Smartwatch dla dziecka z GPS i dwoma aparatami. Ciekawe zastępstwo dla smartfona

Znany producent zegarków zaprezentował nową serię urządzeń wearable dedykowaną dla najmłodszych. Ten smartwatch dla dziecka może być ciekawym zastępstwem dla smartfona.

Smartwatch dla dziecka – Huawei prezentuje dwa nowe zegarki dla najmłodszych

Firma Huawei zapowiedziała dwa nowe zegarki dla dzieci. Huawei Watch Kids X1 oraz Huawei Watch Kids X1 Pro zostały wyposażone w dwa aparaty (tylny 13 Mpix i przedni 5 Mpix) oraz konstrukcję, która umożliwia obrócenie obudowy o 360 stopni i odchylenie zegarka.

W przypadku wersji X1 Pro konstrukcja zegarka jest wypinana, a dzięki dołączonemu do zestawu etui w krótką chwilę smartwatch może zamienić się w aparat wygodny do robienia zdjęć. Oczywiście wbudowane w zegarek aparaty mogą posłużyć również do przeprowadzenia wideorozmowy.

Ponadto oba zegarki mają 1,82-calowy wyświetlacz AMOLED oferujący rozdzielczość 480 x 408 pikseli z fabrycznie nałożoną folią chroniącą ekran. Nowe modele obsługują technologie, takie jak dwupasmowe pozycjonowanie GNSS (dwuzakresowy GPS), dwupasmowe Wi-Fi, łączność komórkową, WLAN i Bluetooth. Opiekun za pośrednictwem aplikacji FamCare może sprawdzać status aktywności, ustawiać czas skupienia, ograniczać korzystanie z aplikacji lub blokować połączenia czy też ustalać strefy bezpieczne i niebezpieczne, a także włączyć powiadomienia, jeśli dziecko oddali się poza bezpieczną strefę.

Dodatkowo młody użytkownik może wezwać pomoc wciskając specjalny przycisk SOS ulokowany z boku zegarka. Pięciokrotne naciśnięcie powoduje przesłanie wiadomości lub nawiązanie połączenia poprzez sieć komórkową. Nowy smartwatch dla dziecka zajmie się również śledzeniem parametrów zdrowia, w tym monitorowaniem samopoczucia i tętna użytkownika.

Oba modele zegarków mają 2 GB pamięci RAM. W przypadku modelu X1 do dyspozycji jest 32 GB pamięci wewnętrznej, natomiast wariant X1 Pro oferuje 64 GB. Urządzenia wyposażono też w barometr, żyroskop, akcelerometr, optyczny czujnik tętna, magnetometr i czujnik Halla, a także głośnik i mikrofon. Zegarki spełniają także wymagania certyfikatów wodoodporności do 2 ATM oraz normę IP68.

Huawei Watch Kids X1 i Huawei Watch Kids X1 Pro – kolorystyka i cena

Zarówno smartwatch dla dziecka Huawei Watch Kids X1, jak i Huawei Watch Kids X1 Pro, zostały zaprezentowane globalnie przy okazji premiery zegarków z serii Huawei Watch Fit 5, w tym modelu Huawei Watch Fit 5 Pro. Ceny nowych smartwatchy dla dzieci prezentują się następująco:

Watch Kids X1 za 249 euro (~1050 złotych) – sprzedawany w wersji różowej i niebieskiej,

Watch Kids X1 Pro za 349 euro (~1475 złotych) – sprzedawany w wersji czarnej i fioletowej.

Urządzenia pojawiły się już na stronie Huawei.