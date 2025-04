iPadOS 19 ma wreszcie usunąć jedną z głównych wad iPadów

Możliwe, że w tym roku iPadOS wprowadzi wyczekiwane zmiany na pokład iPadów. Ponadto Apple Watche mają zyskać funkcje oparte o AI. Podobno trwają też prace nad goglami, które będzie można podłączyć do Maca.

iPadOS 19 (prawdopodobnie) zmieni postrzeganie iPadów

Podczas zeszłorocznych testów iPada Air z Apple M2 miałem okazję przekonać się, że Apple potrafi stworzyć świetne tablety. Niekoniecznie jednak takie, które mogą zastąpić MacBooka. Owszem, w określonych scenariuszach jest to możliwe, ale chociażby podejście do wielozadaniowości sprawia, że nieco bardziej wymagający użytkownicy nie porzucą laptopów.

Mark Gurman z Bloomberga, który lubi zdradzać tajemnice firmy Tima Cooka, tym razem wspomniał o planach związanych z iPadOS. Dowiedzieliśmy się, że Apple planuje przeprowadzić gruntowną przebudowę systemu operacyjnego, której celem ma być poprawnie doświadczenia wynikającego z pracy z iPadami.

Nowa wersja oprogramowania ma charakteryzować się zmianami, które ulepszą produktywność, wielozadaniowość i zarządzanie oknami aplikacji. Praca ma stać się po prostu wygodniejsza i bliższa temu, co oferuje macOS. Oczywiście to wszystko zostanie podane w taki sposób, aby nadal obsługa za pomocą dotykowego ekranu była wygodna.

Niestety, nie znamy zbyt wielu szczegółów związanych z tymi planami Apple. Warto też zauważyć, że już wcześniej iPadOS otrzymał szereg rozwiązań, które skupiały się na wielozadaniowości czy zarządzaniu oknami aplikacji, a mimo tego nadal nie zapewnia komfortu pracy zbliżonego do macOS. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej i faktycznie szykowna aktualizacja zmieni nasze postrzeganie iPadów.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Powyższe zmiany będą częścią większego projektu. Otóż – jak mogliśmy usłyszeć już wcześniej – iOS, iPadOS oraz macOS mają w tym roku przejść dużą metamorfozę. Apple ma wprowadzić zmiany wizualne, które będą inspirowane visionOS.

Jak mogą wyglądać w tym roku systemy operacyjne z Cupertino? Możliwe, że podobnie do tego nieoficjalnego projektu iOS 19. Przypominam, że WWDC 2025 odbędzie się na początku czerwca. Wówczas poznamy największe zmiany w tegorocznych wydaniach systemów operacyjnych Apple.

Apple Watche mają stać się trochę bardziej inteligentne

Dopiero co pojawiły się rewelacje o sporej paczce z nowościami dla Apple Watchy, a już poznaliśmy kolejne informacje. Dobrze znany nam Mark Gurman twierdzi, że watchOS 12 przyniesie kilka zmian w interfejsie i ma zapewnić przedsmak tego, co Apple pokaże w przyszłości. Oznacza to, że przewidywania Marka są nieco mniej entuzjastyczne niż wspomniane rewelacje, ale raczej nudno nie będzie.

Obecnie Apple Watche nie oferują funkcji Apple Intelligence znanych z pozostałych iUrządzeń lub jakichkolwiek innych, które byłyby zasilane przez sztuczną inteligencję Apple. Co prawda wraz z watchOS 12 nie dostaniemy Apple Intelligence, ale podobno wprowadzone mają być funkcje określane jako „obsługiwane przez Apple Intelligence”. Nie należy nastawiać się na modele językowe uruchamiane bezpośrednio na smartwatchach, ale może Siri będzie nieco bystrzejsza.

Gurman wspomniał o planach związanych z większymi sprzętowymi nowościami w Watchach, ale ich realizacja ma zająć kilka najbliższych lat. Może dopiero wówczas dostaniemy pełnoprawne funkcje Apple Intelligence.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Nowe gogle Apple będzie można podłączyć do Maca

Mark Gurman na łamach newslettera Power On wspomniał jeszcze o nowych modelach gogli AR/VR, które powstają w Cupertino. Pierwszy z nich ma być lżejszy i tańszy niż gogle Apple Vision Pro pokazane w 2023 roku. Natomiast drugi będzie można podłączyć do Maca.

Jednym z celów w przypadku drugiego modelu gogli jest stworzenie połączenia z komputerem, które będzie charakteryzować się bardzo niskim opóźnieniem. Ma to znaleźć zastosowanie w symulatorach lotu, a nawet mówi się o przesyłaniu obrazu z przeprowadzanej operacji chirurgicznej, czyli zastosowanie w medycynie. Projekt ma więc zaowocować goglami, które będą skierowane m.in. dla biznesu i profesjonalnych zastosowań.

Podobno Apple wciąż pracuje nad okularami rozszerzonej rzeczywistości. Ma to być urządzenie, które będzie można wygodnie nosić przez cały dzień. Prawdopodobnie całe przedsięwzięcie jest jeszcze na wczesnym etapie rozwoju.