Nowa promocja na produkty Apple. Tak tanio nigdy nie było

Grzegorz Dąbek·
Nic tak nie cieszy, jak kupienie wymarzonej rzeczy w niższej cenie. Nadchodząca promocja pozwoli Wam zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Uwagę przykuwa szczególnie jedna oferta.

Nowa promocja na produkty Apple. Historyczna obniżka

Sieć iSpot zapowiedziała otwarcie nowego salonu. Zgodnie z tradycją z tej okazji przygotowano liczne promocje na różne produkty Apple, w tym – oczywiście – iPhone’y. Szczególną uwagę przykuwa promocja na iPhone Air, którego będzie można kupić za „zaledwie” 3999 złotych.

Aktualnie iPhone Air jest dostępny najtaniej za 4299 złotych i jego cena nigdy nie spadła poniżej 4000 złotych. Teraz cenowo zrówna się z iPhone 17, który niezmiennie (w najtańszej wersji) kosztuje właśnie 3999 złotych. W niższej cenie sprzedanych zostanie jednak tylko 30 sztuk.

Ponadto w obniżonej cenie kupicie też smartfony:

  • iPhone 17 Pro – od 5299 złotych (wszystkie konfiguracje 500 złotych taniej; limit 50 sztuk),
  • iPhone 16 – od 2999 złotych (wszystkie konfiguracje 350 złotych taniej; limit 50 stuk),
  • iPhone 15 – od 2525 złotych (wszystkie konfiguracje 300 złotych taniej; limit 30 sztuk).

Promocja w nowo otwartym sklepie iSpot obejmować będzie również:

  • słuchawki AirPods Pro 3 – 899 złotych (limit 50 sztuk),
  • słuchawki AirPods 4 ANC – 599 złotych (limit 30 sztuk),
  • słuchawki AirPods Max – 1999 złotych (limit 5 sztuk),
  • tablet iPad 11″ z Apple A16 – 1399 złotych (limit 50 sztuk),
  • tablet iPad Air 11″ z Apple M3 – 2399 złotych (limit 30 sztuk),
  • rysik Apple Pencil (USB-C) – 299 złotych (limit 50 sztuk),
  • rysik Apple Pencil Pro – 499 złotych (limit 30 sztuk),
  • laptop MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 3999 złotych (limit 15 sztuk),
  • laptop MacBook Air 13″ z Apple M4, 16 GB RAM, 512 GB SSD i zasilaczem 70 W – 4599 złotych (limit 15 sztuk),
  • laptop MacBook Air 15″ z Apple M4, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 4999 złotych (limit 15 sztuk),
  • Apple Watch series 11 – od 1499 złotych (wszystkie modele taniej o 400 złotych; limit 30 sztuk),
  • Apple Watch SE 3 – od 799 złotych (wszystkie modele taniej o 300 złotych; limit 30 sztuk).

Regulamin promocji (PDF)

Kiedy i gdzie będzie obowiązywała nowa promocja na produkty Apple?

Promocja na ww. urządzenia i akcesoria firmy Apple będzie obowiązywała od 20 do 21 lutego 2026 roku w nowo otwartym salonie iSpot w Siedlcach na poziomie 0 Galerii Siedlce, zlokalizowanej przy ulicy Józefa Piłsudskiego 74 w godzinach pracy obiektu, tj. od 9:00 do 21:00 (lub do wyczerpania zapasów).

iSpot informuje, że najłatwiej do niego trafić, wchodząc do budynku od ulicy Sportowej.

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

