Xiaomi, dlaczego nie będziesz sprzedawać tych smartfonów w Polsce?!

Xiaomi już jutro oficjalnie zaprezentuje pierwsze smartfony z serii Redmi Note 12. Niestety, nie będą one dostępne w Polsce. Nie sposób zrozumieć, dlaczego producent nie chce sprzedawać ich w kraju, w którym cieszy się tak wielką popularnością wśród klientów.

Biedny Polaku, nie kupisz tych smartfonów Xiaomi w Polsce. Możesz tylko żałować

Podczas konferencji, która rozpocznie się w Chinach jutro o godzinie 13:00 czasu polskiego, producent zaprezentuje dwa smartfony: Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12 Pro Plus. Według branżowych informatorów nie zobaczymy zaś na niej modelu Redmi Note 12, aczkolwiek nie jest wykluczone, że firma i taki wprowadzi na rynek (a można mieć pewność, że na globalny na pewno).

Kilkanaście godzin przed oficjalną premierą poznaliśmy specyfikację obu nadchodzących smartfonów. Redmi Note 12 Pro zaoferuje 6,67-calowy (elastyczny, ale płaski) ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z prędkością 240 Hz. Ponadto wyświetlacz w tym modelu cechować się będzie współczynnikiem kontrastu 500000:1 oraz zapewni technologie HDR10, HDR10+, Dolby Vision, jasność nawet do 900 nitów i aż 16000 poziomów automatycznej jasności podświetlenia.

Pomimo zastosowania ekranu OLED, czytnik linii papilarnych zostanie umieszczony na bocznej krawędzi (co w przypadku smartfonów Xiaomi nie jest czymś niespotykanym). We wnętrzu Redmi Note 12 Pro znajdzie się też procesor MediaTek Dimensity 1080 oraz od 6 GB do 12 GB RAM LPDDR4X i od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2.

źródło: Redmi Weibo

Całość zasili akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego (przez port USB-C) o mocy 67 W (do 100% w 46 minut). Za efektywne rozpraszanie ciepła ma zaś odpowiadać 12-warstwowy system chłodzenia z grafitem, na który składa się m.in. środkowa rama ze stopu aluminium o wysokiej przewodności cieplnej.

Redmi Note 12 Pro otrzymał również aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie oraz zestaw trzech na tyle: 50 Mpix (f/1.88) z sensorem Sony IMX766, sześcioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro. Ponadto na jego pokładzie znalazło się też miejsce dla głośników stereo (1012+1216), X-osiowy silnik liniowy, dual SIM, moduł NFC, WiFi 6, emiter podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie ma wymiary 162,9x76x7,9 mm, waży 187 gramów i fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z MIUI 13.

Specyfikacja Redmi Note 12 Pro+ jest bardzo podobna do parametrów modelu Redmi Note 12 Pro, aczkolwiek ten smartfon został wyposażony w większy powierzchniowo system rozpraszania ciepła (30000 mm2 vs 20000 mm2), wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy 120 W (do 100% w 19 minut) oraz aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix (f/1.65) z sensorem Samsung ISOCELL HPX, siedmioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu. Redmi Note 12 Pro+ jest też nieco większy (162,9×76,03×8,98 mm) i cięższy (208,4 grama).

źródło: Redmi Weibo

Warto tu zauważyć, że wcześniej nie było mowy o optycznej stabilizacji obrazu w aparacie 200 Mpix, ale jednocześnie mówiło się o zastosowaniu obustronnie zakrzywionego ekranu (a najnowsze informacje podają, że będzie on płaski) oraz obsłudze ładowania o mocy aż 210 W (a nie „tylko” 120 W). Nie można wykluczyć, że producent nas zaskoczy i finalna specyfikacja nowych smartfonów z serii Redmi Note 12 Pro będzie nieco inna – dowiemy się tego już za kilkanaście godzin.

Dla klientów spoza Chin przygotowywana jest „nagroda pocieszenia”

Mimo że nowe smartfony z rodziny Redmi Note 12 Pro zapowiadają się nieco mniej ekscytująco niż wcześniej, to mimo wszystko wciąż są pretendentami do jednych z najciekawszych nowości na rynku. Niestety, według jednego z informatorów z branży, globalne wersje będą całkowicie inne od chińskich, a ponadto do ich premiery mamy poczekać jeszcze kilka miesięcy, gdyż planowana jest ona dopiero w pierwszym kwartale 2023 roku.