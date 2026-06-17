iPhone 20 będzie podwójnie wyjątkowy. I nie tylko on

Choć iPhone 18 jeszcze nie zadebiutował, już trwają przygotowania do premiery kolejnej, jubileuszowej generacji. Według nowych informacji, iPhone 20 (nie iPhone 19) będzie podwójnie wyjątkowy. Nie tylko jednak on.

iPhone 20 nie będzie taki jak iPhone X

Pierwszy iPhone został zaprezentowany w 2007 roku. Dziesięć lat później zadebiutował iPhone X. Już w przyszłym, 2027 roku, na świat przyjdzie kolejny, jubileuszowy smartfon Apple. Specjalizujący się w ujawnianiu przedpremierowo planów firmy z Cupertino Mark Gurman z Bloomberga zdradził właśnie istotny szczegół „Dwudziestki”.

Według niego iPhone 20 będzie dostępny w dwóch wersjach, różniących się rozmiarem. To pierwsza taka sytuacja w historii, gdyż iPhone X występował wyłącznie w jednym rozmiarze. Mark Gurman twierdzi, że zadebiutuje on wraz z drugą generacją składanego iPhone’a.

Cała trójka ma zostać wyposażona w procesor Apple A21, produkowany z użyciem 2-nm procesu technologicznego. Ponadto według przecieków iPhone 20 będzie cechował się bardziej obłym designem m.in. za sprawą zachodzącego na krawędzie wyświetlacza.

Nie tylko iPhone 20 będzie wyjątkowy

W 2027 roku, jesienią, zadebiutuje nie tylko wyjątkowy iPhone 20 i drugi składany iPhone, ale też nowe słuchawki AirPods. Nie będzie to jednak „standardowe” odświeżenie znanej konstrukcji.

Mark Gurman donosi bowiem, że zostaną one wyposażone w kamery, lecz nie będą one służyły do robienia zdjęć i nagrywania filmów, tylko do zapewniania informacji o otoczeniu dla Siri – na przykład po to, aby mogła ona odpowiadać na pytania użytkownika czy dawać wskazówki podczas korzystania z nawigacji.

Plany Apple sięgają również 2028 roku

Każdy producent planuje swoją ofertę produktową na wiele lat wprzód i horyzont Apple nie kończy się na 2027 roku. Mark Gurman na łamach Bloomberga ujawnił również, że firma z Cupertino planuje zastosować w high-endowych iPhone’ach, które zostaną zaprezentowane jesienią 2028 roku, procesor Apple A22 Pro, który jako pierwszy powstanie przy użyciu 1,4-nm procesu technologicznego.

Za produkcję w większości ma odpowiadać TSMC, aczkolwiek Apple rozważa również zlecenie części produkcji Intelowi, z którym nawiązano współpracę w 2026 roku.