Nowa promocja na produkty Apple. Tak tanio nigdy nie było

Nic tak nie cieszy, jak kupienie wymarzonej rzeczy w niższej cenie. Nadchodząca promocja pozwoli Wam zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Uwagę przykuwa szczególnie jedna oferta.

Nowa promocja na produkty Apple. Historyczna obniżka

Sieć iSpot zapowiedziała otwarcie nowego salonu. Zgodnie z tradycją z tej okazji przygotowano liczne promocje na różne produkty Apple, w tym – oczywiście – iPhone’y. Szczególną uwagę przykuwa promocja na iPhone Air, którego będzie można kupić za „zaledwie” 3999 złotych.

Aktualnie iPhone Air jest dostępny najtaniej za 4299 złotych i jego cena nigdy nie spadła poniżej 4000 złotych. Teraz cenowo zrówna się z iPhone 17, który niezmiennie (w najtańszej wersji) kosztuje właśnie 3999 złotych. W niższej cenie sprzedanych zostanie jednak tylko 30 sztuk.

Ponadto w obniżonej cenie kupicie też smartfony:

iPhone 17 Pro – od 5299 złotych (wszystkie konfiguracje 500 złotych taniej; limit 50 sztuk),

iPhone 16 – od 2999 złotych (wszystkie konfiguracje 350 złotych taniej; limit 50 stuk),

iPhone 15 – od 2525 złotych (wszystkie konfiguracje 300 złotych taniej; limit 30 sztuk).

Promocja w nowo otwartym sklepie iSpot obejmować będzie również:

słuchawki AirPods Pro 3 – 899 złotych (limit 50 sztuk),

słuchawki AirPods 4 ANC – 599 złotych (limit 30 sztuk),

słuchawki AirPods Max – 1999 złotych (limit 5 sztuk),

tablet iPad 11″ z Apple A16 – 1399 złotych (limit 50 sztuk),

tablet iPad Air 11″ z Apple M3 – 2399 złotych (limit 30 sztuk),

rysik Apple Pencil (USB-C) – 299 złotych (limit 50 sztuk),

rysik Apple Pencil Pro – 499 złotych (limit 30 sztuk),

laptop MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 3999 złotych (limit 15 sztuk),

laptop MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD i zasilaczem 70 W – 4599 złotych (limit 15 sztuk),

laptop MacBook Air 15″ z Apple M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 4999 złotych (limit 15 sztuk),

Apple Watch series 11 – od 1499 złotych (wszystkie modele taniej o 400 złotych; limit 30 sztuk),

Apple Watch SE 3 – od 799 złotych (wszystkie modele taniej o 300 złotych; limit 30 sztuk).

Regulamin promocji (PDF)

Kiedy i gdzie będzie obowiązywała nowa promocja na produkty Apple?

Promocja na ww. urządzenia i akcesoria firmy Apple będzie obowiązywała od 20 do 21 lutego 2026 roku w nowo otwartym salonie iSpot w Siedlcach na poziomie 0 Galerii Siedlce, zlokalizowanej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 74 w godzinach pracy obiektu, tj. od 9:00 do 21:00 (lub do wyczerpania zapasów).

iSpot informuje, że najłatwiej do niego trafić, wchodząc do budynku od ulicy Sportowej.