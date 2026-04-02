Xperia 1 VIII rozpocznie nowy rozdział w historii smartfonów Sony

Smartfony Sony to dziś nisza, której jednak japoński producent nie zamierza pozostawić pustej. Co więcej, kolejny flagowiec legendarnej marki ma rozpocząć nowy rozdział w (pełnej wzlotów i upadków) historii.

Nowy flagowy smartfon Sony Xperia 1 VIII nie będzie przypominał poprzedników

Sony Xperia 1 II, która miała premierę w 2020 roku, stanowiła pierwowzór dla kolejnych pięciu generacji, ponieważ Xperia 1 III, Xperia 1 IV, Xperia 1 V, Xperia 1 VI i Xperia 1 VII wyglądają podobnie z tyłu. Nowy flagowy smartfon Sony Xperia 1 VIII ma jednak przynieść istotną zmianę we wzornictwie.

Jeden z użytkowników chińskiej platformy społecznościowej Weibo opublikował rendery, które – rzekomo – przedstawiają smartfon Sony Xperia 1 VIII w etui. W pierwszej chwili można pomyśleć, że to fejk, ponieważ trudno uwierzyć, że Japończycy mogliby zdecydować się na tak drastyczną zmianę designu.

Tak podobno będzie wyglądał smartfon Sony Xperia 1 VIII (źródło: Weibo)

Wątpliwości wzbudza nie tylko niespotykany wcześniej w Xperiach wygląd, ale też zbyt dużo otworów na wyspie z aparatami. Producenci etui – a ww. rendery z dużym prawdopodobieństwem pochodzą od jednego z nich – dość często nie przedstawiają jednak w 100% rzeczywistego designu nadchodzącego urządzenia.

W związku z tym można by było uznać taki wygląd za przynajmniej „możliwy”. Tymczasem informacje, podane przez portal Sumaho Digest, wręcz go potwierdzają… częściowo. Na grupie na Facebooku, skupiającej fanów smartfonów Sony (jak widać wciąż tacy istnieją…), pojawił się post, którego autor twierdzi, że Japończycy faktycznie zamierzają diametralnie zmienić design swojego flagowego smartfona.

Według niego ujawniony przez producenta etui wygląd nie jest dokładny, ale jest „zbliżony do rzeczywistego projektu”.

Dlaczego smartfon Sony Xperia 1 VIII będzie tak bardzo różnił się od poprzednich flagowców Sony?

Przywoływany użytkownik Facebooka utrzymuje, że nowy flagowy smartfon Sony Xperia 1 VIII zostanie wyposażony w „znacznie większą matrycę” w teleobiektywie niż Xperia 1 VII (która ma sensor o wielkości 1/3,5″), w związku z czym Japończycy musieli przearanżować wyspę z aparatami.

Choć to wciąż szokujące, to nie będzie to pierwszy raz w najnowszej historii, kiedy firma z Japonii zmieni wygląd swoich smartfonów, ponieważ już Sony Xperia 10 VII, zaprezentowana we wrześniu 2025 roku, bardziej przypomina iPhone Air niż Xperię 10 VI, która miała premierę w maju 2024 roku.