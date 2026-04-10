iPhone Ultra obdarty z tajemnic. Oto, co już wiemy

W 2026 roku – w końcu – zadebiutuje pierwszy składany iPhone Ultra. Choć do jego premiery pozostaje jeszcze pięć miesięcy, jeden z renomowanych informatorów ujawnił dużo jego tajemnic.

Jon Prosser, który specjalizuje się w ujawnianiu planów producenta z Cupertino, tym razem zdradził tajemnice pierwszego składanego smartfona w ofercie Apple. Zadebiutuje on we wrześniu 2026 roku wraz z iPhone’ami 18 Pro i 18 Pro Max. To jedyne nowe smartfony, jakie ujrzą światło dzienne tegoroczną jesienią. Kolejna porcja nowych iPhone’ów zostanie zaprezentowana dopiero wiosną 2027 roku – mają to być iPhone 18, iPhone 18e i iPhone Air 2. generacji.

Pierwszy składany smartfon Apple, pomimo swojej konstrukcji, ma mieć niemal niewidoczną bruzdę, powstającą w miejscu zgięcia ekranu wewnętrznego. Jej głębokość ma bowiem wynosić zaledwie ~0,15 mm, więc trzeba będzie mocno się przyjrzeć, aby ją dostrzec, gdyż mimo wszystko wyświetlacz nie pozostanie idealnie gładki.

iPhone Ultra (źródło: fpt.)

To zasługa „konstrukcji zawiasu z płynnego metalu”, która równocześnie ma zapewnić wysoką wytrzymałość. Ponadto do skonstruowania zawiasu Apple wykorzysta części wyprodukowane w drukarce 3D, co nie jest nowością, gdyż Amerykanie zastosowali ten zabieg już w przypadku smartfona iPhone Air czy smartwatchy Apple Watch.

Pierwszy składany smartfon Apple iPhone Ultra mniej zaimponuje natomiast zapleczem fotograficznym, gdyż na jego plecach znajdą się tylko 48 Mpix aparat szerokokątny i 48 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Zabraknie teleobiektywu, choć użytkownicy z pewnością dostaną do dyspozycji „zoom jakości optycznej” z aparatu szerokokątnego.

Ponadto iPhone Ultra będzie miał jeszcze dwa aparaty – jeden w górnej części ekranu zewnętrznego i drugi w obrębie wewnętrznego wyświetlacza. Możliwy jest scenariusz, że zostanie on „ukryty” za jego taflą, aczkolwiek nie jest to na 100% pewne.

iPhone Ultra zawstydzi składane smartfony Samsunga

Smartfony Apple nigdy nie słynęły z akumulatorów o dużych pojemnościach. iPhone Ultra zdecydowanie się wyróżni na ich tle – i nie tylko – ponieważ w jego wnętrzu znajdą się ogniwa o łącznej pojemności aż ~5800 mAh. Tymczasem Samsung Galaxy Z Fold 8 ma mieć baterię… 5000 mAh.

Oprócz tego iPhone Ultra otrzyma procesor Apple A20 Pro i 12 GB RAM oraz modem Apple C2 ze wsparciem dla obsługi łączności satelitarnej. Jego grubość po złożeniu ma wynosić ~9,5 mm, a po rozłożeniu ~4,5 mm. Będzie więc smuklejszy niż Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide, który po złożeniu ma mieć grubość 9,8 mm, a po rozłożeniu 4,9 mm.

Pierwszy składany iPhone nie zaoferuje natomiast Face ID – za weryfikację biometryczną odpowiedzialność weźmie Touch ID zintegrowane z włącznikiem.