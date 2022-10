Smartfony Google jeszcze nigdy nie cieszyły się takim wzięciem

Smartfony są dla Google bardzo ważną częścią oferty, szczególnie że gigant z Mountain View ma w planach jeszcze bardziej zwiększyć znaczenie segmentu hardware’owego w swojej działalności. Z opublikowanych przez firmę informacji wynika, że coraz więcej klientów decyduje się na ich zakup.

Google chwali się sprzedażą smartfonów z serii Pixel

W trakcie przedstawiania wyników finansowych za trzeci kwartał 2022 roku, Sunder Pichai, CEO Alphabet (holdingu, w skład którego wchodzi m.in. Google), poinformował, że niedawno odnotowano najwyższą sprzedaż smartfonów z serii Pixel w ujęciu tygodniowym w całej historii tej linii urządzeń. Jednocześnie w trakcie tej samej konferencji Chief Financial Officer Alphabet, Ruth Porat, powiedziała, że smartfon Google Pixel 6a głównie odpowiada za wzrost przychodów z tytułu sprzedaży sprzętu.

Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro (fot. Google)

W trzecim kwartale 2022 roku przychody Alphabet wyniosły ~69 mld dolarów, a zysk 13,9 mld dolarów. Działalność reklamowa odpowiada za największą część przychodów, bowiem w minionym kwartale przyniosła Google aż 54,4 mld dolarów. Ponadto warto zauważyć, że w porównaniu do stanu na koniec analogicznego kwartału rok wcześniej, znacząco wzrosła liczba pracowników Alphabet – z 150028 do 186779, czyli o ponad 36 tysięcy.

Nie wiadomo, do jakich zadań zostali przydzieleni nowi pracownicy, ale nie można powiedzieć, aby zatrudniani przez Google ludzie narzekali na brak wrażeń. Niedawno dowiedzieliśmy się bowiem, że zespół pracujący nad nowym Pixelbookiem został rozwiązany. Ponadto rozważane jest odsunięcie pracowników od Asystenta Google i Google TV oraz większe skupienie na sprzęcie, podczas gdy aktualnie gigant z Mountain View opiera swoją działalność na usługach (przede wszystkim związanych z reklamą).

Zmiana strategii Google może być wielkim wydarzeniem dla klientów z Polski

Google mocno wierzy w sukces serii Google Pixel 7 – według źródeł z branży, producent zamówił 8 mln egzemplarzy swoich najnowszych smartfonów oraz kolejne 4 mln sztuk nowego modelu, który jeszcze nie został zaprezentowany, ale prawdopodobnie niedługo oficjalnie ujrzy światło dzienne. Niedawno w aplikacji Amazon pojawiła się bowiem możliwość zarejestrowania swojego zainteresowania premierą nowego Pixela 7a, co wskazuje na to, że jest ona naprawdę bliska.

Jeśli Google rzeczywiście położy większy nacisk na hardware, przynajmniej w części tak duży jak w przypadku software, w niedalekiej przyszłości producent może oficjalnie wejść na kolejne rynki. Polski czeka na to z niecierpliwością, bo aktualnie klienci w Polsce muszą albo ściągać sprzęt Google z zagranicy, albo kupować go w polskich sklepach, nierzadko sprzedających go w dużo wyższych cenach (jak na przykład Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro).