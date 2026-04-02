Marzy Ci się nieprzeciętny średniak? Sprawdź nowe smartfony Vivo

Do Polski dotarły nowe smartfony Vivo, reprezentujące średnią półkę. Do ich charakterystycznych cech należy zaliczyć: nieprzeciętne aparaty, pojemne akumulatory oraz nowoczesny design. Vivo V70 FE to propozycja dla nieco mniej wymagających użytkowników, a Vivo V70 zadowoli miłośników minimalnie mniejszych ekranów. Na start przygotowana została promocja, dzięki której można oszczędzić nawet 400 złotych na ich zakupie.
Polska premiera Vivo V70 FE. To średniak z dużą baterią i aparatem 200 Mpix
Vivo V70 FE ma 6,83-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7360 sparowany z 8 GB RAM, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 256 GB. Spośród bebechów największe wrażenie robi jednak akumulator BlueVolt o pojemności 7000 mAh – stanowi obietnicę długiego czasu pracy, a do tego można go ładować z mocą nawet 90 W.
Producent podkreśla, że smartfon Vivo V70 FE został wyposażony w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix – z wysokiej klasy sensorem Samsung HP5 w formacie 1/1,56 cala. Poza wysoką szczegółowością i niezłym radzeniem sobie ze światłem, oferuje również 3-krotny zoom bez utraty jakości. Towarzyszy mu ultraszerokokątny moduł o rozdzielczości 8 Mpix, a z przodu zainstalowany został 32 Mpix aparat.
Do tego dochodzą głośniki stereo oraz system Android 16 z nakładką OriginOS 6, zapewniającą dostęp do rozmaitych funkcji AI (w tym do generowania treści). Wszystko to zaś przy grubości poniżej 7,6 mm i wadze na poziomie 200 gramów. O konstrukcji warto też wiedzieć to, że cechuje się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.
Jest też smartfon Vivo V70 – dla nieco bardziej wymagających użytkowników
Drugą z nowości jest nieco wyżej plasujący się model Vivo V70 bez żadnego dopisku. Ma mniejszy, bo 6,59-calowy wyświetlacz AMOLED, odświeżający obraz z częstotliwością 120 Hz, trochę wydajniejszy procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB RAM i 512 GB pamięci masowej, a do tego akumulator o pojemności 6500 mAh – również z obsługą szybkiego ładowania o mocy 90 W.
Jego system fotograficzny został opracowany we współpracy z Zeiss, a tworzą go: główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix, czujnik Sony IMX882 (również o rozdzielczości 50 Mpix) połączony z peryskopowym teleobiektywem, oferującym 3-krotny zoom optyczny oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix, a aparat z przodu także ma 50 Mpix.
Specyfikacja Vivo V70 FE vs Vivo V70 – porównanie
|Vivo V70 FE
|Vivo V70
|Wyświetlacz
|6,83 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2800×1260 pikseli,
do 1900 nitów
|6,59 cala,
AMOLED,
120 Hz,
2750×1260 pikseli,
do 5000 nitów
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7360 (4 nm; do 2,5 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
|RAM
|8 GB
|8 GB
|Pamięć masowa
|256 GB
|512 GB
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 90 W
|6500 mAh,
ładowanie do 90 W
|Aparaty z tyłu
|– 200 Mpix z OIS – główny;
– 8 Mpix – ultraszerokokątny
|– 50 Mpix z OIS – główny;
– 50 Mpix z OIS – teleobiektyw (3x);
– 8 Mpix – ultraszerokokątny
|Aparat z przodu
|32 Mpix
|50 Mpix
|Łączność
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|5G, Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4, NFC
|System
|Android 16
|Android 16
|Wymiary
|163,7×76,2×7,59 mm
|157,5×74,3×7,4 mm
|Waga
|200 gramów
|187 gramów
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Ile kosztują smartfony Vivo V70 i V70 FE? Jest promocja na start
Oba modele trafiły już do oferty kilku sklepów w Polsce. Równocześnie producent przygotował promocję na start, z której można skorzystać zarówno podczas zakupów stacjonarnych, jak i przez internet. Dzięki temu możesz zaoszczędzić kilka stówek – wygląda to tak, że:
- Vivo V70 FE (8/256 GB) w promocji kosztuje 1799 złotych (cena regularna: 2099 złotych),
- a Vivo V70 (8/512 GB) w promocji kosztuje 2699 złotych (cena regularna: 3099 złotych).
Na polskim rynku debiutują również smartfony Vivo Y21d i Y31 5G
Poza wyżej opisaną dwójką na polskim rynku wraz z początkiem kwietnia pojawiły się także kierowane do osób o niższych wymaganiach modele Vivo Y21d oraz Y31 5G. Jeden i drugi dysponuje 6,68-calowym ekranem LCD o rozdzielczości HD+, akumulatorem o pojemności 6500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 44 W, głośnikami stereo, aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mpix oraz wytrzymałą konstrukcją (IP68 / IP69).
Smartfony różnią się jednak zastosowanymi procesorami i pamięcią, a do tego Vivo Y31 5G – jak sama nazwa wskazuje – oferuje dostęp do sieci 5G. Poniżej możesz zobaczyć podsumowanie i porównanie ich specyfikacji:
|Vivo Y21d
|Vivo Y31 5G
|Wyświetlacz
|6,68 cala,
LCD,
90 Hz,
1608×720 pikseli
|6,68 cala,
LCD,
120 Hz,
1608×720 pikseli
|Procesor
|Unisoc T7225 (12 nm; do 1,8 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm; do 2,2 GHz)
|RAM
|4 GB
|6 GB
|Pamięć masowa
|256 GB
|256 GB
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie do 44 W
|6500 mAh,
ładowanie do 44 W
|Aparaty z tyłu
|– 50 Mpix – główny;
– 0,08 Mpix – wspierający
|– 50 Mpix – główny;
– 0,08 Mpix – wspierający
|Aparat z przodu
|5 Mpix
|8 Mpix
|Łączność
|4G (LTE), Wi-Fi 5,
Bluetooth 5.2
|5G, Wi-Fi 5,
Bluetooth 4.2
|System
|Android 15
|Android 15
|Wymiary
|166,1×77×8,39 mm
|166,1×77×8,39 mm
|Waga
|209 gramów
|209 gramów
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Jeśli chodzi o ceny, to:
- Vivo Y21d (4/256 GB) kosztuje 899 złotych,
- a Vivo Y31 5G (6/256 GB) kosztuje 1199 złotych.
W przypadku tej dwójki producent nie przygotował żadnej promocji na start.