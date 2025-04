Netflix wprowadza małe, ale znaczące udogodnienie

Netflix ogłosił udostępnienie nowej funkcji, związanej z napisami. Nie jest to rewolucyjna zmiana, jednak z pewnością ucieszy użytkowników najpopularniejszego serwisu VOD na świecie, który konkurencję zostawia daleko w tyle.

Nowa opcja na Netflix związana z napisami. Mała, ale istotna zmiana

Netflix informuje, że jego subskrybenci ochoczo korzystają z funkcji wyświetlania napisów. W samych Stanach Zjednoczonych blisko połowa wszystkich odtworzonych godzin odbywa się z włączonymi napisami. Wydawałoby się, że trudno wymyślić coś nowego w tym aspekcie, a tymczasem platformie udało się to zrobić.

Od teraz subskrybenci mogą skorzystać z nowej opcji, po włączeniu której napisy w oryginalnym języku pojawią się wyłącznie podczas dialogów. Do tej pory bowiem napisy zawierały również informację – przykładowo – o dzwoniącym telefonie czy dramatycznej muzyce oraz imiona mówiących osób.

Jak skorzystać z nowej funkcji napisów na Netflix i w jakich produkcjach jest dostępna?

Nowo ogłoszona funkcja, związana z napisami, w pierwszej kolejności została udostępniona w najnowszym, piątym sezonie serialu You (pol. Ty). Kiedy użytkownik wybierze funkcję do sterowania dźwiękiem i napisami, będzie miał do dyspozycji dwie opcje – (na przykład) English i English (CC).

Nowa opcja napisów na Netflix (źródło: Netflix)

Pierwsza z nich spowoduje włączenie napisów wyłącznie podczas dialogów, natomiast druga zapewni napisy w sposób, w jaki wyświetlały się ono standardowo do tej pory. Netflix deklaruje, że będą one dostępne nie tylko w przypadku języka angielskiego, ale w każdym oferowanym na platformie języku, a także w wersji SDH/CC.

Z przekazanych informacji wynika, że zaanonsowana funkcja nie będzie jednak dostępna we wszystkich filmach i serialach, które można oglądać w tym serwisie, a jedynie „wszystkich nowych produkcjach oryginalnych”.

Subskrybenci Natfliksa mają do dyspozycji coraz więcej udogodnień

W minionych tygodniach platforma wdrożyła szereg nowych funkcji, dzięki którym korzystanie z niej jest wygodniejsze. Wśród nich znalazło się większe spektrum wersji językowych dla napisów i dubbingu oraz wyszukiwarka w formie czatu – korzystanie z niej przypomina konwersację z ChatGPT czy Gemini Google.

Ponadto Netflix udostępnił w Polsce gry na telewizorach, aczkolwiek nowość ta wciąż znajduje się na etapie testów i nie jest (jeszcze) dostępna dla wszystkich subskrybentów, a jedynie dla wybranych (na podstawie nieznanego klucza) osób.

Ile kosztuje Netflix w Polsce?

Mieszkańcy Polski mają do wyboru trzy plany. Netflix podniósł ceny subskrypcji w sierpniu 2024 roku i teraz trzeba zapłacić: