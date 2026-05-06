iPhone Air w jeszcze niższej cenie. Niedługo będą dorzucać go w chipsach

To wręcz niewiarygodne, że najnowszy smartfon Apple tak szybko tanieje. iPhone Air jest tańszy już o ponad 1500 (!) złotych niż w dniu premiery.

iPhone Air w jeszcze niższej cenie. Już ponad 1500 złotych taniej niż w dniu premiery

iPhone Air został zaprezentowany 9 września 2025 roku, zatem w tym tygodniu minie 8 miesięcy od jego oficjalnej premiery. Smartfon bardzo szybko zaczął jednak tanieć. Już w listopadzie 2025 roku iPhone Air był jednak dostępny za 5049 złotych, a w grudniu 2025 roku dało się kupić iPhone’a Air za 4799 złotych.

Następne miesiące przynosiły kolejne obniżki cen – w styczniu 2026 roku iPhone Air był sprzedawany o 1000 złotych taniej niż w dniu premiery (tj. za 4299 złotych), a w lutym 2026 roku iSpot sprzedawał iPhone’a Air za 3999 złotych.

W kwietniu 2026 roku natomiast iPhone Air można było kupić za 3899 złotych, a teraz zapłacicie za niego jeszcze mniej, bo 3798 złotych. Oznacza to, że w ciągu 8 miesięcy od premiery smartfon staniał o ponad 1500 złotych. To bezprecedensowa sytuacja.

Tak szybki spadek ceny najprawdopodobniej wynika z małego popytu na smartfon Apple iPhone Air. Nie można wykluczyć, że w przyszłości będzie jeszcze tańszy, choć równocześnie możliwe też, że sklepy w końcu przestaną go sprzedawać, kiedy tylko wyprzedadzą zapasy magazynowe, a obniżki ceny mają sprawić, że nastąpi to szybciej niż przy zachowaniu ceny rekomendowanej przez producenta.

iPhone 17 też staniał, choć nie tak bardzo jak iPhone Air

iPhone Air, pomimo znacznie niższej ceny, wciąż może nie być jednak atrakcyjną propozycją dla wielu klientów. W przeciwieństwie do modelu iPhone 17, który wciąż trzyma cenę na poziomie 3999 złotych.

Wyjątkiem jest jednak obecnie niebieska wersja kolorystyczna, którą kupicie teraz za 3799 złotych. Choć nie jest to duża obniżka, to zdecydowanie może zachęcić do zakupu, szczególnie że iPhone 17 to dobry smartfon o atrakcyjnym stosunku ceny do wyposażenia i możliwości.