Apple musi dodać 9 nowych funkcji do iOS. Tak zdecydowała Komisja Europejska

Komisja Europejska przyjęła decyzję, na mocy której Apple musi wdrożyć do iOS szereg nowych funkcji, zapewniających większą interoperacyjność urządzeń firmy z Cupertino z urządzeniami innych firm.

Komisja Europejska zdecydowała. Apple musi dodać 9 nowych funkcji do iOS

Komisja Europejska przyjęła dwie decyzje na mocy Aktu o rynkach cyfrowych (ang. Digital Markets Act; DMA). Pierwsza z nich obliguje Apple do zapewnienia większej interoperacyjności jego urządzeń z urządzeniami firm trzecich. Dzięki temu użytkownicy będą mieli większy wybór i nie będą czuć się zmuszeni do kupowania sprzętów producenta z Cupertino.

Apple musi wdrożyć do iOS dziewięć funkcji związanych z łącznością, z których korzystają urządzenia podłączone do sieci, takie jak smartwatche, słuchawki i telewizory. Dzięki temu inni producenci urządzeń i twórcy aplikacji zyskają „lepszy dostęp” do funkcji iPhone’a – mowa tu m.in. o wyświetlaniu powiadomień na smartwatchach, szybszym przesyłaniu danych i łatwiejszej konfiguracji.

Komisja Europejska uważa, że wymagane zmiany zapewnią innym producentom i twórcom nowe możliwości wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek. Jednocześnie zapewnia, że przyjęte środki mają na celu zapewnienie, że innowacje te będą realizowane z pełnym poszanowaniem prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, a także integralności systemów operacyjnych Apple.

Apple ma też ułatwić deweloperom dostęp do dokumentacji

Na mocy drugiej decyzji firma z Cupertino została zobligowana do poprawy przejrzystości i skuteczności procesu dla programistów, zainteresowanych zapewnieniem współdziałania z funkcjami iPhone’a i iPada. Mowa tu m.in. o zagwarantowaniu lepszego dostępu do dokumentacji technicznej dotyczącej funkcji, które nie są jeszcze dostępne dla stron trzecich, a także terminowej komunikacji i aktualizacji.

Przyjęte przez Komisję Europejską decyzje są prawnie wiążące, w związku z czym Apple jest zobowiązane do wdrożenia określonych w nich środków. Firma, w przesłanym redakcji portalu Android Authority komentarzu, poskarżyła się jednak, że wydane „decyzje obarczają ją biurokracją” i spowalniają jej zdolność do innowacji, a ponadto zmuszają do udostępniania nowych funkcji „firmom, które nie muszą grać według tych samych zasad”.

Na koniec warto przypomnieć, że Komisja Europejska ma zastrzeżenia również do przestrzegania Aktu o rynkach cyfrowych przez Google.