wydajnym procesorem i dwuzakresowym Wi-Fi wszystko to zostało zamknięte w smukłej i lekkiej obudowie. I szkoda tylko, że nie jest ona odporna na wodę i pył (ale w tej cenie nie można mieć wszystkiego).

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle (11. generacji):

ekran: E Ink, 6 cali, 300 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 16 GB

łączność: Wi-Fi

czas pracy: 6 tygodni

obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, GIF, JPEG, PNG

obsługiwane formaty audiobooków: brak

cyfrowe księgarnie: Kindle

pyło-/wodoodporność: brak

wymiary: 157,8 x 108,6 x 8 mm

waga: 158 g

cena: ~500 złotych

gdzie kupić? Amazon

fot. Amazon

PocketBook Verse Pro – ten czytnik e-booków pozwala na więcej

Jeśli liczysz na nieco więcej, zerknij na PocketBook Verse Pro. To czytnik, któremu niczego nie brakuje względem wyżej wspomnianego Kindle’a, a równocześnie oferuje on zdecydowanie więcej. Ma na przykład konstrukcję odporną na wodę i pył, umożliwiając tym samym oddawanie się lekturze w wannie czy też na basenie. Ma również zaawansowane doświetlenie, pozwalające na regulację nie tylko jasności, ale też temperatury barwowej.

Charakterystyczna dla urządzeń firmy PocketBook jest również kompatybilność z cyfrowymi księgarniami i bibliotekami, takimi jak Empik Go czy Legimi. To dobra opcja dla tych, którzy lubią dużo czytać, a niekoniecznie potrzebują mieć książki na własność. Równocześnie Verse Pro cechuje się obsługą wszystkich popularnych (i mniej popularnych) formatów.

I jest jeszcze jeden powód, by wybrać ten 6-calowy czytnik. To fakt, że obsługuje on nie tylko e-booki, ale też audiobooki (w rozmaitych formatach), a dzięki funkcji Text-to-Speech jest w stanie nawet zamienić tekst pisany na mowę. Książek można słuchać na wbudowanym głośniku, jak i na słuchawkach podłączonych albo przez USB typu C, albo przez Bluetooth.

Najważniejsze cechy czytnika Pocketbook Verse Pro:

ekran: E Ink Carta, 6 cali, 300 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 16 GB

łączność: Wi-Fi, Bluetooth

czas pracy: „kilka” tygodni

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF(DRM), PRC, RTF, TCR, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP. JPEG, PNG, TIFF

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, MP3 ZIP, OGG, OGG ZIP

cyfrowe księgarnie: BookStore, Empik Go, Legimi

pyło-/wodoodporność: tak, IPX8

wymiary: 156 x 108 x 7,6 mm

waga: 186 g

cena: ~750 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD

fot. PocketBook

Amazon Kindle Paperwhite – dla wielu po prostu optymalny czytnik

Optymalnym czytnikiem e-booków dla wielu osób jest Kindle Paperwhite. Ma nieco większy, bo 6,8-calowy wyświetlacz, który jest też doświetlany diodami o ciepłym kolorze. Ma również wydajny procesor zapewniający płynne działanie oraz pojemny akumulator, dzięki któremu czas pracy dochodzi nawet do 10 tygodni (przy normalnym użytkowaniu).

Urządzenie ma też wodoszczelną konstrukcję (zgodnie z wymogami normy IPX8). Zresztą, w ogóle jest to wyjątkowo wygodny czytnik. Dobrze trzyma się go w dłoni, a pomimo większego ekranu waga wciąż oscyluje wokół 200 gramów.

Standardowy Paperwhite oddaje do Twojej dyspozycji 16 GB na książki. Jeśli potrzebujesz więcej, rzuć okiem na model obdarzony dopiskiem „Signature Edition”. Został on wyposażony w 32 GB pamięci, a do tego jeszcze oferuje bezprzewodowe ładowanie (opierające się na technologii Qi) oraz automatyczną regulację intensywności świecenia przedniego doświetlenia.

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle Paperwhite:

ekran: E Ink, 6,8 cala, 300 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 16 GB lub 32 GB (Signature Edition)

łączność: Wi-Fi

czas pracy: 10 tygodni

obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, GIF, JPEG, PNG

obsługiwane formaty audiobooków: brak

cyfrowe księgarnie: Kindle

pyło-/wodoodporność: IPX8

wymiary: 174 x 125 x 8,1 mm

waga: 205 g

cena: ~800 złotych lub ~900 złotych (Signature Edition)

lub (Signature Edition) gdzie kupić? Amazon (Paperwhite), Amazon (Signature Edition)

fot. Amazon

Amazon Kindle Oasis – najlepszy czytnik e-booków do 1000 złotych

W niewiele wyższej cenie oferowany jest Amazon Kindle Oasis. Wprawdzie podstawowy wariant ma mniej pamięci (8 GB), ale za to ma bardziej zaawansowane, adaptacyjne i regulowane doświetlenie (za które odpowiada nie 17, lecz 25 diod).

