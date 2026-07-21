iPhone 20 może być wyjątkowy z jeszcze jednego powodu

W 2027 roku zadebiutuje iPhone 20, który uświetni 20. rocznicę premiery pierwszego smartfona Apple. Okazuje się, że może on być wyjątkowy z jeszcze jednego powodu.

iPhone 20 Pro Max może być pierwszym takim smartfonem Apple

W czerwcu 2007 roku Steve Jobs zaprezentował światu pierwszego iPhone’a, który – co można powiedzieć z perspektywy czasu – sprowokował rewolucję na rynku telefonów komórkowych. Po ponad 10 latach, 12 września 2017 roku, Tim Cook zaanonsował iPhone’a X.

Już w przyszłym roku Apple będzie świętować kolejny, okrągły jubileusz, który uświetni – najprawdopodobniej – premiera modeli iPhone 20 Pro i iPhone 20 Pro Max. Według najnowszych doniesień, ten ostatni może być wyjątkowy z jeszcze jednego powodu.

Jeden z branżowych informatorów twierdzi bowiem, że Apple pracuje nad prototypem ekranu o przekątnej 6,96 cala, który może otrzymać właśnie iPhone 20 Pro Max. I choć na tę chwilę nie jest to pewne, to jeżeli tak się faktycznie stanie, będzie to pierwszy smartfon firmy z Cupertino z tak dużym wyświetlaczem.

Nie jest to nieprawdopodobne, jako że Amerykanie sukcesywnie zwiększają przekątne ekranów w modelach z serii Pro Max:

Dojście do 7 cali wydaje się zatem naturalnym krokiem, choć z pewnością nie pozostanie bez wpływu na gabaryty urządzenia. Jak najbardziej można spodziewać się jeszcze większych wymiarów, co niekoniecznie jednak spodoba się części klientów, gdyż już teraz iPhone’y Pro Max są naprawdę duże. Niektórzy zaś z pewnością docenią jeszcze większą powierzchnię roboczą, szczególnie jeżeli wykorzystują smartfon do pracy.

Co jeszcze wiemy o iPhonie 20?

Według dotychczasowych doniesień iPhone 20 Pro (Max) będzie bardziej obły w związku z zastosowaniem ekranu, który rzekomo ma zachodzić na wszystkie cztery krawędzie. Jest też mowa o umieszczeniu Face ID i aparatu przedniego za taflą wyświetlacza, aczkolwiek Mark Gurman z Bloomberga uważa, że iPhone z ekranem bez otworów zadebiutuje nie wcześniej niż dopiero w 2030 roku, a nie już w 2027.

Tak może wyglądać iPhone 20 Pro (źródło: źródło: fpt. | YouTube)

Trudno mieć natomiast jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, że iPhone 20 Pro (Max) zostanie wyposażony w procesor Apple A21, produkowany z użyciem 2-nm procesu technologicznego.