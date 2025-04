Do iPhone’a wkrótce podłączysz monitor. Apple szykuje dużą zmianę w iOS 19

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, iOS 19 okaże się jedną z najciekawszych aktualizacji w historii. Apple ma też wprowadzić spore zmiany w przypadku iPadOS 19.

iOS 19 zbliży iPhone’y do komputerów

Ostatnie aktualizacje iOS – owszem – wprowadzały nowe funkcje czy również większe możliwości personalizacji wyglądu, ale raczej były niewielką ewolucją. Co prawda iOS 17.4 okazał się ważnym krokiem w kierunku usunięcia wielu ograniczeń narzucanych wcześniej przez Apple, ale warto odnotować, że były to zmiany podyktowane przez Unię Europejską, a nie pomysły zespołu Tima Cooka.

Niewykluczone, że iOS 19 będzie w kwestii zmian znacznie bardziej intrygujący. Majin Bu, znany m.in. z ujawniania planów Apple, tym razem podzielił się rewelacjami na temat tegorocznych systemów operacyjnych. Informacje oparte są na jego własnym źródle.

Nowy iOS ma wprowadzić obsługę zewnętrznych wyświetlaczy. iPhone, po podłączeniu przykładowo do monitora lub telewizora, wyświetli interfejs podobny do Stage Manager. Oznacza to, że całość może przypominać rozwiązanie Samsung DeX. Użytkownik będzie mógł w ten sposób nie tylko wyświetlać treści, ale nawet edytować dokumenty czy wykonywać inne zadania.

iPadOS 19 may introduce a macOS-style menu bar and Stage Manager 2.0 with Magic Keyboard, while iOS 19 could support external displays on USB-C iPhones.



Full Article:https://t.co/zsj321lQqt pic.twitter.com/Iu29k9cKa3 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 24, 2025

Funkcja będzie przeznaczona dla iPhone’ów z USB-C. Pozostaje trzymać kciuki, że faktycznie takie rozwiązanie zostanie wprowadzone i nie będzie przykładowo ograniczone tylko do modeli z linii Pro.

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że iOS 19 dostanie mnóstwo nowości. Apple ma bowiem postawić na znacząco przeprojektowany interfejs, a do tego ma dojść szereg innych ulepszeń. Odświeżony interfejs ma trafić również do macOS i iPadOS.

Nowa wersja iOS przyniesie również bardziej zaokrąglone ikony aplikacji, nie wiadomo jednak czy przybiorą kształt idealnego koła (źródło: Fpt | YouTube)

iPadOS 19 ma usprawnić pracę z iPadami

W połowie kwietnia pojawiły się informacje, że iPadOS 19 usunie jedną z głównych wad iPadów. Wówczas Mark Gurman z Bloomberga stwierdził, że nowa wersja oprogramowania ma charakteryzować się zmianami, które ulepszą produktywność, wielozadaniowość i zarządzanie oknami aplikacji. Te słowa potwierdza wpis opublikowany przez Majin Bu.

iPadOS 19, po podłączeniu klawiatury Magic Keyboard, zacznie wyświetlać pasek menu u góry, tak jak macOS. Ma to sprawić, że korzystanie z iPada stanie się odczuwalnie bliższe temu, co znamy z MacBooków.

Obecna wersja Stage Manager na iPadOS (screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Sporych ulepszeń ma doczekać się Stage Manager, który też będzie automatycznie włączany po podłączeniu klawiatury. Ma on charakteryzować się poprawionym zarządzaniem aplikacjami i oknami, a interfejs ma być jeszcze wyraźniej nastawiony na pracę.

Na oficjalne potwierdzenie przedstawionych rewelacji nie będziemy długo czekać. WWDC 2025 już na początku czerwca. Apple podczas konferencji zaprezentuje iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, tvOS 19, watchOS 12, a także visionOS 3.