Największą różnicą pomiędzy tymi dwoma Kindle’ami jest jednak konstrukcja. Oasis ma nieco większy ekran (o przekątnej 7 cali), a część frontu zajmuje jeszcze panel z dwoma przyciskami do wygodnego przerzucania stron cyfrowych książek. To odpowiedź na preferencje zwolenników takiej „tradycyjnej” metody.

Oasis pozwala również słuchać audiobooków (choć niestety wyłącznie w formacie AAX). Poza tym może pochwalić się tym samym, co Paperwhite – wielotygodniowym czasem działania, antyrefleksyjną powłoką ekranu i wodoszczelnością w klasie IPX8. A jeśli potrzebujesz więcej pamięci, wariant o pojemności 32 GB też jest dostępny – kosztuje o 200 złotych więcej.

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle Oasis:

ekran: E Ink, 7 cali, 300 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 8 GB lub 32 GB

łączność: Wi-Fi

czas pracy: „kilka” tygodni

obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, GIF, JPEG, PNG

obsługiwane formaty audiobooków: AAX

cyfrowe księgarnie: Kindle

pyło-/wodoodporność: IPX8

wymiary: 159 x 141 x 8,4 mm

waga: 188 g

cena: ~1000 złotych (8 GB) lub ~1200 złotych (32 GB)

(8 GB) lub (32 GB) gdzie kupić? Amazon (8 GB), Amazon (32 GB)

fot. Amazon

InkBook Focus – czytnik e-booków z (prawie) 8-calowym wyświetlaczem

Jeśli interesuje Cię jeszcze większy ekran, sprawdź InkBook Focus, który został wyposażony w 7,8-calowy wyświetlacz E Ink Carta. To szansa na wygodniejsze czytanie dla osób, mających nieco gorszy wzrok. Szczególnie, że urządzenie umożliwia bezproblemową zmianę rozmiaru fontu.

Ten model również mieści się w kategorii „do 1000 złotych”, a skoro ma większy ekran, to pewnie przypuszczasz, że trzeba liczyć się z jakimiś kompromisami. W rzeczywistości jednak nie brakuje mu żadnej z podstawowych funkcji: obsługuje zdecydowaną większość popularnych formatów e-booków i pozwala też słuchać audiobooków, a do tego ma regulowane doświetlenie. Świetnie współpracuje też z usługami Legimi, Empik Go czy Publio.

InkBook Focus wymaga jednak częstszego ładowania – przy półgodzinnym czytaniu dziennie jego akumulator wytrzyma około tygodnia (nieco dłużej, jeśli wyłączysz moduły łączności bezprzewodowej). Musisz też liczyć się z nieco większą wagą – na poziomie 250 gramów.

Najważniejsze cechy czytnika InkBook Focus:

ekran: E Ink Carta, 7,8 cali, 300 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 16 GB

łączność: Wi-Fi, Bluetooth

czas pracy: 1 tydzień

obsługiwane formaty e-booków: AZW, EPUB, MOBI, PDF i inne

obsługiwane formaty obrazów: b/d

obsługiwane formaty audiobooków: MP3

cyfrowe księgarnie: Empik Go, Legimi, Publio, Storytel, Woblink

pyło-/wodoodporność: nie

wymiary: 192 x 140 x 9 mm

waga: 251 g

cena: ~1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Komputronik, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, Vobis

fot. InkBook

PocketBook InkPad Lite – dobry czytnik e-booków z dużym ekranem

A jeżeli marzy Ci się czytnik e-booków z naprawdę ogromnym wyświetlaczem, to PocketBook InkPad Lite powinien sprostać Twoim potrzebom (choć tutaj lista kompromisów jest wyraźnie dłuższa). Urządzenie ma blisko 10-calowy ekran E Ink Carta z regulowanym podświetleniem (niestety – 150 ppi – co przy zwykłym czytaniu książek nie stanowi jednak aż tak dużego problemu).

InkPad Lite obsługuje każdy popularny format e-booków, ale nie posłuchasz na nim audiobooków. Skorzystasz za to z fizycznych przycisków do przerzucania stron, a dzięki Wi-Fi połączysz się z Dropboxem lub chmurą PocketBook.

