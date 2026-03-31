Rząd wyda na to 440 milionów, a Ty pewnie i tak z tego nie skorzystasz

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przeznaczeniu ponad 440 milionów złotych na projekt, który jest bardzo ważny, jednak pewne jest, że wielu mieszkańców Polski nigdy z niego nie skorzysta.

Rząd przeznaczy ponad 440 milionów złotych na digitalizację polskiego dziedzictwa narodowego

Każdy Polak powinien znać polskie dziedzictwo narodowe. Aby ułatwić dostęp do niego z każdego miejsca na świecie – nie tylko w Polsce – stworzono Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, dostępne pod adresem kronika.gov.pl. Można w nim znaleźć – co najważniejsze: za darmo – materiały z obszaru nauki i kultury, w tym książki, prasę, plakaty i dzieła sztuki.

Ministerstwo Cyfryzacji zamierza zainwestować ponad 440 milionów złotych w digitalizację polskiego dziedzictwa narodowego, aby jego dostępna online biblioteka była jeszcze bogatsza. Resort cyfryzacji przeznaczy ponad 39 milionów złotych z Funduszy Europejskich na rozbudowę portalu kronika.gov.pl. Realizacja tego projektu – pod nazwą KRONIK@ 2.0 – potrwa do końca 2028 roku.

Dzięki tym pieniądzom, jak zapewniono, dostępnych będzie więcej zasobów, a wyszukiwanie dzieł ma być szybsze i dokładniejsze. Ponadto nawigacja po platformie stanie się wygodniejsza oraz powstanie wersja anglojęzyczna. Z kolei instytucje, udostępniające swoje zasoby na portalu kronika.gov.pl, będą mogły to zrobić w łatwiejszy sposób, a także zyskają możliwość skorzystania z darmowego repozytorium zapasowego i integracji systemu informatycznego swojej instytucji z portalem.

Choć inicjatywa jak najbardziej jest godna pochwały i zdecydowanie potrzebna, to trudno spodziewać się, aby nagle każdy Polak zaczął przeczesywać zasoby na stronie kronika.gov.pl. Mimo to nie można powiedzieć, aby rząd wyrzucał ponad 440 milionów złotych w błoto.

Rząd przygotował też ustawę o zarządzaniu danymi

Przy okazji Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że wkrótce na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafi ustawa o zarządzaniu danymi, ponieważ parlament przyjął ją 27 marca 2026 roku. Według zapewnień resortu, dzięki niej korzystanie z danych oraz wymiana nimi będą łatwiejsze, bardziej zrozumiałe i uregulowane prawnie.

Nowe przepisy zapewnią lepszy dostęp do danych w celu przeprowadzenia badań i tworzenia innowacji, umożliwią korzystanie z danych chronionych (przy zachowaniu ich pełnej ochrony) oraz uproszczą ścieżkę przy wnioskowaniu o dostęp do danych chronionych. Ponadto ustawa reguluje tzw. altruizm danych, czyli udostępnianie danych dla dobra wspólnego (na przykład na rzecz nauki czy medycyny) i wprowadza możliwość skorzystania z usług pośredników przy wymianie danych w sektorze prywatnym (przy zachowaniu ich ochrony). Do tego ustawa ma zachęcić i zwiększyć społeczne zaufanie do udostępniania danych.

Tutaj warto przypomnieć, że w 2024 roku Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, iż Polska stała się liderem w obszarze udostępniania danych (za pośrednictwem portalu dane.gov.pl, który miesięcznie odwiedzany jest średnio 450 tysięcy razy). W 2025 roku natomiast Polska znalazła się na 3. miejscu w światowych rankingach (Open Data Maturity 2025 i OECD).