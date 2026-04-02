smartfon Vivo V70 FE
Vivo V70 FE (fot. Vivo)
Marzy Ci się nieprzeciętny średniak? Sprawdź nowe smartfony Vivo

Wojciech Kulik·
Do Polski dotarły nowe smartfony Vivo, reprezentujące średnią półkę. Do ich charakterystycznych cech należy zaliczyć: nieprzeciętne aparaty, pojemne akumulatory oraz nowoczesny design. Vivo V70 FE to propozycja dla nieco mniej wymagających użytkowników, a Vivo V70 zadowoli miłośników minimalnie mniejszych ekranów. Na start przygotowana została promocja, dzięki której można oszczędzić nawet 400 złotych na ich zakupie.

Polska premiera Vivo V70 FE. To średniak z dużą baterią i aparatem 200 Mpix

Vivo V70 FE ma 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7360 sparowany z 8 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 256 GB. Spośród bebechów największe wrażenie robi jednak akumulator BlueVolt o pojemności 7000 mAh – stanowi obietnicę długiego czasu pracy, a do tego można go ładować z mocą nawet 90 W.

Producent podkreśla, że smartfon Vivo V70 FE został wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix – z wysokiej klasy sensorem Samsung HP5 w formacie 1/1,56 cala. Poza wysoką szczegółowością i niezłym radzeniem sobie ze światłem, oferuje również 3-krotny zoom bez utraty jakości. Towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix, a z przodu zainstalowany został 32 Mpix aparat.

Do tego dochodzą głośniki stereo oraz system Android 16 z nakładką OriginOS 6, zapewniającą dostęp do rozmaitych funkcji AI (w tym do generowania treści). Wszystko to zaś przy grubości poniżej 7,6 mm i wadze na poziomie 200 gramów. O konstrukcji warto też wiedzieć to, że cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.

Jest też smartfon Vivo V70 – dla nieco bardziej wymagających użytkowników

Drugą z nowości jest nieco wyżej plasujący się model Vivo V70 bez żadnego dopisku. Ma mniejszy, bo 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED, odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz, trochę wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, a do tego akumulator o pojemności 6500 mAh – również z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W.

Jego system fotograficzny został opracowany we współpracy z Zeiss, a tworzą go: główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix, czujnik Sony IMX882 (również o rozdzielczości 50 Mpix) połączony z peryskopowym teleobiektywem, oferującym 3-krotny zoom optyczny oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix, a aparat z przodu także ma 50 Mpix.

Specyfikacja Vivo V70 FE vs Vivo V70 – porównanie

Vivo V70 FEVivo V70
Wyświetlacz6,83 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2800×1260 pikseli,
do 1900 nitów		6,59 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2750×1260 pikseli,
do 5000 nitów
ProcesorMediaTek Dimensity 7360 (4 nm; do 2,5 GHz)Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
RAM8 GB8 GB
Pamięć masowa256 GB512 GB
Akumulator7000 mAh,
ładowanie do 90 W		6500 mAh,
ładowanie do 90 W
Aparaty z tyłu– 200 Mpix z OIS – główny;
– 8 Mpix – ultraszerokokątny		– 50 Mpix z OIS – główny;
– 50 Mpix z OIS – teleobiektyw (3x);
– 8 Mpix – ultraszerokokątny
Aparat z przodu32 Mpix50 Mpix
Łączność5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC		5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
SystemAndroid 16Android 16
Wymiary163,7×76,2×7,59 mm157,5×74,3×7,4 mm
Waga200 gramów187 gramów
OdpornośćIP68 / IP69IP68 / IP69

Ile kosztują smartfony Vivo V70 i V70 FE? Jest promocja na start

Oba modele trafiły już do oferty kilku sklepów w Polsce. Równocześnie producent przygotował promocję na start, z której można skorzystać zarówno podczas zakupów stacjonarnych, jak i przez internet. Dzięki temu możesz zaoszczędzić kilka stówek – wygląda to tak, że:

  • Vivo V70 FE (8/256 GB) w promocji kosztuje 1799 złotych (cena regularna: 2099 złotych),
  • a Vivo V70 (8/512 GB) w promocji kosztuje 2699 złotych (cena regularna: 3099 złotych).
Na polskim rynku debiutują również smartfony Vivo Y21d i Y31 5G

Poza wyżej opisaną dwójką na polskim rynku wraz z początkiem kwietnia pojawiły się także kierowane do osób o niższych wymaganiach modele Vivo Y21d oraz Y31 5G. Jeden i drugi dysponuje 6,68-calowym ekranem LCD o rozdzielczości HD+, akumulatorem o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 44 W, głośnikami stereo, aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mpix oraz wytrzymałą konstrukcją (IP68 / IP69).

Smartfony różnią się jednak zastosowanymi procesorami i pamięcią, a do tego Vivo Y31 5G – jak sama nazwa wskazuje – oferuje dostęp do sieci 5G. Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie ich specyfikacji:

Vivo Y21dVivo Y31 5G
Wyświetlacz6,68 cala,
LCD,
90 Hz,
1608×720 pikseli		6,68 cala,
LCD,
120 Hz,
1608×720 pikseli
ProcesorUnisoc T7225 (12 nm; do 1,8 GHz)Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm; do 2,2 GHz)
RAM4 GB6 GB
Pamięć masowa256 GB256 GB
Akumulator6500 mAh,
ładowanie do 44 W		6500 mAh,
ładowanie do 44 W
Aparaty z tyłu– 50 Mpix – główny;
– 0,08 Mpix – wspierający		– 50 Mpix – główny;
– 0,08 Mpix – wspierający
Aparat z przodu5 Mpix8 Mpix
Łączność4G (LTE), Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.2		5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 4.2
SystemAndroid 15Android 15
Wymiary166,1×77×8,39 mm166,1×77×8,39 mm
Waga209 gramów209 gramów
OdpornośćIP68 / IP69IP68 / IP69

Jeśli chodzi o ceny, to:

  • Vivo Y21d (4/256 GB) kosztuje 899 złotych,
  • a Vivo Y31 5G (6/256 GB) kosztuje 1199 złotych.
W przypadku tej dwójki producent nie przygotował żadnej promocji na start.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