Dużym plusem tego czytnika jest także pojemny akumulator. Dzięki niemu przy regularnym czytaniu urządzenie wystarczy ładować raz na około 6 tygodni. To w zupełności powinno wystarczyć nawet na bardzo długie wakacje.

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook InkPad Lite:

ekran: E Ink Carta, 9,7 cali, 150 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 8 GB

łączność: Wi-Fi

czas pracy: 6 tygodni

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML. MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPEG, PNG, TIFF

obsługiwane formaty audiobooków: brak

cyfrowe księgarnie: brak

pyło-/wodoodporność: nie

wymiary: 236,2 x 173 x 7,9 mm

waga: 369 g

cena: ~1000 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, Sferis

fot. PocketBook

Onyx Boox Page – funkcjonalny czytnik e-booków z Androidem

Czas wyjść poza granicę 1000 złotych i zająć się urządzeniami, które pozwalają na więcej. Kategorię tę otwiera Onyx Boox Page, czyli 7-calowy czytnik e-booków z Androidem oraz ośmiordzeniowym procesorem i 3 GB pamięci RAM – podzespołami zapewniającymi płynne działanie tego systemu.

Android zapewnia pełną kompatybilność z wszystkimi znanymi formatami e-booków, ale też umożliwia pobieranie rozmaitych aplikacji, zwiększając tym samym funkcjonalność urządzenia. Pozwala też na przykład na szybkie udostępnianie cytatów z książek na portalach społecznościowych – z internetem łączy się poprzez dwuzakresowe Wi-Fi.

Przy tym wszystkim jest to po prostu dobry czytnik z regulowanym podświetleniem, kilkutygodniowym czasem działania oraz smukłą i lekką konstrukcja (ma 6 mm grubości i waży niespełna 200 gramów). Pozwala też słuchać audiobooków – zarówno na głośnikach, jak i słuchawkach. Ma nawet narzędzie do zamiany tekstu na mowę.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Page:

ekran: E Ink Carta, 7 cali, 300 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 32 GB

łączność: Wi-Fi, Bluetooth

czas pracy: „kilka” tygodni

obsługiwane formaty e-booków: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PPTX, PRC, RTF, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG, TIFF

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV

cyfrowe księgarnie: różne na Androida

pyło-/wodoodporność: nie

wymiary: 156 x 137 x 6 mm

waga: 195 g

cena: ~1300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, Morele, OleOle, RTV EURO AGD, Sferis, x-kom

fot. Onyx Boox

PocketBook InkPad Color 3 – czytnik e-booków z kolorowym ekranem

Czytniki e-booków z kolorowymi ekranami wciąż stanowią niszę, ale da się już kupić dobry sprzęt tego typu. Jeśli więc urządzenia oferujące treści w skali szarości nie spełniają Twoich wymagań, rzuć okiem na model PocketBook InkPad Color 3. To świetna opcja, jeśli oprócz zwykłych książek lubisz czytać także komiksy lub masz do przejrzenia parą podręczników z wykresami.

Ma 7,8-calowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3 o wysokiej rozdzielczości i zadowalającym kontraście. Oferuje też adaptacyjne podświetlenie, co w połączeniu z antyrefleksyjną powłoką pozawala komfortowo czytać o każdej porze i w każdym miejscu – nawet w wannie, bo jest wodoszczelny (w klasie IPX8).

Umożliwia także słuchanie audiobooków i samodzielnie zamienia tekst na mowę, ma Bluetooth i Wi-Fi, a na 32 GB wewnętrznej pamięci mieści się mnóstwo lektur na każdą okazję. W razie czego możesz też skorzystać z którejś spośród cyfrowych wypożyczalni.

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook InkPad Color 3:

ekran: E Ink Kaleido 3, 7,8 cala, 150 ppi w kolorze / 300 ppi w szarościach

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 32 GB

łączność: Wi-Fi, Bluetooth

czas pracy: „kilka” tygodni

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTM, HTML. MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPEG, PNG, TIFF

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG

cyfrowe księgarnie: EmpikGo, Legimi

pyło-/wodoodporność: tak (IPX8)

wymiary: 189,5 x 134 x 7,95 mm

waga: 267 g

cena: ~1400 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Komputronik, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, Sferis

fot. PocketBook

Amazon Kindle Scribe – czytnik i e-notes w jednym urządzeniu

Coraz większą popularnością cieszą się również hybrydowe urządzenia, które równocześnie pełnią funkcje czytnika e-booków i e-notesu. Dzięki nim nie musisz nosić ze sobą nie tylko książek, ale też notatników i zeszytów. Jednym z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych modeli tego typu jest Amazon Kindle Scribe.

