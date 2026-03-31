Nowy komputer Apple może Cię przekonać. Jest jednak też zła wiadomość

Choć w marcu 2026 roku Apple wycofało ze sprzedaży komputer Mac Pro, w ofercie amerykańskiego producenta wciąż można znaleźć wiele innych urządzeń z tej rodziny. Dołączy do niej bardzo dobrze zapowiadający się model, jednak jest też zła wiadomość.

Nowy komputer Apple iMac zapowiada się bardzo obiecująco

Ostatni raz komputer Apple iMac został odświeżony w październiku 2024 roku – aktualnie oferuje on procesor Apple M4 i minimum 16 GB RAM oraz 12 Mpix kamerę Center Stage z funkcją Widok blatu. Najnowszy model kosztuje od 6499 złotych (czyli o 500 złotych mniej niż w dniu premiery).

Komputer Apple iMac ma też 24-calowy wyświetlacz LCD Retina 4,5K o rozdzielczości 4480×2520 pikseli, co przekłada się na 218 pikseli na cal, a także jasność maksymalną na poziomie 500 nitów. Amerykanie zamierzają jednak zastąpić go matrycą OLED, która zapewni wyższy komfort i jakość obrazu.

Serwis ZDNet Korea przekazuje bowiem, że Apple zleciło Samsungowi i LG oraz „innym producentom” wyprodukowanie próbek ekranu OLED w zakładach produkcji masowej. Branża spodziewa się, że jako pierwsza zajmie się tym pierwsza z ww. firm.

Źródła twierdzą, że Samsung wyprodukuje ekrany OLED o gęstości pikseli na poziomie 220 ppi na liniach produkcyjnych QD-OLED i wyśle je Apple już w drugiej połowie 2026 roku. To duży krok naprzód, bowiem aktualnie firma ta produkuje masowo wyświetlacze QD-OLED do monitorów z 160 ppi.

LG, choć nieco później, również ma dostarczyć Amerykanom próbki ekranów, które mógłby otrzymać komputer Apple iMac. W jego przypadku jest jednak mowa o wykorzystaniu technologii W-OLED, która ma zapewniać niższą jasność niż QD-OLED.

Tymczasem gigant z Cupertino miał prosić Samsunga i LG o 24-calowe wyświetlacze o jasności do 600 nitów. Na tę chwilę nie sposób jednak wyrokować, czyje ekrany ostatecznie zostaną wybrane.

Komputer Apple iMac z ekranem OLED nie trafi do sprzedaży wkrótce

Zmiana ekranu LCD na wyświetlacz OLED będzie ogromną zmianą, która zdecydowanie może zachęcić klientów do zakupu nowego komputera iMac. Niestety, według serwisu ZDNet Korea jego premiery należy spodziewać się najwcześniej w 2029 roku albo nawet dopiero w 2030 roku.

Do tego czasu komputer Apple iMac z pewnością doczeka się jeszcze co najmniej jednego odświeżenia.