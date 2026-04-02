Marzy Ci się nieprzeciętny średniak? Sprawdź nowe smartfony Vivo

Do Polski dotarły nowe smartfony Vivo, reprezentujące średnią półkę. Do ich charakterystycznych cech należy zaliczyć: nieprzeciętne aparaty, pojemne akumulatory oraz nowoczesny design. Vivo V70 FE to propozycja dla nieco mniej wymagających użytkowników, a Vivo V70 zadowoli miłośników minimalnie mniejszych ekranów. Na start przygotowana została promocja, dzięki której można oszczędzić nawet 400 złotych na ich zakupie.

Polska premiera Vivo V70 FE. To średniak z dużą baterią i aparatem 200 Mpix

Vivo V70 FE ma 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7360 sparowany z 8 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 256 GB. Spośród bebechów największe wrażenie robi jednak akumulator BlueVolt o pojemności 7000 mAh – stanowi obietnicę długiego czasu pracy, a do tego można go ładować z mocą nawet 90 W.

Producent podkreśla, że smartfon Vivo V70 FE został wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix – z wysokiej klasy sensorem Samsung HP5 w formacie 1/1,56 cala. Poza wysoką szczegółowością i niezłym radzeniem sobie ze światłem, oferuje również 3-krotny zoom bez utraty jakości. Towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix, a z przodu zainstalowany został 32 Mpix aparat.

Do tego dochodzą głośniki stereo oraz system Android 16 z nakładką OriginOS 6, zapewniającą dostęp do rozmaitych funkcji AI (w tym do generowania treści). Wszystko to zaś przy grubości poniżej 7,6 mm i wadze na poziomie 200 gramów. O konstrukcji warto też wiedzieć to, że cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.

Vivo V70 FE (fot. Vivo)

Jest też smartfon Vivo V70 – dla nieco bardziej wymagających użytkowników

Drugą z nowości jest nieco wyżej plasujący się model Vivo V70 bez żadnego dopisku. Ma mniejszy, bo 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED, odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz, trochę wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, a do tego akumulator o pojemności 6500 mAh – również z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W.

Jego system fotograficzny został opracowany we współpracy z Zeiss, a tworzą go: główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix, czujnik Sony IMX882 (również o rozdzielczości 50 Mpix) połączony z peryskopowym teleobiektywem, oferującym 3-krotny zoom optyczny oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix, a aparat z przodu także ma 50 Mpix.

Vivo V70 (fot. Vivo)

Specyfikacja Vivo V70 FE vs Vivo V70 – porównanie

Vivo V70 FE Vivo V70 Wyświetlacz 6,83 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2800×1260 pikseli,

do 1900 nitów 6,59 cala,

AMOLED,

120 Hz,

2750×1260 pikseli,

do 5000 nitów Procesor MediaTek Dimensity 7360 (4 nm; do 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) RAM 8 GB 8 GB Pamięć masowa 256 GB 512 GB Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 90 W 6500 mAh,

ładowanie do 90 W Aparaty z tyłu – 200 Mpix z OIS – główny;

– 8 Mpix – ultraszerokokątny – 50 Mpix z OIS – główny;

– 50 Mpix z OIS – teleobiektyw (3x);

– 8 Mpix – ultraszerokokątny Aparat z przodu 32 Mpix 50 Mpix Łączność 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.4, NFC System Android 16 Android 16 Wymiary 163,7×76,2×7,59 mm 157,5×74,3×7,4 mm Waga 200 gramów 187 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Ile kosztują smartfony Vivo V70 i V70 FE? Jest promocja na start

Oba modele trafiły już do oferty kilku sklepów w Polsce. Równocześnie producent przygotował promocję na start, z której można skorzystać zarówno podczas zakupów stacjonarnych, jak i przez internet. Dzięki temu możesz zaoszczędzić kilka stówek – wygląda to tak, że:

Vivo V70 FE (8/256 GB) w promocji kosztuje 1799 złotych (cena regularna: 2099 złotych),

a Vivo V70 (8/512 GB) w promocji kosztuje 2699 złotych (cena regularna: 3099 złotych).

Na polskim rynku debiutują również smartfony Vivo Y21d i Y31 5G

Poza wyżej opisaną dwójką na polskim rynku wraz z początkiem kwietnia pojawiły się także kierowane do osób o niższych wymaganiach modele Vivo Y21d oraz Y31 5G. Jeden i drugi dysponuje 6,68-calowym ekranem LCD o rozdzielczości HD+, akumulatorem o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 44 W, głośnikami stereo, aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mpix oraz wytrzymałą konstrukcją (IP68 / IP69).

Vivo Y21d po lewej i Vivo Y31 5G po prawej (fot. Vivo)

Smartfony różnią się jednak zastosowanymi procesorami i pamięcią, a do tego Vivo Y31 5G – jak sama nazwa wskazuje – oferuje dostęp do sieci 5G. Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie ich specyfikacji:

Vivo Y21d Vivo Y31 5G Wyświetlacz 6,68 cala,

LCD,

90 Hz,

1608×720 pikseli 6,68 cala,

LCD,

120 Hz,

1608×720 pikseli Procesor Unisoc T7225 (12 nm; do 1,8 GHz) Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm; do 2,2 GHz) RAM 4 GB 6 GB Pamięć masowa 256 GB 256 GB Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 44 W 6500 mAh,

ładowanie do 44 W Aparaty z tyłu – 50 Mpix – główny;

– 0,08 Mpix – wspierający – 50 Mpix – główny;

– 0,08 Mpix – wspierający Aparat z przodu 5 Mpix 8 Mpix Łączność 4G (LTE), Wi-Fi 5,

Bluetooth 5.2 5G, Wi-Fi 5,

Bluetooth 4.2 System Android 15 Android 15 Wymiary 166,1×77×8,39 mm 166,1×77×8,39 mm Waga 209 gramów 209 gramów Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69

Jeśli chodzi o ceny, to:

Vivo Y21d (4/256 GB) kosztuje 899 złotych,

a Vivo Y31 5G (6/256 GB) kosztuje 1199 złotych.

W przypadku tej dwójki producent nie przygotował żadnej promocji na start.