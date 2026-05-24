Przyszły iPhone ma zachwycić. Apple szykuje duże zmiany

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to iPhone 20 może okazać się wyjątkowo ciekawą konstrukcją. Apple ma szykować znaczące odświeżenie.

Taki ma być iPhone 20

Niedawno poznaliśmy prawdopodobny wygląd iPhone’a 18 Pro. Smartfon – względem iPhone’a 17 Pro – przejdzie tylko niewielkie zmiany. Niewykluczone jednak, że w Cupertino pracują już nad znacznie ciekawszym modelem, który będzie ważnym i odczuwalnym krokiem do przodu.

Zanim przejdziemy dalej, to wypada zaznaczyć, że w 2027 roku Apple będzie świętować 20-lecie iPhone’a. Należy więc spodziewać się, że faktycznie firma szykuje duży powiew świeżości, podobnie jak miało to miejsce w przypadku iPhone’a X wydanego z okazji 10-lecia najbardziej rozpoznawalnych smartfonów na świecie.

Według Jona Prossera, iPhone 20 przyniesie nowy design, aczkolwiek z elementami nawiązującymi do wcześniejszych pomysłów Apple. Przykładowo ramki mogą przypominać wzornictwo sprzed linii iPhone 12 Pro. Natomiast wyświetlacz będzie już zupełnie nowym podejściem – w założeniach ma mieć absolutnie zerową ramkę. Obecne plany zakładają, że ekran będzie niemal wtapiał się w obudowę we wszystkich czterech bokach i rogach. Nie będzie to więc ekran idealnie płaski.

Ekran, aby zapewnić lepszą widoczność w jasnych pomieszczeniach, a także w słońcu, ma być pokryty nową warstwą antyrefleksyjną. Face ID owszem pozostanie, ale cały moduł na znaleźć się pod ekranem. Nie musi to jednak oznaczać końca dynamicznej wyspy jako części iOS – nadal na górze ekranu mogą być wyświetlane różne podstawowe dane pochodzące z działających w tle aplikacji.

We wnętrzu ma znaleźć się nowy typ akumulatora, który zapewni większą pojemność przy zachowaniu dotychczasowych wymiarów. Niektórzy wskazują, że może to być akumulator z anodą krzemową. W przypadku procesora należy nastawić się na drobną ewolucję, podobnie jak w kwestii aparatów – wśród nowości może pojawić się lepszy HDR.

iPhone 20 ma prezentować się jeszcze bardziej premium, mając w sobie coś z biżuterii. Ciekawe, czy Apple sięgnie po nowe materiały, czy jednak ponownie spojrzy w kierunku chociażby stali nierdzewnej.

Jeden nowy model czy zmiany w całej linii Pro?

Analityk Jeff Pu opublikował raport, który zdaje się potwierdzać przedstawione przed chwilą rewelacje. iPhone 20 ma mieć bezramkowy design z delikatnie zakrzywionym ekranem z każdej strony. Natomiast Face ID trafi pod wyświetlacz lub – jeśli nie uda się zrealizować tych planów – pozostanie małe wycięcie.

Jeff Pu dodaje, że nowy design zadebiutuje wraz z linią Pro. Tego samego zdania jest też znany informator Digital Chat Station. Wskazuje to, że nie dostaniemy zupełnie nowego modelu, ale następców tegorocznych iPhone’ów 18 Pro.

Wysoce prawdopodobne, że Apple pominie nazwę iPhone 19 Pro i od razu przejdzie do nazwy z „dwudziestką”. Firma podobnie zrobiła już w przypadku iPhone’a X.