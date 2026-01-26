Klienci rzucili się na iPhone Air. Cudowna promocja

Smartfon iPhone Air nie cieszy się oczekiwaną popularnością. Promocja może jednak znacząco zmienić perspektywę klientów. Nie od dziś bowiem wiadomo, że cena czyni cuda.

Promocja na iPhone Air sprawiła, że klienci masowo sięgnęli po portfele

Według firmy IDC, smartfon iPhone Air, który został zaprezentowany 9 września 2025 roku, sprzedaje się znacznie poniżej oczekiwań Apple – jest mowa o nawet 70% niższej sprzedaży względem spodziewanej.

Mimo to Amerykanie nie obniżają sugerowanej ceny tego smartfona. W oficjalnym sklepie Apple w Polsce iPhone Air nadal kosztuje od 5299 złotych (za wersję 256 GB). Wariant 512 GB sprzedawany jest za 6299 złotych, a topowa konfiguracja z 1 TB pamięci wbudowanej za 7299 złotych.

W Chinach natomiast za iPhone Air trzeba zapłacić 7999 juanów, 9999 juanów lub 11999 juanów (odpowiednio za wersję 256, 512 GB i 1 TB). Klienci w Państwie Środka mogą oddać swojego starego iPhone’a i otrzymać od 250 do nawet 5800 juanów zniżki, co może zachęcić ich do zakupu.

Nic jednak skuteczniej tego nie robi niż promocja. Z okazji chińskiego nowego roku, który potrwa od 17 lutego do 3 marca 2026 roku, platforma JD.com (która przejęła Media Markt i Saturn) – jedna z największych platform e-commerce w Chinach, obniżyła cenę iPhone Air 256 GB o 2000 juanów, a do tego klientom przysługiwała dodatkowa zniżka w wysokości 500 juanów.

Niższa cena, wynosząca 5499 juanów, poczyniła cuda – klienci dosłownie rzucili się na ten smartfon i wykupili wszystkie dostępne sztuki. Cena iPhone Air leci jednak na łeb na szyję nie tylko w Chinach – w Polsce również.

iPhone Air coraz tańszy w Polsce – już o 1000 złotych

Już w grudniu 2025 roku iPhone Air był tańszy w Polsce o 500 złotych, a w styczniu 2026 roku cena iPhone Air w Polsce spadła do 4399 złotych.

Teraz, po niespełna 5 miesiącach od premiery, smartfon iPhone Air da się kupić już za 4299 złotych. Oznacza to, że cena spadła o okrągły 1000 złotych. Żaden iPhone nie taniał w tak szybkim tempie.

Z kolei na OLX iPhone Air można kupić już za ~3000 złotych, aczkolwiek trzeba uważać, kupując na OLX – o czym sam się przekonałem.