Kindle Scribe zapewnia komfortowe warunki do czytania i pisania, dzięki wyświetlaczowi E Ink o przekątnej 10,2 cala i rozdzielczości 300 ppi. W razie potrzeby może go doświetlać układ 35 diod o regulowanej temperaturze barwowej. Częścią zestawu jest też rysik.

Czytnik oferuje kompatybilność z podstawowymi formatami e-booków oraz przeglądarkę internetową. W kwestii łączności oddaje do dyspozycji port USB typu C oraz technologie Wi-Fi i Bluetooth. Jest przy tym wszystkim niezwykle smukły (jego grubość wynosi zaledwie 5,8 mm), ale też trochę waży (433 g). Można za to liczyć na długi czas działania – nawet do 3 tygodni.

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle Scribe:

ekran: E Ink, 10,2 cala, 300 ppi

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 16 lub 32 GB

łączność: Wi-Fi, Bluetooth

czas pracy: 3 tygodnie

obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, MOBI, PDF, PRC, HTML, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, GIF, JPEG, PNG

obsługiwane formaty audiobooków: brak

cyfrowe księgarnie: Kindle

pyło-/wodoodporność: nie

wymiary: 230 x 196 x 5,8 mm

waga: 433 g

cena: ~1700 złotych (16 GB) lub ~2200 złotych (32 GB)

(16 GB) lub (32 GB) gdzie kupić? 16 GB: Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert, Morele, x-kom 32 GB: Allegro, Avans, Electro, Media Expert



fot. Amazon

Kindle Scribe ma też sporą konkurencję. Szczególnie na uwagę zasługują trzy urządzenia. Pierwszym jest PocketBook InkPad X Pro, drugim Huawei MatePad Paper, a trzecim Onyx Boox Note Air 2 Plus. Cała trójka oferuje szeroką funkcjonalność, sporo pamięci i 10,3-calowe wyświetlacze. Wszystkie trzy są też zdecydowanie godne polecenia.

Na koniec jednak chciałbym zwrócić na inną, wyróżniającą się propozycję z katalogu ostatniego spośród tych producentów, mianowicie…

Onyx Boox Tab Ultra C Pro – kolorowy e-notes z czytnikiem e-booków

Można go nazwać urządzeniem kompletnym. Onyx Boox Tab Ultra C Pro łączy w sobie cechy trzech poprzednich modeli z tego zestawienia. Ma zatem na pokładzie system Android, kolorowy wyświetlacz E Ink i pełni funkcję elektronicznego notesu, poza byciem czytnikiem e-booków, rzecz jasna.

Wydajny, ośmiordzeniowy procesor zapewnia płynne działanie, a zastosowany ekran – wysoką częstotliwość odświeżania. W połączeniu z Androidem oznacza to bardzo komfortowe warunki do pracy, nauki czy oddawania się lekturze dla przyjemności. Z kolei pojemny akumulator przekłada się na długi czas działania.

Urządzenie jest kompatybilne z popularnymi formatami e-booków, a dzięki SmartScribe optymalizuje notatki – między innymi poprawia kształty, usuwa przekreślenia i rozpoznaje podkreślenia. To wszechstronny sprzęt, który skutecznie zastępuje papier i daje dużo więcej niż to.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Tab Ultra C Pro:

ekran: E Ink Kaleido 3, 10,3 cala, 150 ppi w kolorze / 300 ppi w szarościach

przednie doświetlenie: tak

pamięć: 128 GB

łączność: Wi-Fi, Bluetooth

czas pracy: „kilka” tygodni

obsługiwane formaty e-booków: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PPTX, PRC, RTF, TXT

obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG, TIFF

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV

cyfrowe księgarnie: różne z Androida

pyło-/wodoodporność: nie

wymiary: 225 x 184,5 x 6,6 mm

waga: 450 g

cena: ~3200 złotych

gdzie kupić? Allegro, Komputronik, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD, Sferis, x-kom

fot. Onyx Boox

To co w końcu wybrać?

Każdy musi sobie samodzielnie odpowiedzieć na takie pytanie. Mam tylko nadzieję, że dzięki temu zestawieniu wiesz już, czego możesz oczekiwać i ile przyjdzie Ci zapłacić za spełnienie tych wymagań. Zachęcam też do zostawienia komentarza, jeśli masz jakieś spostrzeżenie lub pytanie.