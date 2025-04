Nawet Google nie jest tak bezczelne. Szokująco szczere słowa konkurenta

Nie ma niczego złego w byciu szczerym, w końcu nawet najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa, jednak czasami szczerość bywa szokująca. CEO konkurenta Google otwarcie przyznał, że chce mieć narzędzie do zbierania jak największej ilości informacji na temat użytkowników.

Google będzie mieć konkurenta. Nie ukrywa, jaki jest jego cel

CEO Perplexity, Aravind Srinivas, był gościem podcastu TBPN, w którym pokusił się o szokująco szczere wyznanie. Ujawnił bowiem, jaki konkretnie cel przyświeca pomysłowi stworzenia własnej wyszukiwarki, która siłą rzeczy będzie konkurencją przede wszystkim dla Google, choć też Binga, aczkolwiek ten ostatni cieszy się znacznie mniejszą popularnością wśród użytkowników internetu.

Aravind Srinivas zdradził, że przeglądarka ma być narzędziem, dzięki któremu Perplexity będzie mogło śledzić użytkowników również poza aplikacją, aby „lepiej ich poznać”, ponieważ niektóre prompty, które ludzie wpisują, są związane wyłącznie z pracą i nie jest to nic osobistego.

Tymczasem, jak powiedział Aravind Srinivas, Perplexity chce wiedzieć (przykładowo), w jakich hotelach nocują użytkownicy, do jakich restauracji chodzą i co robią podczas korzystania z przeglądarki. Co ciekawe, CEO jest przekonany, że userzy nie będą czuli się źle z tym, że ich aktywność jest śledzona, ponieważ dzięki temu zobaczą lepiej dopasowane reklamy, które mają pojawiać się w nowym programie firmy.

Planujemy wykorzystać cały kontekst, aby zbudować lepszy profil użytkownika i być może, wiesz, poprzez nasz kanał informacyjny moglibyśmy tam wyświetlać reklamy. Aravind Srinivas, CEO Perplexity

Szczerość CEO Srinivasa jest szokująca, ponieważ śledzenie użytkowników to tajemnica poliszynela i bardzo drażliwy temat. Obecnie żadna z firm technologicznych nie mówi tak otwarcie o tej kwestii – wręcz przeciwnie, wszystkie powtarzają, że dbają o prywatność użytkowników, nawet jeśli robią to samo, co chce w niedalekiej przyszłości robić ich przyszły konkurent.

Kiedy będzie dostępna przeglądarka Perplexity?

Przeglądarka Perplexity ma nazywać się Comet i według deklaracji CEO zostanie udostępniona już w maju 2025 roku. Firma prowadzi rozmowy z Samsungiem na temat zaimplementowania Perplexity w urządzeniach producenta z Korei Południowej, natomiast już wkrótce z takiej integracji będą mogli skorzystać nabywcy nowych smartfonów z rodziny Motorola Razr 60.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze, że Perplexity wyraziło chęć zakupu przeglądarki Chrome, jeśli Google zostanie zmuszone do jej sprzedaży. Podobną ofertę złożyło też OpenAI.