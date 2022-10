Nowy Wiedźmin to remake! Znamy pierwsze szczegóły

Choć moda na remake’i nie każdemu przypadła do gustu, to wielu polskich graczy głęboko w sercu wierzy, że Wiedźmin z 2007 roku zasługuje na nową wersję jak żaden inny tytuł z ostatnich kilku lat.

Powrót do Wyzimy

Ostatnie działania, z jakich kojarzymy Sony, nie spotkały się z jednogłośnym entuzjazmem graczy. Choć obecna generacja konsol wystartowała z odświeżoną wersją Demon’s Souls, które okazało się naprawdę dobrym tytułem wartym remake’u, to według niektórych The Last of Us Part 1: Remake nie był tytułem wymagającym nowej edycji. Plotki o potrzebie odświeżenia ledwie 5-letniego Horizon: Zero Dawn również zakrawają na ponury żart. Na szczęście nie każdy remake musi dotyczyć świeżych gier, gdzie gameplay i grafika nie zdążyły się jeszcze zestarzeć.

CD Projekt RED ogłosiło właśnie, że powstaje remake, na który z pewnością wielu polskich (i nie tylko) graczy czekało od dawna. Tak, chodzi o pierwszego Wiedźmina! Tytuł, który sprzedał się świetnie jak na tamte czasy nie tylko na polskim podwórku, ale zaliczył też nienajgorszą sprzedaż zagranicą, dostanie odświeżoną wersję. O tym, że gra powstaje, wiedzieliśmy w teorii od kilku tygodni, tylko jeszcze wtedy widniała ona w planach firmy jako tajemniczy projekt zewnętrznego studia pt. Canis Majoris.

Wiedźmin: Remake – szczegóły

Co wiemy o samej grze? Na pewno remake Wiedźmina jest w bardzo wczesnym etapie produkcji, a silnik, na którym powstaje tytuł, to Unreal Engine 5, co również nie powinno dziwić, w końcu jakiś czas temu Redzi zapowiedzieli, że porzucają oni autorski silnik na rzecz technologii rozwijanej przez Epic Games. Na szczęście produkcja tytułu pozostaje w kraju – za przeniesienie go z 2007 roku na język współczesnych gier odpowiadać będzie Fool’s Theory, polskie studio z Bielska-Białej, które ma na koncie własną grę – Seven: The Days Long Gone oraz pomagało przy produkcji Outriders czy Baldur’s Gate III. CD Projekt RED będzie prowadzić pełny nadzór kreatywny nad produkcją.

Wiedźmin to był początek CD PROJEKT RED, od tego się wszystko dla nas zaczęło. To była nasza pierwsza gra i przełomowy moment dla studia. Remake jest równie ważny, bo będzie dla nowego pokolenia graczy okazją, by po raz pierwszy przeżyć początek historii Geralta. Dobrze znamy zespół Fool’s Theory, są wśród nich nasze koleżanki i koledzy, którzy pracowali z nami przy serii. Przede wszystkim to szalenie ambitni ludzie tworzący świetne gry. Znają materiał źródłowy i zdają sobie sprawę, że na ten remake gracze liczą od dawna. To dopiero początki tego projektu, ale wierzę, że warto będzie czekać. Adam Badowski, szef studia CD Projekt RED

Choć na razie jedyne, co mogę wysyłać znajomym, to powyższy news oraz grafika do artykułu, to ja już płonę jak Wyzima w piątym akcie gry. Oby obyło się bez masy bugów i wielkiej wtopy.