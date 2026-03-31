Kupuj smartfony i odbieraj zniżki. Ruszył nowy program lojalnościowy

Nowy program lojalnościowy przeznaczony jest dla fanów marki Honor. Umożliwia zabieranie punktów i wymianę ich na zniżki.

Honor uruchamia program lojalnościowy

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na zakup smartfona Honor Magic 8 Pro, tabletu Honor Pad 10 lub innego sprzętu marki, w oficjalnym sklepie honorstore.pl możemy otrzymać punkty, które następnie wymienimy na zniżki.

Warto też dodać, że program Honor Points umożliwia zdobywanie punktów nie tyko za zakupy, ale także za inne działania:

oferta powitalna – 30 punktów za pełną rejestrację konta,

zakupy – 5 punktów za każde 100 złotych wydane w sklepie (bez kosztów dostawy),

newsletter – 40 punktów za zapisanie się do newslettera,

media społecznościowe – 20 punktów za polubienie profilu sklepu na Facebooku,

polecenia – 20 punktów za polecenie sklepu znajomym na Facebook.

Co można zrobić ze zgromadzonymi punktami?

Jak wyjaśnia Honor, zgromadzone punkty można wymieniać na zniżki na akcesoria, nowości produktowe oraz inne urządzenia z oferty marki. Po prostu punkty przeliczane są na kody rabatowe, które można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Każde 100 punktów odpowiada rabatowi o wartości 5 złotych.

Do tego klienci będą mogli skorzystać z darmowej dostawy bez względu na wartość zamówienia oraz z – jak twierdzi Honor – atrakcyjnych ofert specjalnych. Należy wiedzieć, że kody nie łączą się z innymi promocjami.

Brzmi całkiem dobrze dla fanów marki, którzy wraz ze smartfonem czy tabletem będą chcieli też kupić inne urządzenie czy dodatkowe akcesoria. Powinno to więc mieć sens przy zakupie co najmniej dwóch urządzeń. Oczywiście na programie skorzysta też Honor, który sprzeda więcej towaru oraz może zyskać wiernych klientów dla oficjalnego sklepu.

Co więcej, dodatkowe punkty za działania w mediach społecznościowych mogą sprawić, że klient przyciągnie też swoich znajomych. Oczywiście to wszystko będzie możliwe, gdy takie zakupy będą się po prostu opłacać.

Pełną ofertę produktów znajdziecie na stronie sklepu honorstore.pl. Przy urządzeniach podawana jest liczba punktów, które można otrzymać w ramach programu Honor Points.