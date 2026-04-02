iPhone Air bije rekordy… szybkości spadku ceny. Teraz kupisz go jeszcze taniej

Dotychczas smartfony Apple aż tak szybko nie taniały. Tymczasem iPhone Air dostępny jest w nowej, jeszcze niższej cenie.

Cena iPhone’a Air szybko spada

Na początku września 2025 roku zadebiutował iPhone Air i spotkał się z mieszanymi opiniami. Jedni zachwycali się designem i smukłą obudową, drudzy wskazywali na wątpliwie atrakcyjną specyfikację w wysokiej cenie. Oczywiście ta druga grupa była znacznie liczniejsza.

Nasza recenzja iPhone’a Air potwierdziła, że faktycznie mamy do czynienia ze smartfonem stworzonym głównie z myślą o osobach, które na pierwszym miejscu stawiają wygląd. Jakub dał 5,5 na 10 możliwych punktów, a wśród wad wymienił m.in. tylko jeden aparat, bardzo wolne ładowanie, głośnik mono, częste nagrzewanie, brak slotu na fizyczną kartę SIM oraz wyraźnie odstającą wyspę na pleckach.

Nie powinno więc dziwić, że iPhone Air sprzedaje się tragicznie, a jego cena szybko spada. W dniu debiutu smartfon startował od 5299 złotych. Już w grudniu 2025 roku iPhone Air był tańszy o 500 złotych, a w styczniu 2026 roku cena iPhone’a Air w Polsce spadła do 4399 złotych, aby jeszcze w tym samym miesiącu osiągnąć poziom 4299 złotych. Dodatkowo w lutym pojawiła się promocja, w której iPhone Air został wyceniony na 3999 złotych.

iPhone Air dostępny jeszcze taniej

Owszem, w oficjalnym sklepie Apple omawiany smartfon niezmiennie od premiery kosztuje 5299 złotych za wersję 256 GB. To samo dotyczy pozostałych wariantów, których cena nie uległa zmianie – 512 GB za 6299 złotych oraz 1 TB za 7299 złotych. Jednak w wielu innych miejscach kupimy iPhone’a Air znacznie taniej.

W popularnych sklepach z elektroniką iPhone Air jest teraz dostępny za 3899 złotych. Ponadto wersję 512 GB dostaniemy za 4799 złotych, a model oferujący 1 TB to wydatek zazwyczaj 5699 złotych.

Oczywiście, że w tej cenie można kupić smartfon z Androidem z lepszą specyfikacją, ale iPhone Air nigdy nie powstał, aby w tej kwestii rywalizować ze wszystkimi innymi urządzeniami. To sprzęt dla osób, które chcą mieć logo Apple oraz po prostu smukły i ładny smartfon.