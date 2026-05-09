Wideodomofon nie musi tylko obserwować. Ten model robi coś jeszcze lepszego

Wideodomofon to urządzenie, które powinno głównie umożliwiać podgląd na to, co się dzieje przed naszymi drzwiami lub poinformowanie nas, że ktoś właśnie czeka na ich otwarcie. Po przeczytaniu specyfikacji tego sprzętu trudno wyobrazić sobie sens instalacji czegoś innego.

Specyfikacja wideodomofonu Blink 2K

Dwa nowe modele w ofercie marki Blink to rozwinięcie oferty, która ma skupiać się nie tylko na ostrzejszym wideo i lepszym obrazie, ale też na smart-rozwiązaniach dla domu. Podstawowy model Blink Wired Doorbell 2K+ wymaga typowego zasilania doprowadzonego pod instalacje domofonowe. Producent zamontował w środku kamerę, która nagrywa – jakże by inaczej – w rozdzielczości 2K i dzięki lepszej rozpiętości tonalnej lepiej radzi sobie zarówno w dzień, jak i w nocy i przy zróżnicowanym oświetleniu.

Blink Battery Doorbell 2K+ przygotowano z myślą o ludziach oczekujących większej elastyczności w kwestii montażu – całość zasilana jest za pomocą trzech baterii typu AA, które mają wystarczać na „miesiące ochrony”. Zastosowany w modelu obiektyw, dzięki szerszemu polu widzenia, umożliwia lepszy podgląd odwiedzających czy zostawianych paczek. Podobnie jak wersja po kablu, użytkownik również powinien spodziewać się lepszej rozpiętości tonalnej od starszych modeli producenta.

Blink 2K Wired Doorbell (Źródło: Blink | Amazon)

Wideodomofon, który opisuje, co widzi

Arcyciekawą funkcją sprzętów jest sposób, w jaki wykorzystuje algorytmy, lub – jak kto woli – sztuczną inteligencję. Blink Video Descriptions to chmurowe rozwiązanie dostępne w formie subskrypcji Blink AI Basic lub Blink AI Plus. Zamiast wysyłać wyłącznie powiadomienie o wykryciu ruchu w polu widzenia, użytkownik może również otrzymać krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się właśnie pod drzwiami.

Blink 2K Battery Doorbell (Źródło: Blink | Amazon)

Dzięki temu możliwe jest dowiedzenie się, czy jest potrzeba oglądać nagranie na żywo lub szperać w archiwum w celu sprawdzenia, co wywołało powiadomienie. Ci, którzy panikują na każdy alert kamerki, a później dowiadują się, że to był tylko sąsiad lub kurier przechodzący obok, powinni być wniebowzięci. Do obsługi urządzeń wystarczy dedykowana aplikacja producenta.

Niestety, nowa funkcja będzie dostępna póki co wyłącznie na rynku amerykańskim. Wideodomofony są dostepne w przedsprzedaży m.in. w USA, Kanadzie Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Cena za przewodowy model wynosi 49,99 dolarów, a wersja na baterie – 69,99 dolarów.