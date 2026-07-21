Nowa antena do Starlinka. Lepsza i gorsza jednocześnie

Wygląda na to, że podczas projektowania nowej anteny dla Starlinka SpaceX musiało pójść na kompromis. Urządzenie ma być lepsze i bardziej kompaktowe, ale to może odbić się na jego pracy.

Nowa antena Starlink Mini 2 będzie mniejsza i mniej złożona

W czerwcu 2024 roku SpaceX zaanonsowało kompaktowy odbiornik Starlink Mini. Antena ta pozwala na korzystanie z internetu niemalże w każdym zakątku Ziemi. Wygląda na to, że firma ponownie pochyliła się nad tego typu sprzętem i pracuje nad jego drugą generacją.

Zgodnie z informacjami, które wyciekły do sieci, Starlink Mini 2 (wersja sprzętowa mini2_prod1) ma być jeszcze bardziej kompaktowy w porównaniu do pierwszej generacji. Model z Dwójką w nazwie otrzyma wewnętrzny panel antenowy o wymiarach 225×276 mm, podczas gdy w pierwotnym mierzy on 236×276 mm.

SpaceX postanowiło również przebudować antenę. Starlink Mini ma 571 elementów antenowych, natomiast Starlink Mini 2 ma wykorzystywać 549 takich elementów. Informator Oleg Kutkov twierdzi też, że urządzenie zachowuje obsługę GPS i nadal ma być dobrym rozwiązaniem do użytkowania go w czasie podróży łodzią, kamperem czy innym środkiem transportu.

Warto podkreślić, że sprzęt wykorzysta układ SoC Catapult, który znajduje się też w pierwszej generacji.

Starlink Mini 2 z wbudowanym akumulatorem. To dobrze i źle jednocześnie

Jedną z najważniejszych nowości jest jednak wyposażenie Starlink Mini 2 we wbudowany akumulator. Z przecieku wynika, że urządzenie zaoferuje 4-ogniwową baterię litową, ale na ten moment nie ma informacji na temat jej pojemności. Wiadomo natomiast, że ładowanie będzie odbywało się przez złącze USB typu C z obsługą Power Delivery.

Wbudowany akumulator nie pozostanie jednak bez wpływu na moc EIRP, która – zgodnie z informacjami, jakie przekazał Oleg Kutkov – ma zostać zredukowana z 27,57 dBW do 27,4 dBW. Z kolei współczynnik wypełniania sygnału spadnie z 75% do 11%, co może przekładać się na niższą wydajność połączenia.

Według Kutkova te redukcje prawdopodobnie wynikają z konieczności oszczędzania energii. Ponadto Starlink Mini 2 ma podobno podnieść próg dławienia termicznego MAC z 79ºC i 83ºC do 95ºC i 99ºC. Wyłączenie termiczne akumulatora ustalono natomiast na 80ºC.

Starlink Mini 2 is finally entering production, with a built-in battery now confirmed.



The current hardware revision is mini2_prod1.

The new terminal is slightly smaller than the original Starlink Mini. Its panel PCB measures 225 × 273 mm, compared with 236 × 276 mm for Mini 1.… pic.twitter.com/7qBtl5ZYR4 — Oleg Kutkov 🇺🇦 (@olegkutkov) July 19, 2026

Przy okazji warto przypomnieć, że niedawno Starlink wprowadził nową, obowiązkową opłatę, a aktualny cennik Starlinka w Polsce obowiązuje od maja 2026 roku.