Zapytaliśmy operatorów, kiedy wiadomości RCS na iPhone’ach będą dostępne w Polsce

Smartfony Apple zapewniają wsparcie dla RCS (Rich Communication Services) od iOS 18, czyli 2024 roku. Użytkownicy iPhone’ów w Polsce wciąż jednak nie mogą cieszyć się z tej zmiany. Zapytaliśmy więc polskich operatorów, czy planują wdrożyć obsługę wiadomości RCS na iPhone’ach.

Kiedy Orange, Play, Plus i T-Mobile zapewnią obsługę wiadomości RCS na iPhone’ach w Polsce?

Jeden z przedstawicieli firmy z Cupertino już (albo w końcu…) w listopadzie 2023 roku potwierdził, że Apple zamierza zapewnić wsparcie dla RCS na iPhone’ach. Zapowiedzi te potwierdziła premiera iOS 18 w czerwcu 2024 roku.

Apple zastrzega jednak, że usługa RCS jest świadczona przez operatora i na stronie firmy z Cupertino można sprawdzić, czy dany operator zapewnia wsparcie dla wiadomości RCS na iPhone’ach. W przypadku Orange, Play, Plusa i T-Mobile w Polsce sytuacja odnośnie obsługiwanych funkcji wygląda następująco:

Orange Play Plus T-Mobile 5G + + + + eSIM + – + + FaceTime w sieci komórkowej + + + + LTE + + + + Hotspot osobisty + + + + Możliwość zdjęcia blokady + – – + Visual Voicemail + + – + VoLTE + + + + Rozmowy przez Wi-Fi + + – +

Informacje na stronie Apple nie są jednak w 100% aktualne, ponieważ klienci Play również mogą korzystać z eSIM na iPhone’ach, a Plusa z rozmów przez Wi-Fi (Wi-Fi Calling). Przy żadnym polskim operatorze nie ma natomiast wzmianki o obsłudze wiadomości RCS na iPhone’ach i to nie jest już błąd, gdyż żaden z nich obecnie nie oferuje wsparcia dla tego rozwiązania.

Za sprawą jednego z naszych Czytelników postanowiliśmy zapytać Orange, Play, Plusa i T-Mobile, czy każdy z ww. operatorów planuje zapewnić obsługę wiadomości RCS na iPhone’ach w Polsce, a – jeżeli tak – to kiedy klienci mogą spodziewać się udostępnienia tego rozwiązania. Zapytaliśmy też, jaki jest powód, że trwa to tak długo, skoro Apple zrobiło swoją część już w 2024 roku.

Rzecznik Orange, Wojciech Jabczyński, odpowiedział bardzo krótko, że prace nad wprowadzeniem RCS dla iPhone’ów trwają. Podobnie oszczędny w słowach był przedstawiciel sieci Plus, który odpisał nam, że funkcjonalność RCS dla systemu iOS nie jest dostępna w naszej sieci.

Znacznie bardziej „wylewne” były natomiast osoby odpowiedzialne za kontakt z mediami z Play i T-Mobile. Ewa Sankowska-Sieniek, kierowniczka ds. PR w Play, przekazała, że klienci Play mogą korzystać z RCS w oparciu o rozwiązanie działające na własnej platformie, dodając, że dostęp do niego mają użytkownicy popularnych telefonów wskazanych na stronie internetowej https://www.play.pl/uslugi/rcs (aktualnie na liście znajdują się jednak smartfony tylko dwóch marek: Samsung i Huawei, a do tego wydaje się, że dawno nie była ona aktualizowana).

W dalszej części odpowiedzi dla redakcji Tabletowo.pl zawarto zaś informację, że rozszerzenie dostępności usługi RCS na kolejne urządzenia to proces wymagający współpracy oraz odpowiednich działań z dostawcą rozwiązania oraz systemu operacyjnego. Na tę chwilę operator nie zdecydował się jednak podzielić z nami szczegółami dotyczącymi prowadzonych rozmów ani ustaleń z partnerami biznesowymi.

Jakub Chajdak, manager ds. PR w T-Mobile Polska, zapewnił natomiast, że operator „jak najbardziej” planuje wdrożyć obsługę wiadomości RCS na iPhone’ach, a prace są już na zaawansowanym etapie. Mimo to nie zdecydował się podać konkretnej daty udostępnienia klientom tego rozwiązania, ale zadeklarował, że firma na pewno o tym poinformuje w odpowiednim czasie.

