iPhone Air sprzedał się tragicznie, ale i tak lepiej niż Samsung Galaxy S25 Edge

Ubiegły rok zapisze się w historii jako ten, w którym zadebiutowały jedne z największych niewypałów ostatnich lat – iPhone Air i Samsung Galaxy S25 Edge. Temu pierwszemu udało się jednak sprzedać lepiej. Klienci w Polsce również go kupowali.

iPhone Air to niewypał, ale ludzie i tak kupowali go częściej niż Samsunga Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge zadebiutował 13 maja 2025 roku prawdopodobnie tylko dlatego, że iPhone Air został zaprezentowany 9 września 2025 roku. Koreańczycy chcieli zyskać na premierze najsmuklejszego iPhone’a w historii, ale rzeczywistość bardzo szybko zweryfikowała ich prognozy. Apple również nie ma powodów do zadowolenia, nawet jeśli ich urządzenie poradziło sobie lepiej niż Galaxy.

Tak wynika z danych, które w czwartym kwartale 2025 roku zebrała Ookla – firmy oferującej narzędzia do pomiaru prędkości transmisji danych. Jedynie w Korei Południowej Samsung Galaxy S25 Edge miał „konkurencyjny udział” na poziomie 8,7% (wśród testów przeprowadzonych na smartfonach z serii Galaxy S25) w porównaniu do 11,2% iPhone’a Air (wśród testów przeprowadzonych na smartfonach Apple 17. generacji), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych już tylko 2,4% (vs 6,8%). Z kolei w Europie, na takich rynkach jak Niemcy i Wielka Brytania, jego udział nie przekroczył 1%.

Co ciekawe, iPhone Air cieszył się większą popularnością wśród klientów niż nie tylko Samsung Galaxy S25 Edge, ale też iPhone 16 Plus. W czwartym kwartale 2025 roku w Stanach Zjednoczonych na supersmukłym smartfonie Apple przeprowadzono „aż” 6,8% wszystkich testów, wykonanych na najnowszych iPhone’ach, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej iPhone 16 Plus odpowiadał za jedynie 2,9% testów.

źródło: Ookla

Jak iPhone Air sprzedał się w Polsce?

Z danych, udostępnionych przez firmę Ookla, wynika, że iPhone Air sprzedał się najlepiej w Korei Południowej oraz Japonii, Szwecji, Singapurze, Włoszech, Hiszpanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W Polsce natomiast iPhone Air cieszył się podobną popularnością jak w Indiach oraz Malezji i na Tajwanie, gdzie tylko nie więcej niż 4,5% testów przeprowadzono właśnie na nim, a całą (znaczącą) resztę na modelach iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max.

źródło: Ookla

To uzasadnia spadek ceny iPhone’a Air o nawet 1000 złotych od dnia premiery. Dziś można go kupić już od 4299 złotych.

W niektórych sklepach nie ma już czarnej wersji kolorystycznej z 256 GB pamięci, co może wskazywać, że to właśnie ona cieszy się największą popularnością, a sprzedawcy niekoniecznie muszą planować uzupełnić zapasy magazynowe, nie mając w tym przypadku pewności, że się sprzedadzą.