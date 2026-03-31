Wyczekiwane funkcje na iPhone’ach coraz bliżej. Podziękuj Unii Europejskiej

Korzystasz z iPhone’a, ale niekoniecznie lubisz AirPodsy lub nie chcesz Apple Watcha? Nadchodzące zmiany powinny Ci się spodobać.

iOS 26.5 może być znaczącą aktualizacją dla iPhone’ów

Niestety w Europie nie mamy firmy, która mogłaby mierzyć się z Apple, Microsoftem czy Google. Jednak mamy odpowiednie możliwości, aby dostosować produkty wymienionych gigantów do własnych potrzeb. Dobrym przykładem są zmiany w iPhone’ach, które obserwujemy od wielu lat, a na intensywności nabrały wraz z debiutem iOS 17.4.

Oczywiście iOS 17.4 to nie był koniec i Unia Europejska nieprzerwanie zmierza do uczynienia iPhone’ów bardziej otwartymi, na czym zazwyczaj zyskują użytkownicy. Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Apple musi dodać 9 nowych funkcji do iOS – tak bowiem zdecydowała Komisja Europejska. Natomiast z najnowszych odkryć wynika, że prawdopodobnie nie będziemy musieli długo czekać na większość z tych rozwiązań.

Nowości, które ułatwią korzystanie ze słuchawek, smartwatchy i innych urządzeń ubieralnych firm trzecich, testowane są w iOS 26.5. Co ciekawe, część z nich była sprawdzana już w iOS 26.3 i iOS 26.4, ale nie zostały udostępnione. Coraz bardziej prawdopodobny wydaje się więc scenariusz, że Apple wreszcie podejmie decyzję o ich wprowadzeniu w kolejnej aktualizacji, czyli w iOS 26.5.

AirPods Pro 3, fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Co zmieni iOS 26.5 w kwestii obsługi słuchawek i smartwatchy?

Przede wszystkim korzystanie ze słuchawek, smartwatchy i innego sprzętu ubieralnego ma być doświadczeniem zbliżonym lub nawet takim samym, jak w przypadku AirPodsów czy Apple Watchy. Oczywiście nie będzie to nic niezwykłego, bowiem właściciele smartfonów z Androidem z podobnymi rozwiązaniami mają do czynienia od dawna.

Przykładowo słuchawki innych firm będą mogły korzystać z parowania zbliżeniowego – wystarczy, że użytkownik zbliży słuchawki do iPhone’a, a proces parowania zostanie zainicjowany automatycznie. Z kolei właściciele smartwatchy otrzymają chociażby zarządzanie powiadomieniami na poziomie znanym z Apple Watchy, a także pojawi się możliwość odpowiadania na wiadomości. Do tego ma dojść wsparcie dla wydarzeń na żywo (Live Activities).

Apple nie podało daty udostępniania tych zmian, ale – jak już wspomniałem – wszystkie lub przynajmniej część z nich powinna zostać wdrożona w iOS 26.5, który obecnie jest w fazie testowej.

Szkoda, że tak późno, bo po przesiadce z Apple Watcha na Garmina, gdy jeszcze korzystałem z iPhone’a, system powiadomień był dla mnie dość odczuwalną wadą.