Jakub Chajdak, jako jedyny, przedstawił też tło całego procesu. Okazuje się, że jest on dość czasochłonny, głównie ze względu na swoją złożoność, ponieważ wymaga wprowadzenia zmian w systemach odpowiedzialnych za wysyłkę wiadomości. Niezbędna jest zatem koordynacja z dostawcami technologii oraz samym producentem. Konieczne jest również przejście „wymagającego procesu certyfikacji” firmy z Cupertino.

T-Mobile nie wyklucza też konieczności wprowadzenia zmian w regulaminach świadczenia usług w związku z wdrożeniem obsługi wiadomości RCS na iPhone’ach w Polsce, co z kolei będzie wymagało zaangażowania departamentu prawnego.

Usługa RCS jest świadczona przez operatora. Gdy urządzenie łączy się z siecią komórkową, komunikuje się z operatorem i jego partnerami w celu skonfigurowania protokołu RCS. Identyfikatory użytkowników są wymieniane z operatorem i jego partnerami w celu uwierzytelnienia urządzenia i umożliwienia nawiązania połączenia. Identyfikatory te mogą obejmować między innymi numer IMEI, IMSI, aktualny adres IP i numer telefonu. Twój aktualny adres IP może być również udostępniany innym użytkownikom usługi RCS. Informacja z oficjalnej strony Apple, poświęconej wiadomościom RCS

Podsumowując, na dziś (stan na maj 2026 roku) wciąż nie wiadomo, kiedy Orange, Play, Plus i T-Mobile udostępnią wiadomości RCS na iPhone’ach w Polsce. Wydaje się, że najbliżej tego jest T-Mobile, aczkolwiek nie można wykluczyć (a raczej trzeba mieć nadzieję, oby nie płonną…), że pozostali operatorzy także zrobią to „wkrótce”.

Dlaczego obsługa RCS na iPhone’ach jest tak ważna?

Wprowadzenie wiadomości RCS na iPhone’ach było momentem przełomowym. Sprawiło bowiem, że wymiana wiadomości tekstowych oraz plików multimedialnych pomiędzy właścicielami iPhone’ów i smartfonów z Androidem przypomina korzystanie z iMessage, mimo że wiadomości od „androidowców” nadal umieszczane są w zielonych dymkach, a nie niebieskich – jak konwersacje z użyciem iMessage.

Dzięki obsłudze RCS można bowiem przede wszystkim przesyłać zdjęcia i filmy w wysokiej rozdzielczości, podczas gdy wysyłane MMS-em są mocno kompresowane, co negatywnie wpływa na ich jakość. Ponadto RCS zapewnia informację o dostarczeniu i odczytaniu wiadomości, a także tym, że ktoś właśnie pisze.

Przykład wiadomości RCS na iPhonie (źródło: Apple)

Przypomina to zatem korzystanie z – przykładowo – Messengera czy WhatsAppa. Także dlatego, że wiadomości RCS na iPhone’ach i smartfonach z Androidem wymagają połączenia z internetem (przez Wi-Fi lub sieć komórkową). Gdy go zabraknie, wiadomość zostanie wysłana jako SMS lub MMS.

Apple wcale nie chciało zapewnić obsługi RCS na iPhone’ach

Nie można jednak nie wspomnieć o tym, że Apple bardzo długo wzbraniało się przed wdrożeniem RCS na iPhone’ach. Jeszcze w 2022 roku Tim Cook radził mężczyźnie, który żalił się, że nie może wysłać swojej mamie, posiadającej smartfon z Androidem, określonych filmów ze swojego iPhone’a, żeby kupił mamusi iPhone’a.

Na firmę nie działała też presja ze strony Google, które agitowało za tym ruchem. Decydującym argumentem mogły być natomiast nowe wymogi w Chinach, bowiem w lutym 2024 roku pojawiła się informacja, że chiński rząd ma wymagać od nowych urządzeń obsługujących technologię 5G wsparcia dla RCS.

Na oficjalnej stronie Apple, wyjaśniającej różnice pomiędzy wiadomościami iMessage, RCS i SMS/MMS, widnieje informacja, że wiadomości RCS nie są objęte kompleksowym szyfrowaniem, co oznacza, że nie są chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie podczas przesyłania między urządzeniami. To właśnie był jeden z głównych argumentów przeciwko wdrożeniu wiadomości RCS na iPhone’ach.

Jednakże spodziewana w ciągu najbliższych dni aktualizacja do iOS 26.5 (prawdopodobnie) wprowadzi szyfrowanie end-to-end wiadomości RCS, przekazywanych pomiędzy iPhone’ami i smartfonami z systemem operacyjnym Android, zatem przywoływany argument straci już rację bytu.